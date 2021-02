Dietikon Quartierbewohner ärgern sich über den Kahlschlag in der Luberzen – jetzt wollen die Grünen zur Tat schreiten Die Bewohner der Luberzenstrasse fordern eine Begrünung der Fläche unterhalb der Autobahnbrücke. Das Bundesamt für Strassen zeigt sich offen für Verhandlungen. Sven Hoti 18.02.2021, 04.00 Uhr

«Man hätte uns vorher fragen oder wenigstens informieren können», sagt Anwohner Elvis Ajdinoski. Sven Hoti

Es ist nun über einen Monat her, seit das Wäldchen zwischen der Autobahnbrücke und der Luberzenstrasse in Dietikon weg ist. Die Unzufriedenheit bei den Anwohnern allerdings hält an. «Wie ich den Kahlschlag finde? Scheisse eigentlich», sagt Elvis Ajdinoski. Der 43-jährige Dietiker wohnt seit rund 30 Jahren im Quartier, elf davon in einem Haus, das er sein Eigen nennen darf.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) als Eigentümerin des Grundstücks hatte die Fällung des Wäldchens Anfang Januar in Auftrag gegeben. Aus Sicherheitsbedenken. Die hohen Bäume hätten instabil werden und bei Wetterereignissen den Strassenverkehr gefährden können, begründete das Astra damals sein Vorgehen.

Arbeiter hatten Anfang Jahr das Wäldchen in der Luberzen gefällt. Archivbild: Sven Hoti (4. Januar 2021)

Für Kritik hatte auch die Kommunikation des Astra gesorgt – beziehungsweise dessen Nicht-Kommunikation. Sowohl die Stadt Dietikon als auch verschiedene Gemeinderäte hatten sich damals einen engeren Austausch mit den übergeordneten Behörden gewünscht, wie sie gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagten.

Auch Bewohner Ajdinoski hatte sich am Vorgehen der Behörden gestört. «Auf einmal waren alle Bäume weg», klagt er. «Man hätte uns vorher fragen oder wenigstens informieren können.» Seit dem Kahlschlag winde es nun viel stärker an sein Haus heran als bisher, auch fehle der natürliche Sichtschutz, so Ajdinoski. «Ich konnte hier sonst immer ungestört mit meinen Kindern spielen.»

Vom Garten aus sieht Ajdinoski direkt auf die kahle Grünfläche unter der Autobahnbrücke. Ein Metallzaun steht zwar trennend dazwischen. Aber auch Ajdinoskis Garten gehört zum Grundstück des Astra. Er habe es vor Jahren dem Bundesamt abkaufen wollen, erklärt der 43-Jährige. «Das Astra hat abgelehnt mit der Begründung, dass das Land zur Autobahn gehöre.»

Er würde sich eine Neubepflanzung der Fläche wünschen, sagt Ajdinoski. In der Nachbarschaft hätten sie bereits darüber diskutiert, die Fläche einfach selbst wieder zu begrünen. «Wir haben uns schliesslich darauf geeinigt, noch abzuwarten», so der 43-Jährige.

Nachbarin Katja Hamburger hatte bereits im Januar eine Wiederaufforstung des Grundstücks angeregt und mit dem Dietiker Grünen-Gemeinderat Andreas Wolf Kontakt aufgenommen. Auch andere Quartierbewohner äusserten gegenüber der «Limmattaler Zeitung» den Wunsch nach einer Neubepflanzung.

Astra zeigt sich offen für Beteiligung Dritter

Vom Bundesamt für Strassen jedoch wird keine Initiative ausgehen. «Das Pflanzen von Jungbäumen ist nicht vorgesehen», sagt Astra-Mediensprecher Jérôme Jacky auf Anfrage. «Es ist unser Ziel, dass in mittelfristiger Zukunft keine ähnlich angelegten Arbeiten notwendig sind. Dies schützt die Grünfläche, die sich mit der Zeit vom Eingriff erholen kann.»

Kategorisch schliesst Jacky eine Neubegrünung der Fläche allerdings nicht aus – sofern das Astra nicht selbst Hand anlegen muss. «Drittpersonen können beim Astra ein Gesuch einreichen, das von uns beurteilt wird. Ob ein Gesuch bewilligt wird, hängt insbesondere damit zusammen, ob das Projekt Dritter den laufenden und zukünftigen Betrieb der Nationalstrasse einschränkt beziehungsweise einschränken könnte.» Drittparteien seien überdies dazu verpflichtet, die damit einhergehenden Unterhaltsarbeiten selbst durchzuführen, so Jacky.

Das wäre für Grünen-Gemeinderat Andreas Wolf kein Hindernis. Parteiintern hatten sich die Grünen bereits an ihrer Fraktionssitzung von Ende Januar darauf verständigt, das Grundstück wieder aufwerten zu wollen. Nun nimmt dieser Plan konkretere Züge an. «Wir wollen am Zaun entlang 75 einheimische Sträucher pflanzen», verkündet Wolf auf Anfrage.

Zwar würden die abgeschnittenen Sträucher inzwischen wieder etwas ausschlagen, so Wolf. Der Gemeinderat und seine Parteikollegen wollen jedoch mit der Neubepflanzung die Biodiversität und Strukturvielfalt zusätzlich erhöhen. Die Sträucher sollen in Vierergruppen im Abstand von fünf Metern voneinander aufgestellt werden. Die Finanzierung und den Unterhalt übernähmen die Grünen, sagt Wolf.

Auch die Quartierbewohner sollen bei der Begrünung mithelfen

Wann und ob der Plan konkret in die Tat umgesetzt werden kann, ist noch unklar. Wolf reichte nach eigenen Angaben am Dienstag ein Gesuch beim Astra ein. Solche Gesuche würden in der Regel innert drei bis vier Wochen bearbeitet, sagt Astra-Mediensprecher Jérôme Jacky.

Bis dann hat Wolf noch Zeit, die Begrünung detailliert durchzuplanen. Dafür sucht der Gemeinderat noch helfende Hände aus der Nachbarschaft. «Freiwillige können sich gerne bei mir melden.»