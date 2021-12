Ditiker Ambulatorium gibt Tipps gegen den Covid-Frust

Dietikon Psychologin zu Coronazwist in der Familie: «Der Austausch hilft nur, wenn man wirklich verstehen möchte» Carola Meineke arbeitet im Ambulatorium Limmattal der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Dietikon. Sie erklärt, was gegen Coronafrust zu tun ist und wie man einer ungewollten Diskussion am Silvester aus dem Weg gehen kann. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 29.12.2021, 04.00 Uhr

Sie hat die Innenansicht: Carola Meineke kennt die Probleme der Dietikerinnen und Dietiker. Lydia Lippuner

Strenge Massnahmen, Impfdurchbrüche und Zwist in der Familie: Die aktuelle Lage schlägt einigen auf die Psyche. Carola Meineke hat im Ambulatorium Limmattal der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Dietikon immer wieder Kontakt mit Frauen und Männern, die von der Coronapandemie gefrustet sind. Im Interview erklärt sie, welche Leute besonders betroffen sind und wie man psychisch gesund durch diese Zeit kommen kann.

Wir stehen vor dem zweiten Coronasilvester. Viele Leute äussern Unmut oder Angst über die aktuelle Lage. Wie erleben Sie diese Situation im Ambulatorium der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Dietikon?

Carola Meineke: Wir merken die Anspannung. Viele Menschen reagieren drauf, indem sie zum Beispiel schimpfen, resignieren oder sich in die Einsamkeit zurückziehen.

Gab es in den letzten Monaten eine Entwicklung bei Ihren Patientinnen und Patienten, die Sie überrascht hat?

Wir dachten, Menschen mit Wahnerkrankungen wie Schizophrenie werden es in der Pandemiezeit schwerer haben. Doch sie kommen meist überraschend gut klar mit den aktuellen Umständen. Es scheint, als denken sie, jetzt sehen alle, wie es ist, mit einer unsichtbaren Bedrohung zu leben und diese nicht loszuwerden. Dagegen scheinen viele Menschen mit Angststörungen nun noch belasteter zu sein.

Was raten Sie Menschen, die wegen der verschiedenen Meinungen verängstigt und verunsichert sind?

Da gibt es zwei unterschiedliche Ebenen. Auf der Informationsebene ist es wichtig, dass die Leute Sicherheit erhalten, indem sie sich informieren oder die Fakten so weit wie möglich prüfen. Dazu gibt es die emotionale Ebene, diese spielt eine noch grössere Rolle. Dabei sollen die Patienten herausfinden, was destabilisiert und was stabilisiert.

Gibt es Dinge, die sich auf die meisten Menschen stabilisierend auswirken?

Laufen, laufen, laufen. In die Natur gehen, den Körper spüren, tief durchatmen. Wenn der Kopf gut durchgelüftet ist, dann kann man auch schwierige, bedrängende oder wiederkehrende Gedanken verarbeiten.

Einigen geht die Geduld aus. Sie können «es», das heisst die Pandemie, Corona und alle Schutzmassnahmen, nicht mehr hören.

Wir können «es» nicht wegmachen. Doch wenn man sich so viel mit Covid beschäftigt, wie es in den Medien angeboten wird, kann es tatsächlich zu viel werden. Deshalb rate ich zu partieller Offenheit. Das heisst, man muss nicht jeden Abend die «Tagesschau» schauen. Es ist wichtig, sich Räume zu schaffen, in denen das Virus keinen Platz hat.

Welche Personengruppe hat am meisten Mühe mit der aktuellen Situation?

Für Leute, die allein oder allein mit ihren Kindern leben, besteht die Gefahr, dass sie noch einsamer werden. Sie sind in dieser Situation auf sich selbst zurückgeworfen.

Was ist für diese Frauen und Männer besonders wichtig?

Man sollte so viele familiäre oder freundschaftliche Kontakte wie möglich aktivieren, damit man die Last nicht ausschliesslich auf den eigenen Schultern trägt. Auch ist es wichtig, über andere Themen als die eigene kleine Welt zu reden. Beispielsweise, indem man am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, ein Telefonat führt.

Sie ist auch Anlaufstelle für Coronakoller Lydia Lippuner Carola Meineke Die Psychotherapeutin und Sozialarbeiterin arbeitet bereits seit 14 Jahren als Psychotherapeutin und Sozialarbeiterin im Ambulatorium Limmattal der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die 56-Jährige behandelt und berät Frauen und Männer mit psychiatrischen Erkrankungen oder psychologischen Schwierigkeiten. Während der Pandemie seien die Patientenzahlen im Ambulatorium in Dietikon wider Erwarten gleich hoch wie zuvor geblieben, sagt sie.

Wie kann man sich auf dem Minenfeld zwischen Impfgegnern und pingeligen Massnahmenverfechtern bewegen?

Da ist es als Erstes wichtig, die Meinung der anderen zu akzeptieren. Dann sollte man Sicherheit für alle schaffen. Da wird es schwierig. Man muss mit sich selbst ausmachen, welches Risiko man eingehen will.

An Feiertagen, um des Friedens willen alles zu schlucken …

… das führt nicht zum Ziel.

So schwankt man ein wenig zwischen Konfrontation und Vermeiden.

Ja, um zu wissen, was richtig ist, muss man sich fragen, was man erreichen will. Möchte man, dass der andere sich testen lässt, dass die Beziehung geklärt wird oder will ich den anderen einfach «plattmachen». Dabei ist es auch wichtig zu merken, was man sich selbst zumuten kann.

Wie geht man mit eigenen Emotionen um, wenn man die andere Position absurd oder gar bedenklich falsch findet?

Es macht Sinn, sich hin und wieder mit Verwandten oder Freunden, die eine ganz andere Meinung haben, hinzusetzen, ihnen zuzuhören und Fragen zu stellen.

Auch wenn es sich dabei um Extrempositionen wie bei den demonstrierenden Freiheitstrychlern handelt?

Wenn man Interesse an dieser Beziehung hat, ja. Es braucht ein Engagement. Der Austausch hilft aber nur, wenn man wirklich verstehen möchte. Dazu müssen wir miteinander sprechen. Egal, auf welcher Seite man steht, es macht keinen Sinn, dem anderen die eigenen heftigen Emotionen entgegenzuschleudern.

Neue Massnahmen, Spaltungen in Gesellschaft und Familie; was macht die aktuelle Situation psychisch mit uns?

Die ungewohnte Kontrolle macht uns hilflos und oft auch aggressiv. Das passiert auch hier.

Wie erleben Sie das konkret im Ambulatorium Limmattal?

Die Patienten können sich beispielsweise bestens an der Maskenpflicht, die im Haus herrscht, abarbeiten.

Haben solche Zwischenfälle in den letzten Monaten zugenommen?

Ja, doch auch wenn es nun mehr aggressive oder ängstliche Patienten gibt, so hatten diese bereits vorher solche Anzeichen. Es bieten sich nun aber noch mehr Möglichkeiten, ängstlich, ärgerlich oder hilflos zu sein.

Wie können wir psychisch gesund durch die nächste Zeit kommen?

Es ist wichtig, tragende Beziehungen zu haben. Wir sollten der Pandemie nicht so viel Macht überlassen, dass sie unsere Familien und Freundschaften kaputtmacht. Das ist eine grosse und durchaus schwierige Aufgabe. Zudem sollten wir sorgsam mit uns selbst sein.

