In seinem Dietiker Kochstudio geht es auf eine kulinarische Reise

Dietikon Profi-Menu aus der Privatküche: Er verköstigt seine Gäste in ihren eigenen vier Wänden Gabriel Heintjes bietet seiner Kundschaft Caterings und Candle-Light-Dinners. Seit Juli 2022 baut er sich in der Dietiker Silbern ein Kochstudio auf. Dort sollen besondere kulinarische Erlebnisse stattfinden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Gabriel Heintjes hantiert in der Küche seines neuen Studios in Dietikon. Hier produziert der Koch die Gerichte für seine Caterings. Bild: Sandra Ardizzone

Der Wels zischt und brutzelt in der Pfanne. Gabriel Heintjes begiesst das Fischfilet immer wieder mit schaumiger Butter. «So kann der Wels gleichmässig garen. Mit dem heissen Fett lösen sich zudem die Aromaten in den Kräutern, die ich auf den Fisch gelegt habe», sagt Heintjes.

Butter bei die Fische: Gabriel Heintjes begiesst den Wels samt Thymian und Lorbeer mit schaumiger Butter. Das heisse Fett soll die Aromaten in den Kräutern besser lösen. Bild: Sandra Ardizzone

Der 30-Jährige aus Zürich steht am Herd in seinem Kochstudio in der Dietiker Silbern und bereitet ein Gericht mit dem in Schweizer Küchen noch relativ unbekannten Süsswasserfisch zu. «Mich reizt es, neue Produkte auszuprobieren. Der Wels stammt aus einer nachhaltigen Zucht in Rafz. Von dort beziehe ich bereits Zander und Egli», erzählt Heintjes.

Im Gespräch wird schnell klar, dass der Koch den richtigen Beruf gewählt hat. Mit Leidenschaft in der Stimme spricht Heintjes über die Zutaten und was er mit seinen Speisen ausdrücken will. «Es geht nicht nur um das Kochen eines Menus, sondern um das Entwickeln einer Reise.»

Sein neues Reich: In der Küche des Kochstudios entwirft Gabriel Heintjes seine Gerichte. Er testet gerne neue Produkte. Dabei legt er Wert darauf, dass die Zutaten lokal sind oder zumindest aus der Schweiz stammen. Bild: Sandra Ardizzone

Nach diesem Motto bekocht er seine Gäste: zu Hause, an Firmenevents, Weihnachtsessen, Hochzeiten, Geburtstagen oder Jubiläen. «Das ist spannend. Ich kann an einem Tag einen Event mit 300 Leuten haben und am nächsten ein Abendessen für acht Geschäftsleute servieren.» Heintjes bereitet kein Menu zweimal zu. Individualität schreibt er gross. «Wer Zürcher Geschnetzeltes mit Blattsalat und Caramelchöpfli will, ist bei mir an der falschen Adresse», sagt er und lacht.

Am Telefon oder bei persönlichen Treffen versucht er herauszufinden, welche Produkte sich für den Anlass eignen. «Wenn ich die Leute zu Hause besuche, schaue ich zum Beispiel, welche Kochbücher sie in den Regalen stehen haben oder wie ihre Küche eingerichtet ist. Das sagt schon sehr viel aus. Ich weiss dann, wie weit ich gehen kann.»

Er ist Koch und Entertainer zugleich

Heintjes versteht sich aber nicht nur als Privat- und Cateringkoch. «Ich koche nicht im stillen Kämmerlein vor mich hin, sondern bin auch Entertainer.» Diese Rolle nimmt er vor allem bei privaten Einsätzen bei seinen Gästen zu Hause ein. «Sie können mir beim Kochen über die Schultern schauen und Fragen stellen. Zudem stehe ich gerne an den Tisch, erkläre etwas zu den Produkten und verrate mehr über meine Ideen und Inspirationen.» Dann erfahren Heintjes Kundinnen und Kunden auch, dass der Koch fast ausschliesslich Lebensmittel aus der Region und der Schweiz verwendet. «Nur Pfeffer, Kaffee, Vanille und Schokolade kommen aus dem Ausland. Aufgrund der Menge machen sie aber nur einen Bruchteil der Zutaten aus.»

Heintjes legt Wert darauf, dass möglichst alle Teile der Lebensmittel verarbeitet werden. «Wenn ich beispielsweise einen Butternusskürbis zubereite, steche ich Taler aus dem Inneren, trockne die Schale, lege den unteren Teil ein, röste die Kerne und püriere, was übrig bleibt. So hole ich alles aus einem einzigen Lebensmittel raus.»

Der Einsatz des Gourmetkochs endet jeweils nicht mit dem letzten Gang. «Ich und mein Team räumen natürlich auf, das gehört zum Service.» Mitgebracht wird auch einiges. Weine und Getränke, Pfannen, Messer sowie Kühlboxen. Und wenn gewünscht sind auch Tischdecken, Besteck und Dekoration dabei. Dieses Sorglospaket lassen sich die Gäste etwas kosten. «Ab einer Gruppe von acht Personen muss pro Person mit etwa 200 Franken aufwärts gerechnet werden», sagt Heintjes, der in Baden aufgewachsen ist.

Kartoffelchips werden gebacken. Bild: Sandra Ardizzone

Künftig will er seinen Fokus auf Caterings und sein neues 260 Quadratmeter grosses Studio in Dietikon legen. Produziert wird für seine Aufträge bereits an der Riedstrasse 10 in der Silbern. Heintjes plant dort auch kulinarische Events. In einer Ecke will er eine Bibliothek mit allen Kochbüchern, die er besitzt, aufbauen. Die Wand auf der einen Raumseite soll mit zwölf Vorhangelementen bestückt werden. «Mein Ziel ist es, unter anderem mit Künstlern zusammenarbeiten, die ihre Werke so einem Publikum präsentieren können, während ich dazu ein 5-Gang-Menu kreiere.»

Insgesamt 40 bis 50 Personen bietet der Raum Platz, der in der Mitte mit einer Küchenzeile ergänzt werden soll. «Diese soll als Treffpunkt dienen, wo man Getränke ausschenkt und Kaffee trinkt», sagt Heintjes. Nutzen wird er das Studio auch, um Foodstylings durchzuführen. Das heisst, dass er Bilder von Speisen schiessen wird, die er beispielsweise für den Pastahersteller Pastinella entwirft.

Bis der Koch im Studio all diese Ideen realisieren kann, wird es wohl noch etwas dauern. «Corona hat unseren Finanzierungsmöglichkeiten geschadet. Egal wie gut dein Gastronomie- und Businesskonzept ist, die Banken vergeben sehr zögerlich Kredite», erzählt Heintjes. Daher werde er sein Studio Schritt für Schritt ausbauen. Aktuell beschäftigt er eine Mitarbeitende, künftig soll es ein fünfköpfiges Team werden.

Der Wels ist mittlerweile kross gebraten und wartet darauf, mit den anderen Zutaten auf dem Teller angerichtet zu werden. Bewaffnet mit Pinzette und Handschuhen macht sich Heintjes ans Werk. Knusprig frittierte Kartoffelchips, Würfelchen mit Blauen St.Galler Kartoffeln und in der Pfanne geschwenkte Rosenkohlblätter mit Lardo-Speck werden filigran neben dem Fisch angeordnet.

Er überzeugt sogar Rosenkohl-Kritiker

«Rosenkohl ist eines der umstrittensten Gemüse. Wenn ich davon spreche, bewegen sich die Mundwinkel bei vielen Gästen nach unten. Der Kohl hat einen intensiven Geschmack, doch wenn man ihn richtig zubereitet, mundet er sogar den grössten Kritikern», sagt Heintjes und lacht. Statt ihn im Salzwasser oder Steamer tot zu garen, empfiehlt der Koch, die vielen Schichten zu lockern, und die Blätter oder die Rosenkohlhälften in einer Pfanne mit Knobli, Zwiebeln und etwas Speck scharf anzubraten. Derweil träufelt er Peterliöl über das Gericht und drapiert Knoblauchmousse-Nocken auf dem Teller. Zum Schluss reibt er konfiertes Eigelb über die Komposition. Der Gruss aus der Küche ist schnell verputzt.

Der Wels und seine Begleiter: Kartoffeln, Rosenkohl, Knoblauchmousse, Senfkörner mit Peterliöl und Kürbisbrühe vereinen sich auf dem Teller. Geriebenes, konfiertes Eigelb rundet das Gericht ab. Bild: Sandra Ardizzone

Heintjes ist ambitiös. Diesem Charakterzug hat er es zu verdanken, dass er bereits in jungen Jahren einiges erreicht hat. Vor zehn Jahren hat er in seinem damaligen zu Hause in Birmensdorf damit begonnen, private Dinners durchzuführen. «Ich lud Freunde und Bekannte ein und tischte ihnen 12-Gänger auf. So konnte ich Gerichte testen und mich selbst finden.»

Nach und nach sassen auch fremde Gesichter an Heintjes Tisch. Gemeinsam mit einem Freund gründete er eine Catering-Firma, arbeitete nebenbei aber noch als Koch in einem Restaurant. Nach vier Jahren platzte der Traum. «Mein Geschäftspartner verkaufte die Firma, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich stand mit leeren Händen da», erinnert sich Heintjes.

Weil seine ehemaligen Kundinnen und Kunden immer wieder nach ihm und seinem Essen fragten, wagte er schliesslich einen zweiten Versuch und rief 2017 seine eigene Firma ins Leben. Das Geschäft lief gut, sodass sich Heintjes 2019 selbstständig machen konnte. «Ich bin froh, dass ich mich nochmals getraut habe. Meine Eltern sind mittlerweile sehr stolz auf mich.»

Sein Vater bat ihn, nicht Koch zu werden

Vor allem sein Vater war zu Beginn nicht glücklich über die Berufswahl seines Sohnes. «Er war selbst als Koch tätig. Doch er brannte nicht dafür, es war ein Brötlijob. Er bat mich, etwas Anständiges zu lernen», so Heintjes. Den Wunsch des Vaters versuchte er zu respektieren. Er absolvierte diverse Schnupperlehren, doch nichts überzeugte ihn. Und so betrat er dann doch eine Küche und war auf Anhieb hell begeistert.

«Nach einer halben Stunde wusste ich bereits, das ist es. Es war heiss, kalt, laut und hektisch, ein Wechselbad der Gefühle. Die Mischung aus Kreativität und Action packte mich.» Heintjes startete sein kulinarisches Abenteuer im Grand Casino Baden, wo er seine Ausbildung absolvierte. Weitere Stationen waren die Zürcher Nobel-Hotels Storchen und Widder. In einem Café in St.Gallen übernahm er die Küchenverantwortung und im Zürcher Kulturlokal Kaufleuten arbeitete er als Junior Sous Chef und als Chef Patissier.

Sein Handwerk lernte Gabriel Heintjes in der Küche des Grand Casino Baden. Bild: Sandra Ardizzone

Wichtig ist Heintjes mit seinem Schaffen auch, die Freude am Kochen zu verbreiten. Deshalb gibt er auch Kochkurse. «Ich sehe in meiner Arbeit auch einen pädagogischen Aspekt. Mit meinem Essen und den Anlässen möchte ich positive Gefühle in meinen Gästen wecken, damit sie zu Hause selbst für den Partner oder die Familie kochen.» Dies auch, weil Heintjes sieht, dass es um die Selbstverpflegung der Schweizerinnen und Schweizer schlecht bestellt ist.

«Ich kenne keine Frau in meinem Alter, die kochen kann. Muttersöhnchen werden zwangsläufig verhungern. Erst mit 40 packt die Leute die Begeisterung fürs Essen, leider viel zu spät.»

Diese Tatsache bedeute zwar, dass ihm wohl nie die Arbeit ausgehen werde. Heintjes findet nichtsdestotrotz: «Es wäre schön, wenn man sich wieder mehr zusammensetzen und gemeinsam kochen und essen würde. Diese Kultur geht je länger je mehr verloren. Wenn ich dazu beitragen kann, diesen Trend in die umgekehrte Richtung zu lenken, dann mache ich das noch so gerne.»

