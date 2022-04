Power-to-Gas:In Dietikon entsteht Gas aus Abfall und Klärschlamm

Dietikon Power-to-Gas: Wie die Limeco in der Silbern aus Abfall und Klärschlamm erneuerbares Methangas produziert Die am Freitag eingeweihte und schweizweit einmalige Power-to-Gas-Anlage soll einen Beitrag für eine klimaneutrale Stromzukunft im Limmattal und der Schweiz leisten. Mitte Mai wird sie ihren regulären Betrieb aufnehmen und Gas in das Dietiker Gasnetz einspeisen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.46 Uhr

Stellten sich der Diskussion: Nationalrat Eric Nussbaumer (SP), Regierungsrat Martin Neukom (Grüne), Moderator Philipp Mäder, Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE) und Ronny Kaufmann, CEO Swisspower AG. Alex Spichale / LTA Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE), Regierungsrat Martin Neukom (Grüne), und SP-Nationalrat Eric Nussbaumer besichtigten bei der Einweihung die Anlage. Alex Spichale / LTA Geglückte Einweihung (von links): Roger Bachmann, Stadtpräsident Dietikon; Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa; Armin Glanzmann, Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen in Schlieren; Markus Blättler, Geschäftsführer SWL Energie AG; Cornelia Mellenberger, CEO Energie Wasser Bern; Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft Limeco; Thomas Peyer, Senior Consultant Swisspower AG; Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth; Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St. Galler Stadtwerke und Peter Heim, CTO Industrielle Betriebe Interlaken.. Alex Spichale / LTA Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm wird nach 20 Tagen in den Faultürmen (links) in den Bioreaktor der Power-to-Gas-Anlage gepumpt. Alex Spichale / LTA Im 50 Kubikmeter umfassenden Bioreaktor wandeln Mikroorganismen das CO 2 aus dem Klärgas und den Wasserstoff in Methangas um. Alex Spichale / LTA Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Alex Spichale / LTA Blick in den Raum, wo das synthetisch hergestellte Gas aufbereitet wird. Alex Spichale / LTA

Mit der ersten industriellen und kommerziell betriebenen Power-to-Gas-Anlage der Schweiz will das Regiowerk Limeco in Dietikon aufzeigen, dass die Speicherung von erneuerbarer Energie einen entscheidenden Beitrag für eine klimaneutrale Energiezukunft leisten kann. «Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt die richtige Energieform in der richtigen Qualität am richtigen Ort zur Verfügung stellen», sagte Patrik Feusi, Geschäftsleiter des Limeco, am Freitag an einer Medieninformation vor der offiziellen Einweihung der innovativen Anlage.

Die nationale Energiestrategie 2050 sieht vor, dass Strom aus Kernkraft vollständig durch Solar-, Wasser- und Windkraft ersetzt wird. Gerade der Ausbau von Fotovoltaik bedeutet jedoch, dass im Sommer viel mehr Strom produziert als gebraucht wird und im Winter, wenn der Energiebedarf grösser ist, fehlende Energie aus dem Ausland importiert werden muss. Mit der Power-to-Gas-Technologie kann überschüssiger, erneuerbarer Strom in Gas umgewandelt und dann in das Gasnetz eingespeist werden. So kann die Energie bis zur kalten und dunklen Jahreszeit gespeichert werden.

Gas als Energiespeicher 100 Mal platzeffizienter als Wasser

Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi führte durch die feierliche Einweihung. Alex Spichale / LTA

Gas eigne sich am besten, um Energie über einen längeren Zeitraum und möglichst platzeffizient zu speichern, sagte Thomas Peyer, Senior Consultant bei Swisspower. Die strategische Allianz von 22 Schweizer Stadtwerken und regionalen Unternehmen der Versorgungssicherheit initiierte das Projekt mit und stand bei der Realisierung beratend zur Seite. Um die gleiche Menge Energie zu speichern, benötige Gas etwa im Vergleich zur Wasserkraft hundert Mal weniger Platz, so Peyer.

Die Limeco betreibt im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) und eine Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) und baut ihr Fernwärmenetz im Limmattal stetig aus. Dank dieser Kombination sei der Standort für eine Power-to-Gas-Anlage optimal, sagte Feusi. Denn um Strom in synthetisches, erneuerbares Gas umzuwandeln, nutzt die Limeco sowohl die in der KVA beim Verbrennen des Abfalls entstehende Wärme wie auch den Klärschlamm der ARA. Und die bei der Umwandlung anfallende Abwärme wird wiederum für das Fernwärmenetz genutzt.

Der auf einem Betonsockel stehende dreistöckige Holzbau auf dem KVA-Areal sieht von aussen unscheinbar aus und deutet nicht gerade auf ein schweizweit einmaliges Projekt hin. Drinnen wird beim Umwandlungsprozess zunächst der mit der Verbrennungswärme produzierte Strom genutzt, um Wasser mittels Elektrolyse in Wasser- und Sauerstoff zu spalten. Die Anlage für die Elektrolyse sei bewusst überdimensioniert erstellt worden, sagte Feusi. Zu einem späteren Zeitpunkt sei es möglich, mit der Elektrolyse zusätzlichen Wasserstoff zu produzieren und direkt zu nutzen – etwa als Treibstoff für Autos.

Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm wird nach 20 Tagen in den Faultürmen zusammen mit unzähligen Mikroorganismen, sogenannten Archaeen, in den Bioreaktor gepumpt. Anschliessend werden in diesen konstant Klärgas, das in den Faultürmen anfällt, und Wasserstoff aus der Elektrolyse hineinbefördert und gut gemischt. Die Archaeen wandeln im Bioreaktor das CO 2 aus dem Klärgas und den Wasserstoff in Methangas um. Danach wird das Gas in mehreren Stufen aufbereitet, um die erforderliche Qualität für die Einspeisung ins Erdgasnetz zu erreichen.

CO 2 -Reduktion entspricht dem jährlichen Ausstoss von 2000 Haushalten

Ende März sei erstmals Gas von der Anlage in das Dietiker Gasnetz eingespeist worden, sagte Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft bei der Limeco. Aktuell laufe die Anlage noch im Probebetrieb.

«Wir wollen sie noch zwei Wochen auf Herz und Nieren testen und ab Mitte Mai in den regulären Betrieb übergehen»,

sagte er. Dann soll sie jährlich rund 18 Gigawattstunden synthetisches, erneuerbares Gas in das lokale Gasnetz einspeisen. Die daraus resultierende CO 2 -Reduktion von 4000 bis 5000 Tonnen pro Jahr entspreche etwa dem jährlichen Ausstoss von 2000 Haushalten. Für die 18 Gigawattstunden Gas werden jährlich rund 10 bis 15 Gigawattstunden Strom von der KVA benötigt.

«Wir haben hier ideale Voraussetzungen, zusammen die Energie- und Klimawende zu schaffen», sagte Feusi. Die Limeco wolle für das Limmattal ein zukunftsfähiges Energiesystem aufbauen und die Dekarbonisierung in der Region herbeiführen. Die Power-to-Gas-Anlage bilde in diesem Gesamtsystem ein Puzzleteil. «So können wir Neues lernen und gleichzeitig den direkten Nutzen, den die Anlage stiftet, den Bürgern wieder zurückgeben», sagte er. Auch im Hinblick auf den bevorstehenden Ausbau der KVA – ab 2034 soll diese nach aktueller Planung jährlich 160'000 Tonnen Abfall statt wie aktuell 95'000 verwerten – gehe es nun darum, Erfahrungen zu sammeln, um die Anlagen dann entsprechend den künftigen Bedürfnissen ausbauen zu können.

