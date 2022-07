Dietikon Polizeikontrolle im Stadtzentrum: Die meisten Lenker von E-Trendfahrzeugen sind gut informiert Die Zahl elektrischer Trendfahrzeuge auf den Strassen Dietikons nimmt rasant zu. Die «Limmattaler Zeitung» hat die Stadtpolizei bei einer Grosskontrolle mit Schwerpunkt auf die elektrischen Gefährte begleitet. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Bei allen Kontrollierten werden zunächst die Ausweise geprüft. Florian Schmitz

«Zu zweit darauf fahren ist nicht erlaubt, weil ich keine zweite Pedale habe», sagt der Teenager zu den um ihn herum stehenden Dietiker Stadtpolizisten. Kurz zuvor war er von ihnen für eine Kontrolle zur Seite gerufen worden. Nun steht sein Elektroroller auf einer Rolle, mit der die Geschwindigkeit gemessen wird. Das Display zeigt 21 Kilometer pro Stunde an. «Das liegt im Toleranzbereich», erklärt ein Polizist. Wie die meisten jungen Menschen, die mit elektrischen Trendfahrzeugen unterwegs sind, sitzt der Kontrollierte auf einem der Gefährte mit breiten Reifen und hohem Lenker, die an Chopper erinnern. Diese seien mit Abstand am weitesten verbreitet, sagt der Dietiker Polizeichef Marco Bisa.