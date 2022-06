Dietikon Pöstler klaute in grossem Stil Pakete – und verdiente damit über 50'000 Franken Das Bezirksgericht Dietikon hat einen Mann verurteilt, der Paketsendungen verschwinden liess und deren Inhalte verkaufte. Louis Probst Jetzt kommentieren 10.06.2022, 18.00 Uhr

Ein ehemaliger Pöstler klaute und verkaufte mindestens 200 Pakete. Damit machte er einen Gewinn von von mindestens 53’289 Franken. Symbolbild: KEYSTONE / Ennio Leanza

«Ich kann mir eigentlich nicht erklären, wie das so kommen konnte», erklärte der einstige Pöstler vor dem Bezirksgericht Dietikon in der Befragung durch Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei. «Es war eine Dummheit.» Vorgeworfen wurden dem knapp 30-jährigen Schweizer gewerbsmässiger Diebstahl sowie Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Gemäss Anklage hatte er als Mitarbeiter in einem Logistikzentrum der Post während gut anderthalb Jahren Paketsendungen, die er hätte austragen sollen, verschwinden lassen. Zudem hatte er Pakete, die zur Tour eines anderen Pöstlers gehörten und die ihm anhand ihrer Verpackung «vielversprechend» erschienen, mitgehen lassen. Auf seinen Touren öffnete er die Pakete und behändigte den Inhalt. Die Verpackungen entsorgte er jeweils unterwegs.

Deliktsgut in der Schweiz oder in Serbien verkauft

Laut Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte «mindestens» 200 Postsendungen entwendet. Dabei erbeutete er «mindestens» 111 Mobiltelefone, neun Notebooks, neun Tablets, acht Uhren, weitere elektronische Artikel, Computer- und Mobiltelefonzubehör, aber auch Kleider und Kosmetika im Gesamtwert von mindestens 127'740.80 Franken.

Das Deliktsgut verkaufte er entweder direkt oder über Dritte in der Schweiz oder in Serbien. Dafür liess er die Ware von Fernfahrern nach Serbien transportieren. Aus den Verkäufen erzielte er einen Erlös von mindestens 53'289 Franken. «Insgesamt», so die Anklage, «erfolgten die Diebstähle fast täglich, und der Beschuldigte wendete zusätzlich regelmässig Zeit auf, um das Deliktsgut über Inserate oder via soziale Medien zu verkaufen.»

«So etwas wird mir nie mehr passieren»

Der Beschuldigte zeigte sich von Anfang an geständig. Er bot auch Hand für ein sogenanntes abgekürztes Verfahren gemäss Strafprozessordnung. Auch am Donnerstag vor Gericht war der Beschuldigte, der heute in der Baubranche arbeitet, geständig und mit dem Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft einverstanden.

Auf die Frage der Gerichtspräsidentin nach der Gefahr der Verlockung durch «schnelles Geld» versicherte er: «Damit habe ich keine Probleme. Ich bin froh, wenn das hier fertig ist. So etwas wird mir nie mehr passieren.» Zur Zivilforderung der Post, die der Beschuldigte grundsätzlich anerkennt, erklärte seine Verteidigerin: «Das ist alles noch etwas unklar. Wir werden aber mit der Post über Ratenzahlungen reden.»

Das Gericht verurteilte den Beschuldigten wegen gewerbsmässigen Diebstahls sowie Verletzung des Post- und Fernmeldegesetzes zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 90 Franken. Für die Freiheitsstrafe wurde ihm, bei einer Probezeit von zwei Jahren, der bedingte Vollzug gewährt. Mit diesem Entscheid erhob das Gericht den Vorschlag der Staatsanwaltschaft zum Urteil.

«Vertrauensstellung massiv missbraucht»

«Der Beschuldigte hat über einen langen Zeitraum delinquiert, die Deliktsumme ist hoch», stellte die Vorsitzende zur Angemessenheit des Urteils fest. «Erschwerend kommt dazu, dass er nicht irgendwelche Päckli gestohlen, sondern seine Vertrauensstellung massiv missbraucht hat – auch gegenüber seinen Arbeitskollegen.» Auch die Verletzung des Post- und Fernmeldegesetzes sei als schweres Verschulden zu betrachten.

Zugutezuhalten sei dem Beschuldigten sein Geständnis. Damit habe er die Untersuchung massiv erleichtert, sagte die Gerichtspräsidentin mit einem Seitenblick auf die auch so eindrückliche Reihe von Aktenordnern, die das Gericht aufgebaut hatte. «In den nächsten zwei Jahren dürfen Sie sich absolut nichts zu Schulden kommen lassen», sprach sie dem Beschuldigten ins Gewissen. «Das ist eine heikle Phase. Heute ist es noch nicht fertig. Bleiben Sie bei dem, was Sie uns versichert haben.»

