Dietikon Pension für pelzige Gäste: Durch ihr Paradies hoppeln zur Ferienzeit bis zu 50 Hasen Gabi Schär beherbergt seit 15 Jahren in ihrer Pension Rabbit's Paradise in Dietikon Kaninchen und Meerschweinchen. Dafür verzichtet die Tiernärrin gerne auf ihre eigenen Ferien. Sibylle Egloff 02.04.2021, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lümmeln im Strandkorb: Gabi Schär betreibt in ihrem Zuhause in Dietikon ein Hasen-Hotel. Im Moment kümmert sie sich nur um ihre eigenen beiden Kaninchen. Das ist zum Beispiel Zwergwidder-Hasendame Kiki, die auf dem Bild neugierig aus dem Körbchen schaut. Severin Bigler

Kiki schaut neugierig aus ihrem Körbchen. Die Zwergwidder-Hasendame sitzt mit ihrer Besitzerin Gabi Schär in einem gelb-weissen Strandkorb. Das Rauschen der Reppisch und die leichte Brise, die durch die Tessiner Palme im Garten der Dietikerin weht, macht dem Namen des Plätzchens an der Austrasse alle Ehre. Das idyllische Örtchen ist nämlich Schärs «Rabbit's Paradise». Die 56-Jährige betreibt seit 15 Jahren die paradiesische Hasen-Pension in ihrem Zuhause in Dietikon.

Die Plätze für den Sommer sind schon ausgebucht

In zehn verschiedenen Gehegen können Langohren und Meerschweinchen Ferien machen, während ihre Besitzer auf Reisen gehen. Zur Ferienzeit wie jetzt nach Ostern oder im Sommer ist Schärs Kaninchen-Hotel ausgebucht. «Bereits im Januar hatte ich alle Plätze für den Sommer vergeben. Ich kümmere mich dann oft um bis zu 50 Gäste», erzählt Schär. Auch jetzt nach Ostern werden zwölf Tiere bei ihr einchecken.

Ferienparadies für pelzige Gäste: Das «Rabbit's Paradise» verfügt über zehn Gehege. Hasenmutter Gabi Schär kümmert sich zu Spitzenzeiten um bis zu 50 Tiere. Severin Bigler

Momentan hat Kiki abgesehen von ihrem Gspänli Kiko, mit dem sie das Gehege teilt, das «Rabbit's Paradise» noch für sich allein. Nur im Parterre von Schärs Haus, in dem sie ebenso Ställe eingerichtet hat, nächtigen neben ihren vier eigenen Meerschweinchen Pixi, Daisy, Krümel und Speedy, in einem separaten Abteil schon drei Meerschweinchen.

Zu einem Hasen-Auflauf kommt es in den Frühlingsferien nicht. Alle Gäste erhalten ein eigenes Zimmer. «Man darf die Hasen nicht zu einer bestehenden Gruppe tun, das könnte im schlimmsten Fall Tote geben», sagt Schär. «Die Tiere haben ihr Revier. Kommt ein neuer Artgenosse hinzu, wird das Gebiet verteidigt.» Deshalb werden die Tiere auf einem neutralen Grund vereint, wo noch keiner zuvor rum hoppelte. «Manchmal fahre ich mit meinen eigenen Hasen eine Runde durchs Quartier und setzte sie dann in ein neues Gehege. Dann sind sie etwas verwirrt und ich kann sie austricksen», sagt Schär.

Im Parterre ihres Hauses hat Gabi Schär Ställe für Meerschweinchen eingerichtet. Diese vier, Pixi, Daisy, Krümel und Speedy, sind ihre eigenen Tiere. Severin Bigler

Die Ställe sind liebevoll mit Häuschen und Versteckmöglichkeiten wie Ziegeln oder sogar Mini-Zelten eingerichtet. In jedem Gehege finden sich Stroh, Sägemehl und Heu. Für zwei Hasen oder zwei Meerschweinchen verlangt Schär pro Übernachtung 13 Franken. Darin inbegriffen sind Wasser, Futter, Ausmisten, Streicheleinheiten, aber auch die Beaufsichtigung der Tiere. «Ich schaue mehrmals täglich nach dem Rechten. Vor allem wenn ich die Vierbeiner zum ersten Mal betreue, kenne ich ihr Verhalten und ihren Charakter nicht und bin besonders wachsam.»

Es komme ab und zu mal vor, dass sie mit ihren Gästen nach Rücksprache mit den Besitzern zum Tierarzt müsse. «Die Reise hier hin ist für einige bereits anstrengend. Durch den Stress können Krankheiten, die bereits in ihnen stecken, ausbrechen. Einige leiden zum Beispiel an Durchfall oder Blähungen.» Schär fand auch schon einmal einen Feriengast am Morgen tot im Stall. «Das kann man leider nicht vorhersehen. Zum Glück passiert das ganz selten.» Ihr ist es wichtig, dass sie ein gutes Einvernehmen mit ihrer Kundschaft hat. Schär sagt:

«Es ist wichtig, dass ich mich mit den Hasen- und Meerschweinchen-Haltern verstehe. Sie vertrauen mir ihre Lieblinge an, da muss das Zwischenmenschliche stimmen.»

Ihre Kundinnen und Kunden seien ihr für ihre Arbeit sehr dankbar. Diese wohnen nicht etwa nur in Dietikon oder im Limmattal, sondern reisen aus der ganzen Schweiz an, um ihre Tiere in die Obhut von Schär zu geben. «Es ist schön, wenn sie merken, dass ich mit viel Liebe für die Tiere sorge.» Letzten Sommer rettete sie sogar einem Meerschweinchen das Leben. «Ich habe einen Knoten am Hals des Tiers festgestellt, von dem die Besitzer noch nichts bemerkt hatten.» Sie besuchte mit dem Feriengast während seines Aufenthalts drei Mal die Tierärztin und pflegte ihn vier Wochen lang. «Ich bin so froh, dass das Tier es überlebt hat», sagt Schär.

Gabi Schär hat einen Zoo: Neben ihren Hasen und Meerschweinchen hält sie Perser-Katze Winston, Riesenschnauzer Samu und vier griechische Landschildkröte. Dieses Exemplar hier ist über 90 Jahre alt. Severin Bigler

Die Tiere sind ihr Leben. Die Dietikerin ist in einem kleinen Zoo aufgewachsen. «Das Haus meiner Familie war immer voller Tiere. Wir hatten Hunde, Katzen und Hasen», erinnert sich Schär. Auch heute sieht es nicht anders aus. Die 56-Jährige lebt mit ihrem Mann René und einem ihrer Söhne im Elternhaus, in dem sie gross geworden ist. Zur Familie gehören neben den Hasen und Meerschweinchen auch Perser-Katze Winston, vier griechische Landschildkröten und Riesenschnauzer Samu. Mit ihm gewann sie schon Schweizermeister-Titel im Hundesport IGP (Internationale Gebrauchshund Prüfung). Im Garten befinden sich neben der Hasen-Pension zudem zwei selbst gebaute Insekten-Hotels aus Ästen, Bambus und Steinen. Auch das ist gut besucht. Wildbienen fliegen ständig ein und aus. Schär kann nicht ohne ihre Tiere leben. «Ich könnte ohne Menschen auskommen, aber nicht ohne Tiere.»

In der Zoohandlung kam ihr die Idee fürs Hasen-Hotel

Die Hasen-Herberge eröffnete Schär vor 15 Jahren sehr spontan. «Ich war in der Zoohandlung, die es damals noch im Dörfli im Shoppi Tivoli gab und hörte, wie Kunden die Angestellten fragten, ob das Geschäft ihre Hasen für die Ferienzeit aufnehmen könnte», erzählt die Hotelbetreiberin. Sie habe diesen Leuten dann sofort angeboten, die Tiere zu hüten. «Die Käfige im Laden waren sehr klein. Bei uns im Garten hat es genug Platz, dachte ich mir.» Und so kam es, dass zum ersten Mal fremde Kaninchen im Garten von Schär weilten.

«Weil die Besitzer bei ihrer Rückkehr sahen, wie gut es den Tieren ging, liessen sie sie bei uns», sagt Schär. Seit diesem Tag sind die Dietikerin und ihr Mann nie mehr in die Ferien verreist. «Wir können nicht, da unsere Gäste uns brauchen.» Für die Tierliebhaberin ist die Aufgabe kein Muss. Die Gäste würden ihr so viel zurück geben. «Es ist mein Hobby, meine Leidenschaft», sagt Schär. Und wenn man sich so in der grünen Oase an der Reppisch umsieht, wird einem schnell klar, dass das «Rabbit's Paradise» eben nicht nur ein Paradies für Tiere, sondern auch eines für Menschen ist.