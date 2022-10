Dietikon Die Spanisch-Brötli-Bahn-Modell ist zu Gast im Ortsmuseum Dietikon Hans Germann bereichert dieses Wochenende das Ortsmuseum Dietikon mit seiner Spanisch-Brötli-Bahn-Anlage. Isabelle Piccand Jetzt kommentieren 30.10.2022, 10.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Maier, Mitglied der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon und Sammler der meisten Exponate der Ausstellung zur Spanisch-Brötli-Bahn im Ortsmuseum, Regula Stauber, Leiterin des Ortsmuseums und Hans Germann, Erbauer der Modellanlage. Isabelle Piccand

Die ganz grossen Feierlichkeiten sind inzwischen zwar vorüber, aber das 175-Jahr-Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn ploppt hin und wieder nochmals auf. So auch an diesem Samstag und Sonntag: Der Birmensdorfer Hans Germann zeigt im Ortsmuseum Dietikon seine grosse Modellanlage, die nun mehrere Monate lang im Kindermuseum Baden ausgestellt war.

Germann hegt seine Faszination für die Spanisch-Brötli-Bahn, seit er als Zweijähriger zum 100-Jahre-Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn gefahren ist, wie er am Samstag sagte. Aufgewachsen sei er als Sohn eines Bähnlers der SBB ein paar Häuser hinter dem Bahnhof Zürich Altstetten. «An Weihnachten vor drei Jahren habe ich Teile der Modelleisenbahn ‹Spanisch-Brötli-Bahn› von meiner Familie geschenkt bekommen, danach habe ich 1000 Stunden daran gebastelt», erzählte ­Germann am Samstag im Ortsmuseum.

Die Modellanlage hat Hans Germann mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Isabelle Piccand

In der Modellanlage von Germann gibt es vieles zu entdecken. Entlang der Zugstrecke der Schweizerischen Nordbahn, die 1847 zwischen Baden und Zürich eröffnet worden war, sind zum Beispiel die Dietiker Taverne zur Krone, der Zürcher Hauptbahnhof und der Badener Schlossberg zu sehen.

Wo heute die S-Bahn im dichten Takt hin und her fährt, war früher die Kantonsgrenze noch deutlich zu spüren. So hatten beispielsweise noch nicht einmal alle Kantone die gleiche Währung. «Der Grund dafür war, dass die Schweiz noch kein Bundesstaat war, sondern ein Staatenbund», erklärt Michael Maier von der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon. «Wer sich kein Billett leisten konnte, ist halt von Baden nach Zürich gelaufen oder dann mit Pferd und Kutsche gereist», so Maier.

Dass das Ortsmuseum Dietikon die Anlage von Germann dieses Wochenende zwei Tage lang ausstellen kann, sei «eine grosse Bereicherung für unsere Ausstellung 175 Jahre Spanisch-Brötli-Bahn», sagte Regula Stauber, Leiterin des Ortsmuseums.

Die Ausstellung von Hans Germann im Ortsmuseum Dietikon ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Impressionen aus Hans Germanns vergangener Ausstellung im Schweizer Kindermuseum in Baden, aufgenommen im August 2022: Germann hat in über 1000 Stunden die gesamte Strecke der Spanisch-Brötli-Bahn abgebildet. Hier: das Gaswerk in Schlieren. Claudio Thoma Der Bahnhof Schlieren mit dem Stürmeierhuus, wo gerade eine Hochzeit stattfindet. Claudio Thoma Der alte Bahnhof Dietikon, der heute noch steht. Claudio Thoma Der Bahnhof Altstetten. Claudio Thoma Der erste Hauptbahnhof in Zürich. Germann hat ihn mit dem Schutzengel von Niki de Saint Phalle versehen. Claudio Thoma Die Spanisch-Brötli-Bahn fährt im Hauptbahnhof ein. Claudio Thoma Die Taverne zur Krone in Dietikon, der Schlosshügel in Baden mit der Ruine Stein und der Sankt-Nikolaus-Kapelle, gefolgt vom Stadtturm. Claudio Thoma Die Ruine Stein. Claudio Thoma Von Schlieren aus gesehen: Nochmals der Schlossberg, das Gaswerk und die Taverne zur Krone. Claudio Thoma Endstation ist der Bahnhof Baden. Claudio Thoma In der Bäderstadt soll es frivol zu und her gegangen sein: Nackte Männer sitzen im Kreis. Im Mittelpunkt tanzt eine Frau an einer Stange. Claudio Thoma Hans Germann hat seine Anlage mit ironischen Anspielungen und viel Liebe zum Detail versehen. Claudio Thoma Und überall findet man historische Verweise wie dieses Foto von der Lokomotive der Spanisch-Brötli-Bahn. Claudio Thoma Pläne der Spanisch-Brötli-Bahn. Claudio Thoma

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen