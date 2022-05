Dietikon Parlament sagt Ja – an der Lägernstrasse will die Swiss Life 175 neue Wohnungen bauen Der Gestaltungsplan für das Verdichtungsprojekt der Swiss Life am Limmattalbahn-Stadtboulevard in Dietikon hat eine wichtige Hürde genommen. Links wirft dem Stadtrat aber vor, die Bevölkerung in der Stadt ersetzen zu wollen. David Egger Jetzt kommentieren 07.05.2022, 06.36 Uhr

Weg damit: Um den rosaroten Block (rechts) und den hellbraunen (links) sowie um jene dahinter geht es bei dem Projekt. David Egger / Limmattaler Zeitung

Eine Siedlung mit acht neuen Wohnbauten mit rund 175 neuen Mietwohnungen will die Swiss Life an der Lägernstrasse in Dietikon bauen – von der 1½- bis zur 5½-Zimmer-Wohnung. Um für dieses Projekt einige Spezialregelungen möglich zu machen, wurde ein privater Gestaltungsplan erstellt. Diesen hat der Stadtrat dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt.

Das Areal befindet sich zwischen der Römerstrasse, der Keltenstrasse (respektive dem Schulareal Steinmürli) und der Badenerstrasse – bei der neuen Limmattalbahn-Haltestelle Oetwilerstrasse. Genauer: Nicht zum Gestaltungsplanareal gehören die drei neuen Mehrfamilienhäuser an der Römerstrasse, von denen eines auf dem Areal der 2016 abgebrochenen Villa Simon steht. Drei weitere Gebäude am südlichsten Teil der Römerstrasse sind zwar Teil des Gestaltungsplans, gehören aber nicht der Swiss Life – diese drei Grundstücke sollen später entwickelt respektive neu bebaut werden. Die anderen alten Gebäude sollen abgerissen werden für das Swiss-Life-Projekt.

Die Swiss Life will diesen Sommer das Baugesuch einreichen. Frühestens im Herbst 2023 sollen der Abriss und die Bauarbeiten starten.

Für den Stadtrat ist klar: Das Projekt ist «ein wichtiger Baustein zur Etablierung des Stadtboulevards», der in Dietikon entlang der Limmattalbahn entstehen soll. Das höchste Gebäude, direkt an der Badenerstrasse, hat neun Geschosse, es soll einen Akzent setzen. In der Mitte der Siedlung soll ein öffentlicher Platz entstehen: der Lägernplatz. Weiter gibt es Vorgärten, Spielplätze, und wenn möglich eine Begegnungszone, und alle Autos werden im Untergrund parkiert. Sprich: Das Projekt umfasst vieles, was nicht direkt Rendite bringt, aber die Herzen von Stadtplanern höher schlagen lässt und die Wahrscheinlichkeit für ein funktionierendes Quartier steigert.

Die Swiss Life hat auch etwas davon. Dank des Gestaltungsplans kann sie die massgebliche Geschossfläche um 6400 auf 23’900 Quadratmeter erhöhen, sie kann also dichter bauen. Die Mehrnutzung beträgt 35 Prozent. Diesen Mehrwert muss die Swiss Life gemäss Vertrag mit der Stadt ausgleichen, unter anderem indem sie im Minergie-P-Eco-Standard baut, den Lägernplatz erstellt, an der Badenerstrasse eine Veloabstellanlage errichtet, die Werkleitungen verlegt und erneuert und am Gassackerweg ein Velo- und Fusswegrecht gewährt. Und die Stadt erhält einmalig 400000 Franken, damit sie den Lägernplatz unterhält.

Der Plan lag im Sommer 2021 öffentlich auf. Es gab sechs Einwendungsanträge. Vier berücksichtigte die Stadt ganz oder teilweise – so werden zum Beispiel Vordächer zum Strassenraum hin doch zugelassen –, zwei wurden nicht berücksichtigt. Weitere kleinere Anpassungen gab es zudem aufgrund der zwei bereits erfolgten Vorprüfungen durch kantonale Stellen.

Die heutigen Bauten stammen aus dem Jahr 1954. Man sieht es ihnen an. Das macht sie aber aus linker Sicht gewissermassen attraktiv. Denn sie bieten günstige Mietpreise. Darin sehen andere wiederum ein Problem. Stichwort: Sozialkosten.

«Auch der Mittelstand braucht Wohnraum»

Die alte Bausubstanz wirke wie ein Magnet, dank dem andere Gemeinden ihre soziale Verantwortung nach Dietikon abschieben können, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am Schluss der Debatte. Und: Es gebe nach wie vor genug günstigen Wohnraum in Dietikon. Das zeigten Zahlen der Dietiker Sozialabteilung. Und man sehe das auch daran, dass es nach wie vor eine Zuwanderung in die Dietiker Sozialhilfe gebe. Zudem dürfe man neben den Schwächsten der Gesellschaft auch den Mittelstand nicht vergessen. «Auch dieser braucht Wohnraum», so Bachmann. Zudem würde ein Nein die jahrelangen Bemühungen für den Stadtboulevard, den das Parlament erst kürzlich im kommunalen Richtplan verankert hat, vernichten.

«Die neuen Wohnungen sind zu teuer für die Dietikerinnen und Dietiker, die in den heutigen alten Wohnungen wohnen. Ich unterstelle dem Stadtrat, er setzt sich einmal mehr nicht für die Dietiker Bevölkerung ein, sondern für teure Wohnungen, um unsere Bevölkerung mit steuerkräftigen Zuzügerinnen zu ersetzen», argumentierte Gemeinderätin Katharina Kiwic (SP). Da die SP eine Entwicklung, die keine Vorkehrungen für die Bezahlbarkeit von Wohnungen unternehme, nicht unterstützen könne, werde sie sich der Stimme enthalten.

Da nützte es auch nichts, dass Sophie Winkler (GLP) als erste Rednerin bereits darauf hingewiesen hatte, dass günstiger Wohnraum nicht an einem einzelnen Projekt oder Investor hängen dürfe. Diese Thematik müsse der Stadtrat übergeordnet und ganzheitlich lösen. Die GLP unterstützte den Gestaltungsplan. Winkler lobte die Innenentwicklung, die damit ganz im Sinne der Dietiker Raumplanung vorangetrieben werde.

Neben der SP enthielten sich auch die Grünen. Catalina Wolf-Miranda lobte das Projekt zwar. So sei es hinsichtlich Städtebau und Architektur «makellos» und die Bauträgerschaft sei auf alle Wünsche der Stadt eingegangen. Doch zeigte sie sich überzeugt, dass die geplanten Fotovoltaikanlagen das Sonnenenergiepotential nicht zu hundert Prozent nutzen würden.

Dagegen stimmten Ernst Joss (AL) und Max Bodenmann (Gamfa). Joss erwähnte, dass das Projekt zwar auch kleinere Wohnungen mit kleineren Mietzinsen umfasse, doch seien auch diese «recht hoch». Dietikon brauche aber günstige Wohnungen. Denn: «Wir werden nie mit der Goldküste wetteifern können.» Für ihn ist klar: Bei solchen Neubauten müsste die Hälfte der Wohnungen auf dem Kostenmiete-Prinzip basieren.

«Uns gefällt das Projekt sehr gut», erklärte hingegen Manuela Ehmann (EVP). Die zentrale urbane Überbauung setze den Stadtboulevard um. Und die ökologischen Aspekte kämen nicht zu kurz. Martin Christen (Mitte) lobte den Gestaltungsplan ebenfalls und hielt fest, dass die Swiss Life «ein entgegenkommender Verhandlungspartner» gewesen sei. Auch die FDP freue sich über dieses «qualitative Entwicklungsprojekt», sagte Raphael Müller. Die Preise seien marktüblich. Den Linken sagte er, dass der Markt spiele. «Ihr dürft gerne auf privater Basis Wohnraum schaffen und diesen gratis zur Verfügung stellen.»

«Diese Wohnungen werden abgerissen, weil sie am Ende ihrer Lebensdauer sind», betonte zudem Markus Erni (SVP). Und: «Wir wollen entlang des Stadtboulevards keine Ruinen.» Auch wenn man die Wohnungen nur sanieren würde, würden sie nicht billig bleiben. Und wenn man schon Investoren habe, die den Altbestand gemäss allen Vorschriften erneuern wollen, «dann werft ihnen doch keine Knüppel zwischen die Beine».

Eben diese «Knüppel» will Ernst Joss aber noch nicht aus der Hand geben. «Wir werden uns ein Referendum überlegen. Ob wir es ergreifen, kommt noch darauf an, wie sehr wir unterstützt werden», sagte er.

Die Abstimmung im Parlament am Donnerstagabend endete mit einem klaren Resultat: 20 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen und 2 Nein-Stimmen.

