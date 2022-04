Dietikon Parkplatzstreit im Limmatfeld: Der letzte Vertrag ist unterzeichnet Die Stadt Dietikon und die Investoren haben sich endlich geeinigt. Nun ist klar, wem welche Parkplätze gehören. Das Dietiker Grundbuchamt vollzieht nun die beschlossenen Eigentumsübertragungen. David Egger Jetzt kommentieren 05.04.2022, 01.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weiss oder gelb oder blau: Im Limmatfeld Dietikon muss man gut auf die Parkplatzfarben achten. David Egger

Ein jahrelanger Streit geht zu Ende. Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass sich die Stadt Dietikon und die Limmatfeld-Investoren «handelseinig» geworden sind bezüglich der Frage, wem nun welche Parkplätze und Strassenteile im Neubauquartier gehören sollen. Danach war mehrere Monate lang Funkstille. Nun sind aber die nötigen Verträge unter Dach und Fach und die Tinte ist im Trockenen. Dies ist einer Mitteilung der Stadt Dietikon vom Montag zu entnehmen. Darin heisst es:

«Im Februar 2022 wurde die letzte öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterzeichnet. Derzeit werden vom Notariat und Grundbuchamt Dietikon die ersten Eigentumsübertragungen vollzogen.»

Dem Communiqué der Stadt ist auch zu entnehmen, welcher Extra-Effort für die Einigungen nötig war. Ein Externer wurde beigezogen. «Die Differenzen bezüglich Eigentumsübertragungen und der Parkierung im Limmatfeld konnten mithilfe von Hansjörg Frei, Dietiker Baujurist und ehemaliger Bezirksratspräsident ad interim bereinigt werden», schreibt die Stadt in ihrem Communiqué. Hansjörg Frei (SP) war von 2005 bis 2017 Bezirksrat, die letzten zwei Jahre als Bezirksratspräsident ad interim. Vor 20 Jahren war er als Präsident des Dietiker Parlaments zudem der höchste Dietiker. Im Limmatfeld hat er nun die Rolle als Mediator übernommen.

Hat vermittelt: Hansjörg Frei. Margret Stöcklin

Polizei kann nun vermehrt gegen Littering vorgehen

Die Lösung, die dabei herausgekommen ist, kann als Kompromiss angesehen werden. Grundsätzlich wird nun der ganze Strassenraum, der für die Nutzung durch die Allgemeinheit bestimmt ist, in das Eigentum der Stadt Dietikon übertragen. «Einzig die baurechtlich verlangten Pflichtparkplätze bleiben als gelbe Parkplätze in privater Hand», schreibt die Stadt. Damit herrsche nun Rechtsklarheit bezüglich der Gestaltungsrechte, Unterhaltspflichten und in Haftungsfragen.

Die gelben Parkplätze bleiben in privater Hand. David Egger

Auch im Kampf gegen Littering soll die Übertragung des Strassenraums an die Stadt ein Vorteil sein. «Dadurch sind auch die kommunalen polizeilichen Ordnungsregelungen für den öffentlichen Raum anwendbar, wie zum Beispiel beim Littering.» Dieses habe auf Privatgrund nicht in Anwendung der Polizeiverordnung bestraft werden können, «da diese nur bei Verstössen auf öffentlichem Grund anwendbar ist». Anders gesagt: Wenn jemand einen Zigistummel auf ein Trottoir einer Quartierstrasse im Limmatfeld wirft, kann die Stadtpolizei Dietikon neu eingreifen und eine Busse verteilen, da das Trottoir neu der Stadt gehört.

Zur Erinnerung: Die Stadt wollte ursprünglich, dass ihr die Investoren im Limmatfeld nach Bauende die ganzen Strassenräume abtreten. Die Investoren wollten hingegen, dass einzig die eigentlichen Strassen in das Eigentum der Stadt übergehen – aber nicht die Parkplätze und Trottoirs entlang der Strassen. Dieser Streit ist nun passé.

Parkplatzkontrolleure sind weiterhin unterwegs

Die Lösung führt dazu, dass es im Limmatfeld ganz unterschiedliche Arten von Parkplätzen gibt. Zuerst zu jenen 76, die der Stadt gehören. 61 davon sind die weissen an den Quartierstrassen. Diese sind montags bis sonntags von 7 bis 19 Uhr während jeweils sechs Stunden am Stück gratis mit Parkscheibe im Auto zu benutzen – entsprechende Schilder sind im Quartier montiert.

Das Schild rechts macht deutlich: Hier beginnt die Zone, in der man mit Parkscheibe zwischen 7 und 19 Uhr sechs Stunden lang gratis parkieren darf. David Egger

Weitere sieben Parkplätze der Stadt befinden sich in der blauen Zone entlang des Kies-Areals bei den SBB-Gleisen an der Grünaustrasse.

An der Grünaustrasse entlang des SBB-Areals hat es blaue Parkplätze. David Egger

Hinzu kommen zudem die acht oberirdischen Kurzzeit-Parkplätze am südlichen Ende des Rapidplatzes, also vor der Migros.

Links im Bild sind die Kurzzeitparkplätze am südlichen Ende des Rapidplatzes zu sehen. David Egger

Nicht der Stadt gehören die gelben Parkplätze, diese bleiben privat. Die Eigentümer sind aber nicht völlig frei in der Frage, was sie mit den gelben Parkplätzen anstellen. Sie unterliegen gemäss dem Limmatfeld-Gestaltungsplan einer sogenannten Bewirtschaftungspflicht. «Das Parkierungskonzept ist so auszugestalten und zu überwachen, dass diese Parkfelder nur von Besuchenden, Kundinnen und Kunden genutzt werden.» Nicht zulässig sei die zweckfremde Nutzung dieser Besucherparkplätze, zum Beispiel durch Pendlerinnen und Pendler. Auch aus diesem Grund sind die Eigentümer verpflichtet, Kontrollen durchführen zu lassen.

Gerade diese Kontrollen sorgten im Limmatfeld bisher für viel Ärger. Denn wer auf den gelben Parkplätzen sein Auto abstellen will, muss eine Parkuhr füttern, aber man kann für höchstens zwei Stunden bezahlen – das ist nicht lange genug für einen ausgiebigen Familienbesuch. Mit den weissen Parkplätzen der Stadt soll nun dieser Zeitdruck etwas abnehmen.

Laut der Stadt sind viele Betriebe im Limmatfeld froh um die gelben Parkplätze mit Gebührenpflicht, Maximaldauer und Parkuhr. Die Bevölkerung wünsche sich hingegen unbeschränkte und gebührenfreie Parkplätze. Die Wünsche der Geschäfte und der Bevölkerung widersprechen sich also stark.

Unterschiedliche Regeln bei gelben Parkplätzen möglich

Die Stadt hat nun im Januar 2022 einem vom Vermittlungsteam ausgearbeiteten Leitfaden zugestimmt, das den Grundeigentümern aufzeigt, wie sie ihre Parkregimes künftig ausgestalten können. Sprich: Es sind auch auf den gelben Parkplätzen verschiedene Regeln möglich – diese muss die Stadt aber jeweils genehmigen. Das tut sie nur, wenn die Zweckbestimmung – also «nur für Kundschaft und Besuchende» – sichergestellt ist.

Denkbar ist laut Stadt zum Beispiel, dass die Eigentümer bestimmte gelbe Parkplätze von den Gebühren befreien und diese bestimmten Dienstleistungsbetrieben zuweisen oder dass die Liegenschaftsverwaltungen private Besucherkarten an die Bewohner abgeben. Bei einer solchen Befreiung von Gebühren erhöhe sich aber meistens auch der Kontrollaufwand, hält die Stadt fest.

Auf zusätzliche blaue Zonen – diese wurden vom Quartierverein verschiedentlich lautstark gefordert – verzichtet die Stadt, weil diese «nicht möglich und sinnwidrig» seien. Denn zum einen könnten blaue Zonen nur für öffentliche Parkplätze festgelegt werden und zum anderen würden sie den Baubewilligungen und dem Gestaltungsplan widersprechen, weil sie auch von Anwohnenden und im Quartier arbeitenden Personen genutzt werden könnten.

Neben den weissen, gelben und blauen Parkplätzen gibt es im Limmatfeld mehrere Tiefgaragen. Zum Beispiel eine mit direktem Zugang zur Migros und eine mit Zugang zum Lidl.

Die Tiefgarage mit Zugang zur Migros: Hier kann man übrigens immer wieder mal gratis parkieren, wenn man Glück hat – denn die Barrieren sind manchmal tagelang oben, so auch am Montag, 4. April 2022. David Egger

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen