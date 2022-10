In Dietikon fand eine gemeinsame Rosenkranzandacht statt

Dietikon Ob Italiener, Schweizer, Portugiesen oder Kroaten: An der grossen Rosenkranzandacht in der St. Agatha Kirche beteten sie alle gemeinsam Am Dienstag fand in der katholischen St.-Agatha-Kirche in Dietikon die kultur- und sprachenübergreifende Rosenkranzandacht statt. Dabei trafen die fremdsprachigen Missionen der katholischen Kirche Dietikon auf die deutschsprachige Pfarrei. Muriel Daasch 26.10.2022, 18.03 Uhr

Adrian Sutter, Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde Dietikon, begrüsste die anwesenden Gäste zur gemeinsamen Rosenkranzandacht. Mathias Förster Der kroatische Pfarrer sprach ein Gebet in seiner Muttersprache. Mathias Förster Die Kirche füllte sich vor Beginn des Gottesdienstes langsam. Mathias Förster Angeführt von den Ministranten wurde die Marienstatue nach draussen getragen. Mathias Förster Während der Lichterprozession liefen die Katholikinnen und Katholiken um die Kirche herum und sangen die Strophen des Lourdes-Liedes in verschiedenen Sprachen. Mathias Förster Die drei Pfarrer der fremdsprachigen Missionen der katholischen Kirchgemeinde Dietikon während der grossen Rosenkranzandacht. Mathias Förster Für den Abschluss der Rosenkranzandacht knieten sich die Priester auf der Treppe vor dem Altar nieder. Mathias Förster Sowohl unter den Priestern als auch unter den Besucherinnen und Besuchern machte sich während des gemeinsamen Gebets eine spürbare Verbundenheit breit. Mathias Förster Der Generalvikar Luis Varandas sprach den sogenannten eucharistischen Segen in der kirchlichen Standardsprache Latein. Mathias Förster

Am Dienstagabend versammelten sich in der katholischen Kirche St. Agatha in Dietikon insgesamt sechs Priester und rund 100 Gäste verschiedener Nationalitäten zu einer gemeinsamen Rosenkranzandacht. Beim jährlich im Oktober stattfindenden Anlass trifft die deutschsprachige Pfarrei jeweils auf die fremdsprachigen Missionen der katholischen Kirchgemeinde Dietikon. Der Oktober hat sich seit Jahrhunderten als Rosenkranzmonat etabliert.

Ebenfalls anwesend an der diesjährigen Rosenkranzandacht waren Niklas Gerlach, Vikar der katholischen Kirche in Dietikon, sowie Luis Varandas, Generalvikar und damit Stellvertreter des Bischofs für die Kantone Zürich und Glarus.

Ins Leben gerufen wurde das kulturübergreifende Rosenkranzgebet vom Dietiker Pfarrer Adrian Sutter kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2016. Er sagte:

«Ich wollte damit einen Ort schaffen, wo alle Mitglieder unserer Kirche miteinander in Berührung kommen und sich kennen lernen können.»

Der Name Rosenkranzgebet kommt von der gleichnamigen Gebetskette, die in vielen Ländern der Welt zum Beten verwendet wird. «Durch die Gebetskette entsteht schnell eine Verbundenheit zwischen den Menschen, weshalb sich das Rosenkranzgebet auch sehr gut für so einen gemeinsamen Gottesdienst eignet», sagte Sutter.

Und tatsächlich hielten an der Andacht viele der anwesenden Gläubigen einen solchen Rosenkranz in der Hand. Dabei unterschieden sich die Gebetsketten nur an den Kugeln: Einige waren aus hellem oder dunklem Holz angefertigt und andere trugen die Farben rot, weiss oder blau.

Ausleben der eigenen Kultur und Verbundenheit mit der Heimat

Die grössten in Dietikon tätigen fremdsprachigen Missionen der katholischen Kirche sind die italienische, die kroatische und die portugiesische Mission. Wie die deutsche Pfarrei verfügt jede der Missionen über einen oder mehrere Priester.

Die Gottesdienste der italienischen Mission werden dabei in der Regel in der St.-Agatha-Kirche abgehalten und die der kroatischen Mission in der St.-Josef-Kirche. Die portugiesische Mission dagegen feiert ihre Gottesdienste meistens in der Kirche St. Felix und Regula in Zürich.

Der Hauptgrund, dass die Menschen die Gottesdienste in der Sprache ihres Herkunftslandes besuchen, seien nicht etwa fehlende Deutschkenntnisse, sondern die Möglichkeit, in der Mission ihre eigene Kultur auszuleben und sich dadurch ihrer Heimat näher zu fühlen, sagte Sutter.

Laut ihm ist der Anteil an praktizierenden Gläubigen bei den fremdsprachigen Missionen deutlich grösser als in der deutschsprachigen Pfarrei, weshalb deren Gottesdienste auch besser besucht werden.

Unter den Leuten machte sich eine spürbare Verbundenheit breit

An der grossen Rosenkranzandacht vom Dienstagabend wurden die fünf lichtreichen Geheimnisse des Rosenkranzes genauer betrachtet. Diese beziehen sich auf wichtige Momente im Leben von Jesus.

Dabei wurde zu jedem Geheimnis eine Bibelstelle vorgelesen und ein dazu passendes Gebet in einer anderen Sprache ausgesprochen. «Bei den Geheimnissen handelt es sich nicht wortwörtlich um Geheimnisse, sondern um Begebenheiten, die wir noch nicht ganz verstehen», sagte Sutter.

Den Anfang machte der portugiesische Pfarrer Pater José Carlos. Danach betete Sutter auf Englisch – dies als zusätzliche Sprache, um möglichst alle Anwesenden zu erreichen – und anschliessend richtete der kroatische Pfarrer einige biblische Worte in seiner Sprache an die Besucherinnen und Besucher. Die Bibelstellen wurden jeweils von der Lektorin der Dietiker Pfarrei, Rita Mock, vorgelesen.

Zwischen Lesung und Gebet sprachen die Priester gemeinsam mit den Mitfeiernden das Vaterunser sowie das «Ave Maria» in der jeweiligen Sprache. Durch das gemeinsame Beten machte sich unter den Leuten eine spürbare Verbundenheit breit. Sutter sagte:

«Die Menschen merken schnell, dass sie auf eine gewisse Weise zusammengehören, da sie alle Teil derselben Religion sind und Gott als ihren Vater anerkennen.»

Da neben dem Rosenkranz auch die Marienstatue für viele Katholiken auf der ganzen Welt von grosser Bedeutung ist, wurde auch diese im Rahmen einer Lichterprozession in den Gottesdienst miteinbezogen. Während dem kroatischen «Ave Maria» wurden an alle Kirchenbesucher Kerzen verteilt, die sie sich dann gegenseitig anzündeten.

Für die Prozession begaben sich die Gläubigen nach draussen

Nach der Lesung der vierten Bibelstelle ergriff der italienische Pfarrer das Wort und folgte mit den anderen Priestern der Marienstatue, die von vier Männern nach draussen getragen wurde. Auch alle anderen erhoben sich von den Kirchenbänken und schritten in gemächlichem Tempo in Richtung Ausgang.

Die Gruppe versammelte sich hinter der Kirche in einem Halbkreis, während der italienische Pfarrer weiter sein Gebet sprach. Nach dem Vaterunser und dem «Ave Maria» machten sich die Gläubigen für die eigentliche Prozession bereit und hielten ihre brennenden Kerzen hoch.

Während die Katholikinnen und Katholiken die Strophen des Lourdes-Liedes in verschiedenen Sprachen sangen, liefen sie hinter der Marienstatue her und drehten eine Runde um die Kirche.

Wieder vor dem Eingang angekommen, strömten alle zurück in die Kirche, wo Sutter nach der Lesung des fünften Geheimnisses schliesslich ein deutschsprachiges Gebet sprach.

Für den Abschluss der Rosenkranzandacht knieten sich die Priester auf der Treppe zum Altar nieder und die Gäste taten es ihnen in den Kirchenbänken gleich. Der Generalvikar Luis Varandas erhob sich und sprach den sogenannten eucharistischen Segen in der kirchlichen Standardsprache Latein. Darauf folgte abschliessend das «Salve Regina», das von allen Anwesenden gesungen wurde.