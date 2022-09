Dietikon Nun hat Pfarrer Adrian Sutter das restaurierte Wegkreuz am neuen Ort an der Überlandstrasse gesegnet Mit Segnung und Apéro feierte die katholische Kirche Dietikon ihr wieder aufgestelltes Wegkreuz beim Niderfeld. Limmattalbahn-Chef Daniel Issler entschuldigte sich für den verursachen Ärger. Die Kirche hat den Involvierten bereits vergeben. David Egger Jetzt kommentieren 16.09.2022, 08.05 Uhr

Die Segnung des restaurierten Wegkreuzes war auch für den er­fahrenen ­katholischen Dietiker Pfarrer Adrian Sutter eine Premiere. Alex Spichale «Am Kreuz ist Jesus Christus qualvoll gestorben. Deutlicher kann Gott seine Liebe nicht zeigen»: Pfarrer Adrian Sutter beim Wegkreuz an der Überlandstrasse. Alex Spichale In Richtung Spreitenbach wechselt das Tempolimit gleich nach dem Wegkreuz von 50 auf 60 km/h. Alex Spichale Schon seit Jahrhunderten ist der Name Kreuzächer zwischen Dietikon und Spreitenbach belegt. Alex Spichale

Bei den Limmattalbahn-Bau­arbeiten im August 2019 ging es kaputt, dann wurde es mühselig durch Tobias Hotz restauriert und im Juli 2022 wieder aufgestellt und nun segnete der katholische Pfarrer Adrian Sutter am Donnerstag das Wegkreuz an der Überlandstrasse in Dietikon.

Ein spezieller Moment. Selbst für Sutter, dessen Priesterweihe neun Jahre zurückliegt. Zwar segnet er etwa hin und wieder neue Wohnungen oder auch Autos – aber ein Wegkreuz? Eine Premiere für Sutter. Die Geräuschkulisse für die Segnung waren die vorbeirauschenden Autos und Lastwagen mit ihrem Brummen, Knattern, Röhren und Hupen. Das passt bestens.

«So, wie das Wegkreuz da steht, erinnert es uns nun wieder daran, dass wir Menschen alle nur auf der Durchreise sind. Kurz innehalten, nicht hasten, sich der Vergänglichkeit und der Ewigkeit bewusst werden – ich finde das einen ganz schönen Gedanken», sagte Maria Spielmann, Präsidentin der katholischen Kirchenpflege Dietikon in ihrer Rede und bedankte sich bei allen, die es mit ihrem Einsatz ermöglicht haben, dass das Kreuz nun wieder steht – um einige Meter versetzt gegenüber dem alten Standort, wegen der grossen Umgestaltung der Bunkerkreuzung.

Maria Spielplan ist Präsidentin der katholischen Kirchenpflege Dietikon. Alex Spichale

Daniel Issler als Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn war auch vor Ort. «Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier eingeladen wurde. Wir sind ja die Verursacher der Versetzung», sagte Issler. Die Überlandstrasse sei ein sehr passender Ort für das Wegkreuz, schliesslich sage schon ihr Name, dass es sich um eine Durchfahrtsstrasse handelt. Wobei Issler angesichts der für das Niderfeld vorgesehenen Entwicklung zu einem neuen Stadtquartier auch anmerkte:

«Hier werden auch Leute sesshaft werden und hoffentlich ihre neue Heimat finden.»

«Ich möchte mich an dieser Stelle auch entschuldigen für den ganzen Ärger, der mit der Versetzung einherging. Das hat mir wirklich leidgetan. Darum möchte ich mich für die tolle und fachkundige Restaurierung bedanken. Jetzt haben wir ein Ergebnis, das, so glaube ich, für alle zufriedenstellend ist.»

Sorry: Limmattalbahn-Gesamtprojektleiter Daniel Issler hat die Sache mit dem Kreuz leidgetan. Alex Spichale

Die Kirchenpflege hat Issler – respektive der Baufirma, die sich so stümperhaft am Kreuz zu schaffen machte – vergeben. Das zeigte sich auch im Applaus, den Issler erntete.

Martin Senn, Vizepräsident und Liegenschaftsverwalter der Kirchenpflege, erinnerte an die Wurzeln dieses Wegkreuzes an der Achse Zürich-Baden. Zwar ist unklar, seit wann genau es beim Niderfeld ein Kreuz hat. Aber der Flurname Kreuzächer ist zwischen Dietikon und Spreitenbach schon seit Jahrhunderten belegt. Das heutige Wegkreuz, gefertigt aus Brugger Muschelkalk, dürfte aus dem 19. Jahrhundert stammen. Als es errichtet wurde, hat es vermutlich ein älteres Kreuz ersetzt.

Eine Schweizer Kultur, die nicht vergessen gehen soll

Wegkreuze seien, so Senn, jahrhundertelang eine bedeutende Schweizer Kultur gewesen. An manchen Orten wurde diese durch die Reformation gestoppt, aber in der Innerschweiz habe man noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts neue Wegkreuze aufgestellt. Diese Kultur soll nun nicht vergessen gehen.

Martin Senn, Vizepräsident und Liegenschaftsverwalter der katholischen Kirchenpflege Dietikon. Alex Spichale

Nach Senns Worten war es an Pfarrer Sutter, das Kreuz zu segnen. Er erinnerte zuerst noch daran, dass das Kreuz heute ein Logo des Glaubens und früher ein Zeichen des Schreckens gewesen sei; ein Exekutionswerkzeug. «Am Kreuz ist Jesus Christus qualvoll gestorben. Deutlicher kann Gott seine Liebe nicht zeigen, als dass er sich für uns in Gestalt seines Sohnes ans Kreuz schlagen lässt.» Aber das Kreuz sei nicht der Schlusspunkt gewesen.

«Jesus ist an Ostern auferstanden, das hat dem Kreuz und dem Tod den Schrecken und die Macht genommen und die Hoffnung geschenkt auf ein ewiges Leben.»

Nach der Segnung inklusive Vaterunser ging man hin in Frieden – zum Apéro einige Meter weiter.

