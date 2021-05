Dietikon Noch kein Baugesuch, aber ein Bagger: Das passiert jetzt bei der Zehntenscheune Das altehrwürdige Gebäude auf dem Dietiker Kronenplatz soll für 4,8 Millionen Franken saniert und umgebaut werden. Das Baugesuch ist noch nicht fertig und dennoch wird schon gearbeitet. Was ist da los? David Egger 13.05.2021, 20.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieser Bagger ist nur ein erster Vorbote. Der eigentliche Baustart ist für 2022 geplant. Bild: Cynthia Mira

Sperrangelweit offen steht das Scheunentor, voller Tatendrang läuft der Motor des gelbschwarzen Baggers und die blaue Mulde der Firma Richi steht bereit. Solche Szenen spielen sich seit Anfang Woche bei der Zehntenscheune auf dem Dietiker Kronenplatz ab. Ist das der Startschuss der Bauarbeiten, mit denen das rund 400 Jahre alte Gebäude saniert und zum Veranstaltungslokal umgebaut werden soll?

Durch dieses grosse Tor sollen die Dietikerinnen und Dietiker in Zukunft die Zehntenscheune betreten, um zum Beispiel kulturelle Anlässe zu besuchen. Cynthia Mira

Nicht ganz, wie die Nachfrage bei Peter Baumgartner zeigt. Es handle sich um Sondierarbeiten, sagt der Stadtarchitekt und Leiter der Hochbauabteilung gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Die Sondier­arbeiten seien bei alten Gebäuden jeweils in unterschiedlichem Ausmass nötig und sinnvoll – für die weitere konkrete Bauprojektplanung und um Projektrisiken zu vermeiden.

«Da die altersschwachen, erhaltenswerten Tore schon mal offen sind, wird auch noch das über die Jahre angestaute Gerümpel entsorgt»,

erklärt Baumgartner weiter.

Der eigentliche Baustart ist für 2022 geplant. Cynthia Mira

Bis die Bauarbeiten so richtig losgehen, dauert es noch eine ganze Weile. So sind zum Beispiel die nötigen Baugesuche noch nicht eingereicht. Die eigentlichen Bauarbeiten wären also noch gar nicht erlaubt.

Noch dieses Jahr soll der kleine Anbau auf der anderen Seite abgerissen werden

Bereits dieses Jahr soll aber der kleine, nicht geschützte Anbau abgerissen werden, der sich auf der Seite der Scheune befindet, die von der «Krone» abgewandt ist. Zurzeit ist das Baugesuch ­dafür in Arbeit.

Im Frühjahr 2022 soll dann der eigentliche Baustart erfolgen. Das neue «Haus der Bevölkerung», das die Zehntenscheune künftig sein soll, könnte dann in rund zweieinhalb Jahren seinen Betrieb aufnehmen. Baumgartner sagt:

«Sofern keine Unwägbarkeiten auftreten, ist gemäss aktuellem Bauprogramm eine Betriebsaufnahme auf den Herbst 2023 beabsichtigt.»

Das Dietiker Volk hatte im November 2020 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von gegen 60 Prozent 4,8 Millionen Franken genehmigt, damit die Zehntenscheune saniert und umgebaut werden kann.

Die Ursprünge der Zehntenscheune im Herzen von Dietikon gehen zurück bis ins Jahr 1600. Noch bis 1841 war sie im Besitz des Klosters Wettingen. Cynthia Mira

Von 5,9 auf 4,8 Millionen Franken abgespeckt

Zuvor hatten sich im September alle Parteien im Stadtparlament für das Projekt ausgesprochen – vor allem nachdem der Stadtrat das Projekt überarbeitet beziehungsweise abgespeckt hatte. 2019 war noch von Kosten in der Höhe von 5,9 Millionen Franken die Rede gewesen, was vielen zu hoch war. Mit 4,8 Millionen Franken konnte sich dann aber eine Mehrheit von Parlament und Volk abfinden.

«Das Stadtzentrum hat sein Kronjuwel verdient»,

sagte Parlamentarier Beda Felber (CVP) in der Debatte. Und Stadtrat Anton Kiwic (SP) meinte:

«Wir glauben, dass die Bevölkerung diese Scheune lieben wird. Es wird eine Liebe fürs Leben.»

Gut möglich, dass die Sondier- und Entrümpelungsarbeiten bei einzelnen Passantinnen und Passanten bereits für erste Schmetterlinge im Bauch gesorgt haben.