Nick Alpiger gewinnt Niklausschwinget in Dietikon

Dietikon Niklausschwinget in der Stadthalle: An Nick Alpiger kommt niemand vorbei Der Sieger der letztjährigen Ausgabe konnte seinen Titel 2022 verteidigen. Daniel Wettstein aus Zürich hat ebenfalls eine Auszeichnung erhalten. Lukas Elser Jetzt kommentieren 04.12.2022, 15.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieger Nick Alpiger lässt sich nach dem Schlussgang feiern. Lukas Elser

Eine klarere Ansage, dass er der Grösste ist, hätte Nick Alpiger nicht machen können. Innert gerade einmal 33 Sekunden legte er im Schlussgang seinen Gegner, den Stoossieger Josias Wittwer, mit einem Fussstich auf den Rücken. Damit konnte Alpiger, die derzeitige Nummer zwei der Schweiz – er lag am diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest nur noch hinter Schwingerkönig Joel Wicki zurück – seinen 2021 errungenen Titel verteidigen. Und so wurde der 26-jährige Maurer aus Seon (AG) mit einer Gesamtpunktzahl von 58,25 am Samstag erneut zum Sieger des Niklausschwinget in der Stadthalle Dietikon erklärt. Konkurrent Wittwer lag mit 58 Punkten knapp hinter ihm.

Nick Alpiger (helles Hemd) hat Josias Wittwer im Schlussgang rasch unter Kontrolle. Lukas Elser Nick Alpiger (helles Hemd) hat Josias Wittwer im Schlussgang besiegt. Lukas Elser Die Trychlergruppe Dietikon zeigt eine Peitscheinlage. Lukas Elser

Gut abgeschnitten hat beim 84. Niklausschwinget auch der Zürcher Daniel Wettstein vom gastgebenden Schwingklub Glatt- und Limmattal. Im sechsten Gang bezwang er Dominik Brunner mit der höchstmöglichen Punktzahl (10) und landete so mit einer Gesamtpunktzahl von 55,75 auf dem 8. Platz. Damit gehört Wettstein zu den 24 von 93 Sportlern, die an diesem Abend eine Auszeichnung erhielten. Der 28-Jährige war nicht ganz erstaunt über seinen Erfolg. In seinem Trainingslokal in Schlieren habe er gar keinen Sparringspartner mehr, weil ihm niemand mehr das Wasser reichen könne. Sein Trainer Bruno Auf der Maur bestätigte das: «Er befindet sich im besten Schwingeralter und ist sehr gut trainiert.»

Daniel Wettstein (rechts) beim Schwingen. Lukas Elser

Dabei weiss Wettstein derzeit gar nicht, ob er mit dem Sport noch weitermachen will. Obwohl er nur einmal pro Woche trainiere, finde er oft keine Zeit fürs Training. Besonders im Sommer müsse er als Landwirt sehr viel arbeiten.

Ausserdem habe er mit dem am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch im Jahr 2021 erlangten Kranz sein grösstes Ziel bereits erreicht. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass er an ein Aufhören denkt. Wettstein sagte: «Als ich einen Kreuzbandriss erlitt, habe ich mir das auch überlegt.» Doch dann sei er Trainer geworden und habe so wieder einen Zugang zum Schwingen gefunden.

Etwas weniger Glück hatten die anderen Vertreter des Schwingklubs Glatt- und Limmattal. Die Brüder Fabian und Stefan Zemp aus Hüttikon schieden beide im vierten Gang aus und schafften es damit nicht in den Ausstich. Stefan Zemp erreichte mit einem Sieg und drei verlorenen Gängen insgesamt 35,5 Punkte.

Sein Bruder Fabian schaffte es mit vier Niederlagen auf 34 Punkte. Fabian Zemp glaubt, dass er sich zu wenig vorbereitet hat für den Wettkampf. Er habe lange pausiert und sei unmotiviert gewesen, meinte er. Erst vor einem Monat habe er wieder richtig mit dem Training begonnen. Unzufrieden sei er über sein Resultat aber nicht. Er habe unter diesen Voraussetzungen sowieso kein Glanzresultat erwartet.

Bruder Stefan Zemp zeigte sich etwas enttäuschter:

«Es ist schade. Auf ein heimisches Schwingfest freut man sich sehr, weil man dann dem eigenen Publikum sein Können zeigen kann.»

Pech hatte Luca Pallaora aus Oberengstringen. Er schied bereits nach zwei Gängen aus. Vor zwei Wochen hatte er sich die Fusssehne überdehnt. Die Schmerzen hätten sich bereits beim ersten Gang bemerkbar gemacht, sagte er. Jedes Mal, wenn er zu einem Schwung ansetzte, zwickte es ihn. So weiter zu machen, hätte für ihn keinen Sinn mehr gemacht. Also stieg Pallaora freiwillig aus. Sein technischer Leiter Bruno Auf der Maur bedauert die Verletzung. «Luca hat Potenzial. Er hätte es durchaus in den Ausstich schaffen können», sagte er.

Pallaoras Vereinskollege Oliver Bachmann aus Dietikon hatte sogar richtig Pech. Im Juli habe er sich die Schulter ausgekugelt und konnte seither nicht mehr schwingen, erzählte er. Derzeit wisse er nicht einmal, ob er überhaupt je wieder schwingen könne. Dieses Schicksal wäre hart, ist er doch erst 18 Jahre alt. Bachmann meinte:

«Es ist wie eine Faust ins Gesicht, wenn du von einem Tag auf den anderen aufhören musst.»

Aufgegeben hat Bachmann aber noch nicht. Er lässt sich jetzt nochmals von Spezialisten untersuchen und hofft auf einen positiven Bescheid.

Fabian Zemp, Stefan Zemp, Daniel Wettstein, Luca Pallaora und Oliver Bachmann vom Schwingklub Glatt- und Limmattal. Lukas Elser

Insgesamt waren am Anlass nur 600 Zuschauer anwesend. Eine Gruppe von Zuschauern spekulierte, dass das Niklausschwinget in Pratteln, das am gleichen Tag im Baselbiet stattfand, dem Dietiker Anlass Zuschauer abgegraben haben könnte.

Auch OK-Präsident des Niklausschwingets Ralph Hofer hätte sich mehr Publikum gewünscht. «Normalerweise rechnen wir mit 1000 Besucherinnen und Besuchern.» Dass das Niklausschwinget in Pratteln für das Ausbleiben der Leute verantwortlich ist, glaubt er jedoch nicht. «In einem eidgenössischen Jahr ist es immer schwierig, Schwinger zu organisieren. Und alles steht und fällt mit den grossen Namen.» Viele Sportler müssten sich jetzt vom diesjährigen Eidgenössischen erholen und verzichteten deshalb auf eine Teilnahme an Anlässen ausserhalb der Schwingsaison. So konnte man dieses Jahr nur drei Grosse verpflichten: Neben Alpiger auch Marcel Räbsamen und Fabian Kindlimann, der aber kurzfristig wieder abgesagt hatte.

Mit dem Anlass sei er trotzdem zufrieden, sagte Hofer: «Es hat keine grossen Unfälle gegeben und ich glaube, die Leute haben Freude am Niklausschwinget gehabt.»

Die Trychlergruppe Dietikon erweist den Sportlern zum Schluss die Ehre. Lukas Elser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen