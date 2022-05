Dietikon Niderfeld-Initiative: Bernhard Schmidt überreicht der Stadt 558 Unterschriften Deutlich vor Ablauf der Frist hat Bernhard Schmidt die nötigen Unterschriften für seine Initiative gegen den geplanten Stadtteil im Westen von Dietikon gesammelt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.05.2022, 16.33 Uhr

Bernhard Schmidt überreichte Stadtschreiberin Claudia Winkler vor dem Stadthaus 558 Unterschriften und einen Korb mit Früchten und Gemüse von Dietiker Bauern. Florian Schmitz

Im Januar hatte Bernhard Schmidt seine kommunale Initiative «Ja zu einer regionalen Landwirtschaft» vorgestellt, mit der er das geplante Neubauquartier im Gebiet Niderfeld an der Grenze zu Spreitenbach verhindern will. Am Mittwoch überreichte Schmidt nun der Dietiker Stadtschreiberin Claudia Winkler vor dem Stadthaus 558 Unterschriften. 500 gültige sind notwendig für ein Zustandekommen. Gemäss dem kantonalen Gesetz über die politischen Rechte hat der Stadtrat nun drei Monate zeit, um dies zu überprüfen. Diese Frist wird laut Winkler in der Regel aber nicht ausgereizt.