Dietikon Neue Konkurrenz im Pizzabusiness: «Enjoy your Pizza» an der Heimstrasse macht Spezialpizzen mit Käserand An der Heimstrasse hat kürzlich ein neuer Lieferdienst und Take-away-Betrieb mit kleinem Lokal eröffnet. Geführt wird «Enjoy your Pizza» vom 35-jährigen Dietiker Albert Bekaj. 25.03.2022

Albert Bekaj eröffnete Anfang Februar «Enjoy your Pizza» als kleines Lokal, Take-away-Betrieb und Lieferdienst. Seine Spezialität sind die Cheese-Rim-Pizzen, Pizzen mit käsegefülltem Rand, wie hier im Bild seine Parmiggana. Sandra Ardizzone

Fünf Jahre lang träumte Albert Bekaj davon, einen eigenen Gastronomiebetrieb zu gründen. Nun hat er mit «Enjoy your Pizza» sein Ziel erreicht. Am 2. Februar 2022 begrüsste er seine ersten Gäste an der Heimstrasse 25 in Dietikon.

Der 35-jährige Neuunternehmer führt «Enjoy your Pizza» als kleines Lokal, Take-away-Betrieb und Lieferdienst. Im Angebot hat er neben verschiedenen Pasta und Salaten eine grosse Auswahl an Pizzen. Was ihn von seiner Konkurrenz abhebt? Er mache den Pizzateig immer frisch und bereite alle Pizzen bei Bedarf auch mit extra dickem oder käsegefülltem Rand zu, sagt Bekaj. «Die Cheese Rim-Pizzen – Käserand-Pizzen – sind unsere Spezialität.»

Die Stimmung im kleinen Lokal «Enjoy your Pizza» an der Heimstrasse in Dietikon erinnert an eine ruhige Bar. Sandra Ardizzone Der Betreiber von «Enjoy your Pizza» Albert Bekaj übernimmt mit einem Angestellten die ganze Arbeit von der Bestellungsaufnahme bis zum Servieren oder Ausliefern. Sandra Ardizzone Albert Bekaj bereitet seine Parmiggana-Cheese-Rim-Pizza zu, mit Rucola, Parmesan und Rohschinken. Sandra Ardizzone Die Parmiggana-Cheese-Rim-Pizza ist nun bereit zum Geniessen. Sandra Ardizzone

Fleischgerichte laufen an der Heimstrasse

Die Räumlichkeiten, die Bekaj nun bezogen hat, wurden bereits früher für die Gastronomie genutzt. Anfang 2017 eröffnete dort das Take-away Mittelmeerfood, wo unter anderem arabische Spezialitäten wie das Fleischgericht Schawarma erhältlich waren.

Bisher sei er zufrieden mit dem Betrieb, sagt Bekaj. «Ich habe mit weniger Kundschaft gerechnet.» Vor allem am Abend laufe das Geschäft. Aber auch mittags kämen jeweils Arbeiter aus der Umgebung zum Essen, sagt er. Besonders beliebt seien die Rindfleisch- und Salami-Pizzen.

Im Betrieb muss er ein Allrounder sein

Gemeinsam mit einem Angestellten nehme er die Wünsche der Gäste entgegen, bereite das Essen zu und serviere es oder liefere es der Kundschaft nach Hause, sagt Bekaj. Zum Glück könne er auf die Unterstützung seiner Nächsten zählen. «Oft helfen Kollegen oder die Familie aus», sagt er.

Auch beim Umbau vor der Eröffnung hätten sie ihm unter die Arme gegriffen, so Bekaj. «Vorher sahen die Räume überhaupt nicht gut aus. Sie waren nicht geputzt und an der Decke waren beispielsweise Holzpaletten zu sehen.» Nach rund drei Monaten Arbeit laden nun eine Handvoll Tische und einige Barplätze zum gemütlichen Verweilen ein. Die leicht gedämpften Lichter und die dunkleren Farben der Einrichtung erinnern an eine ruhige Bar. An der Wand hängen Bilder von Marilyn Monroe. Vom Verkehr draussen an der Heimstrasse ist in dem kleinen Lokal nichts zu spüren.

Pizza zum Mitternachtssnack

Mit diesen Räumlichkeiten habe er nach langem Suchen einen bezahlbaren Standort gefunden, sagt Bekaj. Darauf gestossen sei er per Zufall. «Ich war nebenan meine Haare schneiden, da habe ich gesehen, dass die Räume leer stehen, und nachgefragt.»

Der Weg bis zur Eröffnung von «Enjoy your Pizza» sei anstrengend gewesen, erzählt Bekaj. «Ich musste das Wirtepatent erwerben sowie Lizenzen für längere Öffnungszeiten – bis 2 Uhr nachts führt er den Betrieb –, Alkoholausschank und den Verkauf von Tabakwaren.» Ausserdem habe er bis einen Monat vor der Eröffnung noch bei seiner alten Stelle als Pizzalieferant gearbeitet. Umso dankbarer sei er gewesen, dass die Verwaltung des Gebäudes ihm bei seinen Unternehmungen unterstützend zur Seite gestanden habe.

Fest verwurzelt in Dietikon

Bevor Bekaj seinen Weg in die Gastronomie fand, war er in einer ganz anderen Branche tätig. «Ursprünglich habe ich die Ausbildung zum Autolackierer gemacht», sagt er. Später habe er auf dem Bau gearbeitet und nebenbei bei einem Kollegen begonnen, als Pizzalieferant zu arbeiten. «Dort lernte ich auch, selber Pizza zu machen», sagt er. Gelebt habe er schon immer in Dietikon, wo er auch heute noch mit seiner Frau und seinem Kind wohnt.

