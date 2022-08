Dietikon Neuer Spielplatz, neue Angebote und grosses Fest: Der Chrüzacher hat im Jubiläumsjahr 2023 viel vor Nächstes Jahr wird die Freizeitanlage Chrüzacher 60 Jahre alt. Zum Geburtstag sind viele Aktivitäten geplant. Aber auch im Alltag ist es Leiterin Michaela Tobler ein wichtiges Anliegen, nicht stehen zu bleiben und immer wieder neue Angebote auszuprobieren. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Michaela Tobler leitet die Freizeitanlage Chrüzacher seit elf Jahren. Severin Bigler Der Spielplatz für junge Kinder hinter dem Holzfass-Häuschen soll nächstes Jahr zum Jubiläum erneuert werden. Severin Bigler In detaillierter Kleinarbeit und mit viel freiwilliger Unterstützung hat das Chrüzi-Team auf der Anlage diverse Mosaike erschaffen, die an das Werk des verstorbenen Dietiker Künstlers Bruno Weber erinnern. Severin Bigler Auch draussen sind an vielen Orten auf der Anlage Mosaik-Akzente zu finden. Severin Bigler Auf der Freizeitanlage Chrüzacher leben auch diverse Tiere. Severin Bigler Alle Aktivitäten mit Tieren seien bei Kindern besonders beliebt, erzählt Michaela Tobler. Severin Bigler/CH Media Der Ende 2018 erneuerte Spielplatz für ältere Kinder erfreut sich grosser Beliebtheit. Severin Bigler Ab Januar 2023 werden im Tipi fabelhafte Geschichten erzählt. Severin Bigler/CH Media Die vor 27 Jahren gebauten Erdhäuser wurden genau wie jene im Weinbergquartier von Architekt Peter Vetsch entworfen. Severin Bigler Von Samstag bis Montag betreiben freiwillige Helfer das Chrüzi-Kafi. An den anderen Tagen herrscht Selbstbedienung. Severin Bigler In knapp fünf Jahren hat sich das Chrüzi-Kafi zur festen Institution auf der Anlage entwickelt. Severin Bigler In der Werkstatt sollen ab nächstem Jahr auch Kurse für Erwachsene stattfinden. Florian Schmitz

Nächstes Jahr feiert die nicht nur bei Dietiker Kindern beliebte Freizeitanlage Chrüzacher ihr 60-jähriges Bestehen. Schon jetzt haben sich Leiterin Michaela Tobler und ihr Team viel mit dem Jubiläum beschäftigt. Und das, obwohl die Vorbereitungen für die Festivitäten erst im Oktober starten, wie sie sagt. Denn 2023 soll die Anlage auch an mehreren Ecken aufgewertet werden. Der Spielplatz für Kinder bis vier Jahre im hinteren Teil der Anlage hinter dem grossen Holzfass soll erneuert werden. «Wir haben bei der Abteilungsleitung schon eine Projektidee eingereicht», erzählt Tobler bei einem Besuch vor Ort. Das Projekt muss noch von politischer Seite bewilligt werden, aber Tobler ist optimistisch, dass das Anliegen zum Chrüzacher-Geburtstag auf Wohlwollen stossen wird.

Das Holzfass wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Denn es ist das einzige Spielgerät, dass seit der Eröffnung vor 60 Jahren übrig geblieben ist. Und auch heute ist es bei den spielenden Kindern immer noch sehr beliebt, es werde gerne für allmögliche Rollen- und Versteckspiele genutzt, erzählt Tobler. Deshalb hat das «Chrüzi»-Team für das altehrwürdige Spielhäuschen bei den Jubiläumsaktivitäten eine grosse Rolle vorgesehen.

Das grosse Holzfass stand schon bei der Eröffnung vor 60 Jahren auf der Freizeitanlage. Severin Bigler

Jubiläumsfest im Juni 2023 geplant

Am 18. Juni 2023 findet auf der Anlage das Jubiläumsfest statt. Dafür ist auch ein tierisches Musicaltheater geplant mit Kindern, die im Chrüzacher in den Tiergruppen mitmachen. Auch abseits des Festtags haben Tobler und ihr Team für 2023 viel geplant. Ab Januar 2023 werden Mitarbeitende im Tipi regelmässig fabelhafte Geschichten erzählen. Die Idee sei naheliegend gewesen, sagt Tobler. «Wir alle lieben Geschichten.» Ab nächstem Jahr soll neu auch monatlich ein Werken für Erwachsene durchgeführt werden. Tobler schwebt zudem vor, das Atelier zu festen Zeiten als offene Werkstatt für Erwachsene zu betreiben. «Wir haben hier so eine gute Infrastruktur», sagt sie. Da wäre es schade, diese nicht auch möglichst viel zu nutzen.

Überhaupt ist es Tobler ein Anliegen, innovativ zu bleiben. «Ich kann bei der Arbeit nicht immer nur das Gleiche machen, sondern will die Freizeitanlage immer weiterentwickeln.» Deshalb werde es ihr im Chrüzacher auch nie langweilig. Sie sei immer noch so motiviert wie zu Beginn, sagt sie nach elf Jahren als Leiterin. Bei allen bestehenden Angeboten und Kursen werden Feedbacks aufgenommen. «Wir wollen auf die Bedürfnisse der Besuchenden eingehen und auch immer wieder Neues bieten», sagt Tobler. Neben den diversen Festen und dem Kerzenziehen, das dieses Jahr von drei auf vier Wochen verlängert werden soll, seien besonders alle tierischen Aktivitäten sehr beliebt.

Ihr sei es auch wichtig, im Chrüzacher aktuelle, gesellschaftliche Themen aufzugreifen. So seien aus Nachhaltigkeitsgedanken etwa das Repaircafé und der öffentliche Kühlschrank von «Madame Frigo» entstanden. So kam es auch, dass die Freizeitanlage regelmässig übrig gebliebene Lebensmittel, die sie von der Schweizer Tafel erhält, an Bedürftige weitergibt. Eigentlich ging es zu Beginn darum, Lebensmittel für die Tiere auf der Anlage zu erhalten. Tobler und ihr Team entwickelten daraus das Angebot im Kampf gegen Food-Waste.

Samira Thomen (links) hatte den Gemeinschaftskühlschrank 2020 während ihres Praktikums im Chrüzacher organisiert. Sie weihte ihn zusammen mit drei Kühlschrank-Gottis ein. Zweite von links: Kerstin Schmidt. Archivbild: Britta Gut

Der erste Angebot ohne Voranmeldung war ein Erfolg

Apropos Neues: Vor wenigen Wochen wurde erstmals die als offene Ferienwoche für alle konzipierte «Carton City» durchgeführt. Das Gratisangebot war die erste Aktivität im Chrüzacher, für die keine Voranmeldung nötig war. «Wir wollen niederschwelliger werden und allen Menschen den Zugang ermöglichen», sagt Tobler. Trotz grosser Hitze seien viele Eltern mit ihren Kindern vorbeigekommen, um ihrer Kreativität beim Basteln mit Karton freien Lauf zu lassen. Diverse Familien hätten die Anlage dank dem Angebot neu kennen gelernt, sagt sie. Insgesamt laufe es zurzeit sehr gut und der Chrüzacher verzeichne hohe Besucher- und Teilnehmerzahlen.

Mit der guten Erfahrung im Gepäck will Tobler solche Angebote in Zukunft neben den bestehenden Kursen mit Anmeldung weiter ausbauen. Bereits zum Ende der Sommerferien findet wieder eine offene Ferienwoche statt. Vom 16. bis 19. August heisst es im Chrüzacher jeweils von 14 bis 17 Uhr «Spiel mit». Ob mit Wasser, Seifenblasen, Malkreiden oder Bastelmaterial: Alle grossen und kleinen Kinder sind mit ihren Eltern eingeladen, die Anlage zu besuchen und zu bespielen.

Seit diesem Jahr verkauft das Chrüzi-Team seine Glaces auch mobil. Severin Bigler

Das Chrüzi-Kafi wird fünf Jahre alt

Ein kleines Jubiläum steht zudem bereits diesen Herbst an: Am 14. November jährt sich die Eröffnung des Chrüzi-Kafi zum fünften Mal. Das gastronomische Angebot, das ausserhalb der Öffnungstage am Samstag, Sonntag und Montag auch als Selbstbedienungs-Café genutzt werden kann, ist aus dem Chrüzacher nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr ist ein farbenfroher Glacewagen dazugekommen. Mit diesem sind die vielen freiwilligen Helfer, welche der Chrüzacher tatkräftig unterstützen, auf der Anlage unterwegs, um den Kindern und ihren Eltern im heissen Sommer eine süsse Abkühlung zu bringen.

