Dietikon Neue Post am Bahnhof Glanzenberg: Quartierverein ist enttäuscht von der Ersatzlösung Im Herbst eröffnet eine neue Postagentur im Kiosk am Bahnhof Glanzenberg. Sie ersetzt die bald schliessende Filiale im Dietiker Schönenwerdquartier. «Das ist für uns keine gute Lösung», sagt der Quartiervereinspräsident Christoph Schätti. Für Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) ist die Postagentur hingegen ein guter Kompromiss. Florian Schmitz 07.04.2021, 17.59 Uhr

Ab Herbst können Anwohner und Pendler ihre Postgeschäfte an der bedienten Theke im Kiosk erledigen. Alex Spichale

Die Post verlässt den Osten Dietikons doch nicht ersatzlos: Im Herbst 2021 eröffnet am Bahnhof Glanzenberg eine in den Kiosk integrierte Filiale, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Mit der bedienten Theke ersetzt die Post ihre gut 200 Meter entfernte Filiale Dietikon 2 Brunau im Quartier Schönenwerd, die aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wird. Betrieben wird die neue Posttheke von Kioskmitarbeitenden, die für ihre neue Aufgabe von der Post geschult werden.

«Wir haben von Anfang an versucht, mit einem Partner eine Lösung zu finden», sagt Postsprecher Markus Werner. «Wir standen durchgehend im Austausch mit der Stadt und hatten auch Kontakt zum Quartierverein.» Die Gespräche mit der Kioskbetreiberin Valora hätten schnell gezeigt, dass sich die Lösung am Bahnhof Glanzenberg aufdrängt. Vor Ort sei auch genügend Raum vorhanden. Er verstehe nicht, wieso im Vorfeld Gerüchte aufgetaucht seien, dass der Kiosk zu klein für eine Post sei. «Seit einiger Zeit haben wir eine neue bediente Posttheke im Einsatz, die kleiner ist als das alte Modell mit Selbstbedienungstheke», sagt Werner.

Als die Schliessung der Postfiliale im Quartier Ende Februar bekannt wurde, stand ein möglicher Ersatz noch in der Schwebe. In der Folge regte sich grosser Widerstand im Quartier, der darin gipfelte, dass der Quartierverein dem Stadtpräsidenten 1632 Unterschriften gegen die Schliessung überreichte. Inzwischen seien sogar rund 1800 zusammengekommen, sagt Präsident Christoph Schätti. «Uns hat imponiert, dass sich die Bevölkerung so eingesetzt hat. Die vielen Unterschriften waren für uns sicher eine zusätzliche Motivation auf der Suche nach einer Alternative», sagt Postsprecher Werner.

Christoph Schätti (rechts) und Charly Bischofberger (Mitte) vom Quartierverein überreichten Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am 22. März 1632 Unterschriften gegen die Postschliessung. Inzwischen haben rund 1800 Personen unterschrieben. Sandra Ardizzone

Vorwurf: Lösung für Pendler statt fürs Quartier

Mit der im Kiosk integrierten Filiale kann man sich im Quartier allerdings nicht anfreunden: «Das ist für uns keine gute Lösung», sagt Schätti. Zudem sei er irritiert, weil auch ihm im Vorfeld mitgeteilt worden sei, dass der Bahnhofskiosk zu klein sei, um die Post zu integrieren. Selbstverständlich erachte er es als Teilerfolg, dass die Post nun weiterhin im Osten Dietikons präsent sei. Aber Freude komme mit dem Umzug an den Bahnhof Glanzenberg keine auf. Dies diene vor allem Pendlern. «Wir wollten die Post im Quartier behalten», sagt Schätti. Jetzt verlasse sie das Quartierzentrum und es sei unklar, was mit dem Gebäudeteil an der Schöneggstrasse passiert. «Wir werden in den nächsten Tagen im Vorstand besprechen, wie wir weiterfahren wollen», fährt er fort.

Angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten sei der bestmögliche Kompromiss erreicht worden, findet hingegen Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Die neue Post ermögliche Quartieranwohnern, weiterhin ihre Postgeschäfte in der Nähe zu erledigen und trage auch den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Post Rechnung, sagt Bachmann. Die Alternative sei eine ersatzlose Schliessung gewesen. Dank den längeren Öffnungszeiten des Kiosks könne die Post künftig sogar flexibler genutzt werden.

Die Poststelle Dietikon 2 Brunau an der Schöneggstrasse 145 wird dieses Jahr schliessen. Severin Bigler

Belebung des Quartierzentrums beschäftigt Anwohner und Stadt

Schätti befürchtet, dass die derzeitige Postfiliale längere Zeit leer stehen könnte, wenn beim Wegzug keine Anschlusslösung auf dem Tisch liegt. Deshalb verliere das Schönenwerdquartier mit dem Postumzug an Leben. Und das ausgerechnet jetzt, wo im Rahmen des Limmattalbahnbaus vor dem Gebäude ein neuer Platz und eine Tramhaltestelle entstehen. Ein Quartierzentrum mit Café wäre schön, sagt Schätti. Aber natürlich müsse dies auch finanziell tragbar sein.

In einem offenen Brief an den Stadtpräsidenten forderte die Dietiker SP, in der heutigen Post ein Gemeinschaftszentrum für das Quartier einzurichten – wie dies in Zürich gang und gäbe sei. «Wir sind diesbezüglich schon auf die SP zugegangen», bestätigt Bachmann. Der Vergleich mit dem viel grösseren Zürich sei aber unpassend, weil Dietikon nicht über vergleichbare Strukturen verfüge, um Gemeinschaftszentren zu betreiben.

Er bekräftigt, dass die Stadt bei der Belebung des Zentrums und des gesamten Quartiers Hand bieten will. Und erinnert an den nahe gelegenen Spielplatz Birmensdorferstrasse, der unter Mitwirkung von Quartierkindern mit einem Kletterdrachen zu einem der coolsten Spielplätze der Region aufgewertet werde. Bachmann nimmt aber auch die Grundeigentümer sowie Anwohnerinnen und Anwohner in die Pflicht, sich für ein lebendigeres Quartier einzusetzen.