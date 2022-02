Die neue Unterführung am Bahnhof Dietikon ist doppelt so breit

Dietikon «Freudentag für Dietikon»: Die neue Personenunterführung beim Bahnhof ist doppelt so breit und hat fünf Lifte Am Donnerstag weihten Vertreterinnen und Vertreter der Limmattalbahn AG sowie der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) die neue Unterführung bei der zukünftigen Limmattalbahn-Haltestelle ein. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.24 Uhr

Achteinhalb Meter breit und 65 Meter lang ist die neue Personenunterführung beim Bahnhof Dietikon auf Höhe der Haltestelle der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Etwa am gleichen Ort wird ab Dezember 2022 auch die Limmattalbahn halten. Die Unterführung ist nun heller und mehr als doppelt so breit wie zuvor. Zudem hat sie neu fünf Lifte und ist somit rollstuhlgängig, behindertengerecht und kinderwagentauglich. Am Donnerstagvormittag fand die offizielle Einweihung mit Vertreterinnen und Vertretern der Limmattalbahn AG, die den Bau realisiert hat, sowie dem Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) statt.

«Als wir 2010 mit der Planung der Limmattalbahn begonnen haben, war uns klar, dass der Bahnhof Dietikon ein neuralgischer Punkt ist», sagte Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn, in seiner Ansprache. «Deshalb war es wichtig, hier einen guten Umstiegspunkt zu schaffen.» Die alte Personenunterführung sei nicht mehr ideal gelegen gewesen. Bereits mit dem Abriss des Boeniger-Hauses im Juni 2020 sei mehr Platz für die Personenströme geschaffen worden. Den gleichen Effekt hat der Bau der neuen Unterführung. Dort, wo früher das Boeniger-Haus stand, soll ab Mai ein Park für die Bevölkerung entstehen.

Roger Bachmann sagte darauf in seiner Rede:

«Es freut mich sehr, dass wir nun eine Personenunterführung mit einem hohen Standard haben und sich hier in absehbarer Zeit ein Park befinden wird.»

Er nannte es sogar einen «Freudentag für Dietikon». Für die Bevölkerung sei schön zu sehen, dass nicht nur gebaut und Lärm gemacht werde, sondern dass auch etwas daraus entstehe. «Ich habe die Bauzeit weniger schlimm erlebt als erwartet», sagte er weiter. «Dies, weil speditiv gearbeitet wurde und alles verhältnismässig reibungslos verlief.» Die neue Unterführung stehe sinnbildlich für die Modernisierung, die zurzeit in ganz Dietikon stattfinde. Am Bahnhof sei diese besonders wichtig: Schliesslich handle es sich um den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt in der Gegend.

Der Baustart der neuen Personenunterführung, die laut Issler rund 22 Millionen Franken gekostet hat und vom Kanton Zürich finanziert wurde, war im August 2019. Peter Rahm, Baustellenchef des Bereichs Dietikon Ost, hob in seiner Ansprache hervor, dass der Bahnbetrieb während der ganzen Arbeiten an der Unterführung nicht gestört worden sei. Der Aushub habe ein Volumen von 7000 Kubikmetern, wobei rund 1800 Kubikmeter Betonbauten seien. «Weil Krane nur schwer an die Baustelle kamen, wurden viele Arbeiten von Hand verrichtet», sagte er weiter. «Das ist vielen Pendlern, die hier durchgehen, vielleicht gar nicht so bewusst.» Ein Highlight sei für ihn der Boden, der durch den Gussasphalt edel wirke.

Zwischen den Gleisen sollen künftig sogar Mohnblumen wachsen

Der Bau der Personenunterführung verlief schneller als gedacht: Ursprünglich hätten das Areal der Limmattalbahn-Haltestelle und damit auch die Unterführung nämlich erst im April fertig sein sollen, wie Oberbauleiter Heribert Burkart auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagte. Der Grossteil der Arbeiten sei aber bereits letzten November abgeschlossen worden. «Dann mussten noch die Lifte installiert und in Betrieb genommen werden», sagte er.

Bereits im Herbst soll der Park gegenüber der Limmattalbahn-Haltestelle fertig sein und die Dietikerinnen und Dietiker zum Verweilen einladen. Und auch sonst wird es grüner rund um die Limmattalbahn: Im Frühling folgt auf gewissen Abschnitten das Grüntrassee zwischen den Gleisen, wo nicht nur Gras, sondern auch Mohnblumen wachsen werden. Zudem sollen bald 30 gedeckte Veloabstellplätze auf der Nordseite des Bahnhofs stehen.

