An der Bollenhofstrasse 3-7 in Dietikon entstehen Ersatzneubauten

Die Häuser an der Bollenhofstrasse 3, 5 und 7 in Dietikon sollen Anfang 2024 abgerissen werden. An ihrer Stelle sollen zwei Ersatzneubauten mit insgesamt 28 Wohnungen errichtet werden.

Muriel Daasch Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr