Limmattaler Musiker vereint am Benefizkonzert für die Ukraine

Dietikon «Nach sechs Stunden hatte ich die Zusage»: Die Ukrainer Chorleiterin Zoryana Mazko freut sich, dass so viele Limmattaler Musiker ihr Benefizkonzert unterstützen Um den Menschen in ihrer kriegsgeplagten Heimat zu helfen, organisiert die Ukrainerin Zoryana Mazko aus Dietikon Benefizkonzerte in der ganzen Schweiz. Am Samstag holt sie zahlreiche regionale Musiker und Limmattaler Chöre in die reformierte Kirche Dietikon. Mit dabei sein werden auch zwei ukrainische Flüchtlingskinder, die seit kurzem in der Stadt leben. Sibylle Egloff 24.03.2022, 16.30 Uhr

Sopranistin, Musikpädagogin, Chorleiterin und Banduristin: Zoryana Mazko aus Dietikon will mit Musik den Menschen in ihrer ukrainischen Heimat helfen. Dominik Wunderli

Zoryana Mazko ist vom Krieg in ihrer ukrainischen Heimat erschüttert. Seit dessen Ausbruch hat die 44-jährige Chorleiterin alle Hebel in Bewegung gesetzt, um so viele Benefizkonzerte wie nur möglich aufzugleisen, um ihren Landsleuten zu helfen. Eines wird am Samstag um 19 Uhr auch an ihrem Wohnort in Dietikon stattfinden. Sie konnte die reformierte Kirche als Veranstaltungsort gewinnen.

«Ich konnte nicht schlafen und habe nachts ein E-Mail an den Chorleiter der reformierten Kirche Dietikon geschickt und gefragt, ob wir ein Konzert zu Gunsten der ukrainischen Bevölkerung in der Kirche organisieren dürfen. Nach sechs Stunden hatte ich eine Zusage. So eine schnelle Reaktion habe ich noch nie erhalten», sagt Mazko.

Von der Musikschule Dietikon erhielt sie die Kontakte

Und auch die musikalischen Gäste des Konzertabends hatte sie schnell beisammen. Mazko ist Musikpädagogin an der Musikschule Dietikon und Sologesangslehrerin an den Musikschulen in Urdorf und Beinwil am See. «Die Leiterin der Musikschule Dietikon, Daniela Jordi, und die Sekretärin Astrid Dätwyler haben mir bei der Organisation unter die Arme gegriffen und mir ganz viele Kontakte und Tipps gegeben.»

Auftreten werden der Lincanto-Chor der reformierten Kirche Dietikon, der Dietiker Chor Singers of Joy, der Heimetchor Limmiggruess Oetwil-Geroldswil sowie der Gemeinschaftschor, zusammengesetzt aus dem Agios-Chor aus Dietikon, dem Caecilienchor aus Schlieren und dem Männerchor Engstringen. Mit dabei sind überdies der bulgarische Pianist Boyan Kolarov und seine Frau Gordana Kekenovska-Kolarova aus Spreitenbach, die mit Felice Genca ein Trio bilden. «Boyan Kolarov ist der Klavierlehrer meines Sohnes und seine Frau ist eine begnadete Sängerin. Sie haben sofort zugesagt, als ich ihnen von meinem Vorhaben erzählte», sagt Mazko und fügt an: «Ihre Tochter Viktoria Kolarova und ihr Sohn Maxim Kolarov werden das Konzert ebenso gesanglich und instrumental unterstützen.»

Zoryana Mazko spielt das ukrainische Nationalinstrument Bandura. Dabei handelt es sich um ein gezupftes Lauteninstrument. Dominik Wunderli

Neben Mazko selbst, die singen und das ukrainische Nationalinstrument Bandura spielen wird, beteiligt sich auch der Dietiker Musiker, Pianist und Journalist Thomas Pfann am Konzert. Zudem werden Schülerinnen und Schüler von Mazkos Sologesangsklassen der Musikschule Urdorf und der Musikschule Beinwil am See auftreten. «Ich finde es grossartig, dass auch Kinder und Jugendliche mitmachen», sagt Mazko. Was sie deshalb besonders freut, ist, dass auch zwei ukrainische Kinder mit von der Partie sind. «Der Zufall wollte es, dass ich letzte Woche einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie, die vor kurzem nach Dietikon kam, beim Übersetzen half. Die Familie ist sehr musikalisch und so ergab sich schliesslich, dass Mischa Synchyshyn am Benefizkonzert Cello und seine Schwester Eva Geige spielen werden», erzählt Mazko.

Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges ist gross

Sie ist überwältigt von der Solidarität, die sie in der Schweiz und im Limmattal für die Menschen in der Ukraine spürt. Mit den Einnahmen aus der Kollekte des Dietiker Konzertabends will sie Bedürftige in der Ukraine unterstützen sowie medizinisches Material, Schutzartikel für Freiwillige und Nahrungsmittel für die Flüchtlinge kaufen. Es ist Mazko ein grosses Anliegen, dass sie sich gegen den Krieg und für die Menschen aus ihrer Heimat einsetzen kann.

Die Sopranistin lebt seit 17 Jahren in der Schweiz. In Tschernihiw ist sie aufgewachsen. Ein grosser Teil ihrer Familie hält sich noch immer in der nordukrainischen Stadt auf, die mittlerweile von russischen Soldaten eingenommen wurde. «Für Zivilisten ist es sehr gefährlich. Auf den Strassen sind Minen verstreut, es gibt fast keinen Strom, das Essen und das Wasser sind knapp», erzählt Mazko. Ihre Mutter lebt in der Nähe von Kiew. «Ich konnte sie nicht überzeugen, das Land zu verlassen und zu mir in die Schweiz zu kommen. Sie will bleiben und helfen.» Die Hoffnung der Ukrainer sei gross, dass der Krieg in ein paar Wochen zu Ende ist oder dass sich die Lage zumindest nicht verschlimmert, sagt Mazko. «Und dank der grossen Unterstützung aus dem Ausland können sie bis dann hoffentlich durchhalten.»

Singen für den Frieden Benefizkonzert in der reformierten Kirche Dietikon Der Konzertabend beginnt am Samstag, 26. März, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Kollekte, die vollumfänglich der Unterstützung von bedürftigen Ukrainerinnen und Ukrainern dient.