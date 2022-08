Dietikon Nach Reklamationen: Die Glocken der reformierten Kirche läuten am Morgen wieder wach Mit der neuen Läutordnung der reformierten Kirche Dietikon waren nicht alle zufrieden. Deshalb wurde die Abschaffung des Morgenläutens wieder rückgängig gemacht. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Seit Juni läuten die Kirchenglocken den Tag um 7 Uhr ein und erklingen auch um 19 Uhr wieder. Archivbild: Oliver Graf

Sie gehören irgendwie einfach dazu. Kirchenglocken, die die Uhrzeit angeben. Aber sie sorgen auch immer mal wieder für Unmut in der Bevölkerung, vor allem in Sommernächten. Wenn die Fenster weit offen stehen und die Geräusche den Schlaf unterbrechen. Auch in Dietikon.

Die reformierte Kirche Dietikon hat im April eine neue Läutordnung eingeführt. Dies unter anderem aufgrund von Lärmbeschwerden. Der nächtliche Zeitschlag zum Beispiel ertönt jetzt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nur noch zu jeder vollen Stunde.

Der vermeintliche Mittelweg passte gewissen Personen nicht

Auch beim kirchlichen Geläut wurden Änderungen vorgenommen. Dieses erfolgte von Montag bis Freitag neu nur noch um 11 Uhr und 16 Uhr. Das Glockengeläut um 7 Uhr und jenes um 19 Uhr fiel weg. Zumindest für kurze Zeit. Denn auch die Änderungen sorgten für Beschwerden. Der vermeintliche Mittelweg passte manchen überhaupt nicht. Die reformierte Kirche entschied sich deshalb, erneut zu handeln. Die Kirchenpflege trat auf einen Rückkommensantrag ein.

Heinrich Brändli: «Seit der Einführung haben wir keinerlei Reklamationen erhalten.» zvg

Seit Juni läuten die Kirchenglocken den Tag wieder um 7 Uhr ein und erklingen auch um 19 Uhr wieder. Dies, nachdem die Läutordnung an der Sitzung der Kirchenpflege am 10. Mai erneut besprochen und angepasst wurde. Dem Sitzungsprotokoll ist zu entnehmen, dass die ursprünglichen Anpassungen zum Teil zu Unmut bei den Kirchenmitgliedern und auch im Rest der Bevölkerung. In den Reklamationen wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Läuten um 7 und 19 Uhr zum Gebet ruft und es sich damit um ein kirchliches Geläut und keinen weltlichen Zeitschlag handelt.

«Aber auch die Tradition, welche das Geläut am Morgen und Abend darstellt», sei mit ein Grund für die neuerliche Änderung der Läutordnung gewesen, sagt Kirchgemeindeschreiber Heinrich Brändli auf Anfrage.

«Sogar kirchenfremde Personen und Nichtmitglieder unserer Kirche haben darauf hingewiesen, dass ihnen das Geläut fehlt.»

Die Glocken der reformierten Kirche sind wieder präsenter. Doch wie sich bereits zeigte, ist es schwierig, einen Mittelweg zu finden. Dennoch sagt Brändli: «Seit der Einführung haben wir keinerlei Reklamationen erhalten.» Einzig freudige Zuschriften seien bei der Kirche eingegangen.

Stehen weitere Änderungen an? «Nein, es ist nichts mehr geplant», sagt Brändli. Die Läutordnung bleibt. Das Thema scheint abgehakt. Ob es die Diskussionen auch sind?

Klar ist: Am Rest der Läutordnung hatte die Bevölkerung nichts auszusetzen. Dazu gehört auch eine Änderung beim Geläut für Beerdigungen, die nichts mit der Lärmbelästigung zu tun hat. Zuvor wurden bei allen Beerdigungen alle vier Glocken während neun Minuten geläutet – das Zeichen für einen Gottesdienst. Wobei heutzutage längst nicht mehr auf jede Beerdigung ein Gottesdienst in der Kirche folgt. Deshalb wird, wenn der Anlass in der Abdankungshalle stattfindet, jetzt nur eine der Glocken während drei Minuten geläutet.

Keine Änderungen bei der katholischen Kirche St.Agatha

In der katholischen Kirche St.Agatha werden die Änderungen beibehalten. Severin Bigler

Beschwerden sind nicht nur bei der reformierten Kirche, sondern auch bei der katholischen Kirche St.Agatha eingegangen. Gehandelt haben die Verantwortlichen bereits im Januar 2022. Die Kirche hatte ursprünglich zu einem Anlass eingeladen, an dem das Thema diskutiert wurde. Im Nachgang wurden besprochene Änderungen eingeführt. So läuten die Glocken seither am Samstagmorgen um 7 Uhr nicht mehr und am Sonntagabend um 19 Uhr weniger lang. Auch läuten für Beerdigungen statt neun Minuten lang alle Glocken nur noch fünf Minuten lang zwei Glocken.

Sieben Monate nach dem Entscheid ist klar: Die Änderungen werden beibehalten. Martin Senn, Vizepräsident der Kirchenpflege, sagt: «Wir haben seither keine Reklamationen erhalten.» Einzig die Gruppe, welche sich ursprünglich beklagt hatte, habe sich gemeldet – mit dankenden Worten. «Sie zeigten sich zufrieden, auch wenn vielleicht nicht alle ihre Forderungen genau so umgesetzt wurden, wie sie es sich wünschten.»

Dass ansonsten keine Rückmeldungen zu den Änderungen eingegangen sind, sei nicht überraschend:

«Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt solche Änderungen gar nicht erst wahr und beim Anlass hat sich gezeigt, dass sie sich generell ab dem Geläute erfreut.»

Die Änderungen sieht Senn als Kompromiss. Unter der Woche werden die Glocken weiterhin um 7 Uhr läuten, da sei man ja auf dem Weg zur Arbeit. Aber: «Am Samstag lassen wir die Leute schlafen.»

Schlafen möchte auch eine Leserin der «Limmattaler Zeitung», die an der Bahnhofstrasse wohnt. Doch das fällt ihr schwer. Sie stört sich am nächtlichen Zeitschlag zu jeder Viertelstunde und hat sich deswegen bei der Redaktion gemeldet. Darauf angesprochen, verweist Senn auf den Uhrwerktyp. Der Zeitschlag geschehe mechanisch und ihn anzupassen, sei technisch kompliziert. «Es handelt sich um eine historische Uhr und wenn wir den Zeitschlag reduzieren möchten, nehmen wir ihre Zerstörung in Kauf», sagt Senn. Denn soll der Schlag ohne Ton erfolgen, wird er anstelle der Glocke das Seil treffen und dieses beschädigen.

In ein paar Jahren aber stehen Sanierungsarbeiten an, denn die Kirche feiert im Jahr 2026 ihr 100-jähriges Bestehen. «Es ist an der Zeit», sagt Senn.

«Dann werden wir auch an den Glocken Anpassungen vornehmen. Sie werden künftig zum Beispiel einen schöneren Klang haben.»

Senn schweift ab und erzählt, von Ferien seiner Kindheit, die er bei seiner Tante im Pfarrhaus verbracht hatte. In der ersten Nacht hätten ihn die Glocken wachgehalten, aber danach habe er prima geschlafen. Er ist sich sicher: «Es ist Einstellungssache.»

Das sieht die erwähnte Leserin anders. «Ich drehe, wie so manch andere, am Rad. Ich kann es nicht fassen, dass wir tatsächlich im 21. Jahrhundert das Glockengeläut der Kirche dem Wohlergehen der Bewohner Dietikons vorziehen – vor allem während der Nachtruhe», schreibt sie unter anderem.

Anders gesagt: Es bleibt schwierig, den perfekten Mittelweg zu finden.

