Dietikon: Die Mitte kritisiert «Hetzjagd» gegen wehrlose Person

Dietikon Nach FDP-Video von heruntergerissenen Plakaten: Mitte kritisiert «Hetzjagd» gegen wehrlose Person Die Mitte reagierte im Dietiker Gemeinderat auf von der FDP veröffentlichtes Video und regte für die Zukunft einen persönlichen Austausch an. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.01 Uhr

Die Mitte verlas am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat eine Fraktionserklärung. Sandra Ardizzone / LTA

Am vergangenen Wochenende hatte in Dietikon eine Person mutmasslich mehrmals ein Wahlplakat von der FDP heruntergerissen. Die FDP-Ortspartei publizierte ein Video davon in den Sozialen Medien. Die FDP nannte zwar keinen Namen und anonymisierte das Video. Aber die Ortspartei erwähnte in einem Beitrag zum Video unter anderem, dass es sich um einen langjährigen Politiker einer Partei aus der Mitte handle.