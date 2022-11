Nach Evakuierung der Stadthalle: Täterschaft ist noch unbekannt.

Dietikon Nach Evakuierung der Stadthalle am Balkan-Event: «Drohung richtete sich nicht gegen Künstler» Nach einer telefonischen Drohung mussten die Besucher des «Balkan-Festival» die Stadthalle vorübergehend verlassen. Der Veranstalter ist dankbar für den Einsatz der Polizei und ist sicher, dass sich die Drohung nicht gegen die umstrittene Künstlerin Ceca gerichtet habe. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Nach einer Stunde in der Kälte konnten die Gäste das «Balkan-Festivals» in der Dietiker Stadthalle weiter geniessen. zvg

Am Samstagabend bot sich vor der Stadthalle in Dietikon ein ungewohntes Bild. Rund 2000 mehrheitlich junge Männer und Frauen warteten, sangen oder tanzten in teilweise leichten Partykleidern vor der Halle. Das «Balkan-Festival» war bereits in vollem Gange, als plötzlich alle Gäste die Halle aufgrund einer anonymen telefonischen Drohung vorübergehend verlassen mussten. Die Gäste konnten nicht mal mehr ihre Jacken an der Garderobe abholen und warteten deshalb gut eine Stunde in leichter Kleidung in der Kälte. Kurz nach Mitternacht konnten die Besucherinnen und Besucher wieder in die Stadthalle zurückkehren und weiter feiern.

Die Drohung löste einen Grosseinsatz der Kantonspolizei aus. Die Identität des Täters ist weiterhin unbekannt. Die Kapo sagt auf Anfrage, dass sie noch keine neuen Erkenntnisse kommunizieren könne. Der Veranstalter «Triple M», der das «Balkan-Festival» seit 2015 ein- bis zweimal pro Jahr organisiert, will sich nicht zu Vermutungen äussern. Doch der Mediensprecher des Festivals machte am Montag auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» deutlich: «Die Drohung richtete sich bestimmt nicht gegen eine Künstlerin oder einen Künstler.»

Ceca ist eine schillernde Persönlichkeit

Aber dieser Verdacht drängte sich auf, da die Drohung kurz vor dem Auftritt des Hauptacts eintraf, also kurz bevor der serbische Superstar Svetlana Ražnatović alias Ceca die Bühne betrat. Die 49-jährige Sängerin ist eine schillernde Figur. Einerseits gilt sie als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des ehemaligen Jugoslawiens. Andererseits war Ceca bis zu dessen Ermordung mit dem Serben Željko «Arkan» Ražnatović verheiratet.

Er wurde vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen an der bosnisch-muslimischen Zivilbevölkerung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schweren Verstössen gegen das Völkerrecht angeklagt. Ceca wurde 2003 wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen und sass wegen mutmasslicher Kontakte zu Kriminellen vier Monate in Untersuchungshaft. Laut kroatischen Nachrichtenseiten steht die Turbofolk-Sängerin in Kroatien auf der schwarzen Liste.

Balkanfestival musste wegen Bombendrohung evakuiert werden. Robin Luitjen/CH Media

Liedtexte seien nicht gewalt- oder kriegsverherrlichend

Das hinderte den Veranstalter jedoch nicht daran, die Sängerin für den Anlass in Dietikon zu engagieren. «In Angelegenheiten aus der Vergangenheit mischen wir uns nicht ein», sagt der Mediensprecher. Für «Triple M» sei Ceca lediglich eine Sängerin. Darüber hinaus sei sie bereits mehrere Male in der Schweiz aufgetreten. «Dabei gab es nie ein Problem», so der Mediensprecher. Es gehe den Organisatoren vor allem darum, dass die Gäste Spass haben. Dass der Spass in den Liedtexten auf Kosten von anderen gegangen sei, verneint der Veranstalter. Am Festival seien keine gewalt- oder kriegsverherrlichende Lieder gesungen worden.

«Verglichen mit diesen Liedern singen gewisse US-amerikanische-Rapper viel explizitere Texte», sagt der Mediensprecher. Auch nationalistisches Gedankengut habe keinen Platz am «Balkan-Festival». «Wir graben nicht mehr Sachen hervor, die vor 30 Jahren im Krieg geschehen sind», so der Mediensprecher. Das Festival-Team sei bunt durchmischt und bestehe aus Bosniern, Kroaten, Serben, Schweizern und auch einigen Albanern. «Die meisten sind in der Schweiz geboren», sagt der Mediensprecher.

Drohung machte das «Balkan-Festival» noch bekannter

Die Organisatoren sind trotz allem zufrieden mit dem Ausgang des «Balkan-Festivals». Auch der Einsatz der Polizei sei gut und speditiv über die Bühne gegangen. «Da geht von unserer Seite ein grosses Dankeschön an die Polizei», sagt der Mediensprecher. Selbst von den Besucherinnen und Besuchern habe sich niemand den polizeilichen Anordnungen widersetzt – obwohl das Warten ohne Jacke in der Kälte für manche nervenaufreibend gewesen sei. «Wenn der anonyme Drohende dem Festival also schaden wollte, ist der Schuss nach hinten losgegangen», sagt der Mediensprecher. Durch den Zwischenfall am Samstag habe der Event nur noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Auch die Rückmeldungen der Gäste seien mehrheitlich positiv ausgefallen. «Viele schrieben uns verständnisvolle Worte», sagt der Mediensprecher.

Das Festival lockt seit seiner Entstehung 2015 viele junge Menschen an. Für die nächste Ausgabe im Frühling 2023 erhoffen sich die Veranstalter noch mehr Besucher als am Samstag. Ob das Festival dann wieder in Dietikon stattfindet, sei aufgrund des hohen Besucherandrangs aber noch nicht ganz sicher. Die Halle war in den vergangenen Jahren immer ausverkauft, deshalb zieht das «Balkan-Festival» möglicherweise schon bald in eine noch grössere Halle.

Kantonspolizei ­ ermittelt weiter Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich am späteren Montagnachmittag auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagte, könne die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse kommunizieren. Falls die Polizei einen allfälligen Täter findet, würde ihm die Staatsanwaltschaft voraussichtlich das Delikt Drohung zur Last legen, aber auch Delikte wie Nötigung und falscher Alarm stünden in einem diesbezüglichen Strafverfahren wohl zur Debatte. Nur schon mit falschem Alarm ist nicht zu spassen. So heisst es im Strafgesetzbuch explizit: «Wer wider besseres Wissen grundlos einen öffentlichen oder gemein­nützigen Sicherheitsdienst, einen Rettungs- oder Hilfsdienst, ins­be­sondere Polizei, Feuerwehr, Sanität, alarmiert, wird mit Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Neben den strafrechtlichen Folgen könnte sich ein allfälliger Täter auch mit zivilrechtlichen Forderungen konfrontiert sehen. Denn dem Veranstalter dürfte durch den Unterbruch des Festivals ein finanzieller Schaden entstanden sein. (deg)

