Dietikon Mord im Badezimmer: Nordmazedonier erhält 15 Jahre und 7 Monate Freiheitsstrafe Das Bezirksgericht Dietikon hat geurteilt: Die Tat in Dietikon war Mord, nicht vorsätzliche Tötung. Wegen der psychischen Störung des Mannes ordnete das Gericht zudem eine stationäre therapeutische Massnahme an. David Egger 25.03.2022, 17.13 Uhr

Das Urteil ist verkündet: Es war Mord Gabriele Heigl/Archiv

Von einem «Abschlachten» hatte der Anwalt der Verwandten des Opfers während der Gerichtsverhandlung am Mittwoch gesprochen. Nun ist klar, welche Strafe der Nordmazedonier erhält, der am 26. Juni 2019 seine getrennt von ihm lebende Ehefrau in Dietikon mit fünf Messerstichen hingerichtet hat. Der vorsitzende Bezirksrichter Benedikt Hoffmann verkündete am Freitagabend das Urteil. Der Nordmazedonier ist schuldig des Mordes. Er wird mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und 7 Monaten bestraft. Dazu kommen 15 Jahre Landesverweis. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird vorerst zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme aufgeschoben, um die psychischen Störungen des Mörders zu behandeln.