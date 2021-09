Dietikon «Mitenand für Dietike»: Neue Ideen für eine belebtere Stadt werden gesucht Die Initiative von Standortförderung und Wirtschaftsrat, um den Detailhandel in Dietikon zu fördern und innerhalb der Stadt sichtbare Zeichen zu setzen, geht in die nächste Runde. Bis Ende November können Projektideen eingereicht werden. Florian Schmitz 09.09.2021, 11.10 Uhr

Die Aktion «Dietiker Wäppli» gehört zu den bereits erfolgreich umgesetzten Projekten der Initiative «Mitenand für Dietike». Lydia Lippuner

2019 lancierten die Standortförderung und der Wirtschaftsrat gemeinsam die Initiative «Mitenand für Dietike», um den Detailhandel in der Stadt zu stärken. Nun geht die Initiative in eine neue Runde und die Stadt hat erneut einen Ideenwettbewerb gestartet. Sie ruft dazu auf, Vorschläge einzureichen, die auf Stadtgebiet sichtbare Zeichen setzen. Angesprochen sind ­«Organisationen, Vereine und Privatpersonen, die einen aktiven Beitrag für das Zentrum, den Detailhandel oder für ihr Quartier leisten wollen», wie der Stadtrat mitteilt. Bis zum 30. November können Ideen an cinzia.marti@ dietikon.ch geschickt werden.