Dietikon: Mirjam Peter (SVP) holt sich den letzten Stadtratssitz

Dietikon Mit zwölf Stimmen Vorsprung: Mirjam Peter holt sich den letzten Dietiker Stadtratssitz Die SVP-Kandidatin verweist Kerstin Camenisch (SP) auf den zweiten Platz. Dritter wird Bernhard Schmidt (parteilos). Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 15.05.2022, 20.00 Uhr

Mirjam Peter (SVP) und Kerstin Camenisch (SP) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen im zweiten Wahlgang um den letzten Dietiker Stadtratssitz. Siegerin ist Mirjam Peter (links), sie zieht neu in den Stadtrat ein. Sibylle Egloff

Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) muss nicht als einzige Frau in den Dietiker Stadtrat einziehen. Die zweite Stadträtin heisst Mirjam Peter. Die SVP-Kandidatin entschied am Sonntag den zweiten Wahlgang um den letzten freien Stadtratssitz für sich und komplettiert damit die Dietiker Exekutive. Wie bereits im ersten Wahlgang im März lieferte sich Peter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kerstin Camenisch (SP). Schlussendlich machten nur 12 Stimmen den Unterschied. Peter erhielt 1098 und Camenisch 1086 Stimmen.

Bernhard Schmidt (parteilos) landete mit 405 Stimmen auf dem dritten Platz. Sven Johannsen (GLP) holte sich 355 Stimmen. Manuela Ehmann-Nydegger (EVP) vereinte 330 Stimmen auf sich, Max Bodenmann (Free Gaza) wurde von 50 Personen gewählt. Vereinzelte erhielten 26 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 29,2 Prozent.

Ihr fiel ein Stein vom Herz

«Mir fällt ein Stein vom Herz», sagte Mirjam Peter erleichtert, als Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) die Wahlresultate im Stadthaus Dietikon verkündete.

«Es waren sechs intensive Wahlkampfmonate. Ich freue mich sehr.»

Sie habe gehofft, dass es reiche. «Doch weil es bereits beim ersten Mal so knapp war, konnten wir unsere Chancen nicht abschätzen», sagte Peter. Sie könne es kaum erwarten, mit dem Stadtratsteam zusammenzuarbeiten und Dietikon weiterzubringen.

Neu gewählte Stadträtin: Mirjam Peter (SVP, neu) erreichte 1098 Stimmen. zvg 12 Stimmen machten den Unterschied: Kerstin Camenisch (SP, neu) erhielt 1086 Stimmen und schaffte die Wahl in den Dietiker Stadtrat nicht. zvg Weder Präsidium noch Mitglied: Bernhard Schmidt (parteilos, neu) holte 405 Stimmen und wurde damit Drittplatzierter. Sandra Ardizzone Sven Johannsen (GLP, neu) vereinte 355 Stimmen auf sich. zvg Manuela Ehmann-Nydegger (EVP, neu) erreichte 330 Stimmen. zvg Max Bodenmann (Free Gaza, neu) erhielt 50 Stimmen. zvg

«Ich bin in Dietikon aufgewachsen und engagiere mich in vielen Vereinen wie etwa der Stadtmusik. Es ist mir wichtig, dass ich die Interessen möglichst vieler Dietikerinnen und Dietiker vertreten kann», so Peter. Sie wolle überdies ihre Erfahrung und ihr Wissen als UBS-Bereichsleiterin in den Bereichen Finanzen und Digitalisierung einbringen. «Diese Themen sind in jedem Ressort dienlich. Ich bin gespannt, welches ich erhalten werde», sagte Peter.

Andere Kandidaten hätten sich zurückziehen sollen

Als gute Verliererin zeigte sich Kerstin Camenisch. Sie umarmte die Siegerin als eine der ersten. «So ist nun mal Politik. Ich wünsche Mirjam viel Erfolg», sagte die Zweitplatzierte und fügte an: «Ich möchte mich bei der SVP für den fairen Wahlkampf bedanken.» Sie sei froh, dass es ein Resultat gebe, auch wenn dieses nicht zu ihren Gunsten ausgefallen sei, so Camenisch. Ein Wermutstropfen gebe es aber. «Nach dem ersten Wahlgang war absehbar, dass entweder die SVP oder die SP das Rennen macht. Es wäre fairer gewesen, wenn sich die restlichen Kandidaten zurückgezogen hätten. Denn jede Stimme, die sie erhalten haben, haben Mirjam und ich verloren.»

Politisch geht es für Camenisch im Dietiker Gemeinderat weiter. «Ich werde mich in der Legislative dafür einsetzen, dass die Anliegen der SP gehört werden. Und auch das Gleis 21 und die Minigolfanlage Mühlematt brauchen mich. Mir geht die Arbeit nicht aus.»

