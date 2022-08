Dietikon Mit Pasta, Wein und Boccia: Im La Locanda Restaurant Bocciodromo dürfen sich Gäste wie zu Hause fühlen Das neue Lokal des Boccia-Clubs Dietikon ist zum Treffpunkt geworden. Das Boccia-Spiel und die italienische Küche ziehen die Gäste an. Carmen Wehrli Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die Bar des Lokals «La Locanda Restaurant Bocciodromo» in Dietikon. Carmen Wehrli «La Locanda Restaurant Bocciodromo» von innen. Carmen Wehrli Mit Blick auf den Bauernhof: Die Terrasse des Restaurants «La Locanda». Carmen Wehrli Das Bocciodromo: Die Boccia-Halle des Boccia-Clubs Dietikon. Carmen Wehrli

«Buongiorno!» Jessi Banushai, der 23-jährige Pächter vom La Locanda Restaurant Bocciodromo, grüsst freundlich. Am 1. Juni 2022 wurde das neue Vereinslokal des Boccia-Clubs Dietikon eröffnet. Seither kommen Gäste für Boccia und Pasta. Pasta, denn Banushai will ein italie­nisches Restaurant führen.

Das Lokal liegt in der Nähe des Stadtrands, am Ende der Bohnackerstrasse. Die Stadthalle Dietikon ist in Sichtweite. Vom Gartentisch aus können die Gäste die Pferde des Bauernhofs vis-à-vis beobachten. Gleich nebenan stehen auch schon die Boccia-Hallen des Boccia-Clubs Dietikon. Wer draussen sitzt, hört aus der Ferne Boccia-Kugeln, die aneinanderprallen.

Das Ristorante als Treffpunkt für Boccia-Spieler

Der Boccia-Club Dietikon besteht schon seit einem halben Jahrhundert. Das Bocciodromo existiert seit 1971. Seit 1974 ist auch eine Küche, genauer gesagt eine Theke eingerichtet. Doch ein richtiges Restaurant entstand daraus nie. Mit der Renovation in den letzten Monaten hat sich das geändert.

«Das Restaurant soll zu einem echten Treffpunkt für die Einwohner von Dietikon werden», sagte das langjährige Klubmitglied Giuseppe Cinicola im Frühling zur «Limmattaler Zeitung».

Ein echter Treffpunkt ist nun daraus geworden: «Wir haben viel Besuch», sagt Banushai, der selber Boccia spielt. Am Nachmittag spielen die Gäste in den Hallen. Den Abend lassen sie dann im Restaurant ausklingen. «Mittwochs kommt immer die Feuerwehr vorbei», erzählt der Pächter.

Die Küche bietet ein mediterranes Erlebnis

Im Restaurant gibt es frische Pasta und Wein. Auf den ersten Blick scheint es also ein typischer Italiener zu sein. Auf der Speisekarte stehen Antipasti, Fleisch und Fisch sowie mediterranes Gemüse. Beilagen und Dessert gibt es auch. Das Getränk kommt mit Eis.

Das Besondere am Restaurant sei das Erlebnis, sagt Banushai. Nebst dem Boccia-Spiel dürfen die Gäste im Restaurant verweilen, solange sie wollen. «Wie in Italien», sagt der in Italien aufgewachsene Pächter. Kein Rein-Raus. Ganz im Sinne eines italienischen Konzepts. Banushai sagt:

«Die Gäste können sich wie zu Hause fühlen.»

Er möchte den Gästen ein kulturelles Erlebnis bieten. Dazu gehört auch, dass viele der Produkte, insbesondere die Pasta, aus Italien stammen. «Das hebt uns von anderen Italienern in Dietikon ab», sagt Banushai. Die Küche sei zudem typisch für Kampanien und Umbrien.

Boccia und Pasta lassen sich bei Sommerwetter besonders gut geniessen. Nebst italienischen Klassikern serviert das Restaurant aber auch Schnitzel und Pommes frites. So gehört es sich wohl für ein Klublokal.

