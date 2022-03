Dietikon Mit «Kunst im Wald» lässt die Holzkorporation die Bevölkerung an ihrem Jubiläum teilhaben Die Holzkorporation Dietikon feiert dieses Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Präsident Mike Grendelmeier und Vizepräsident Urs Ungricht erzählen, wie die bald startende Jubiläumsausstellung im Dietiker Wald zu Stande kam. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Dieses Jahr feiert die Holzkorporation Dietikon ihr 175-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr wurde bereits im November mit dem Neujahrsblatt und der Zahl «175», die als Holzskulptur vor dem Stadthaus aufgestellt wurde, eingeläutet. «Wir wollen auch die breite Öffentlichkeit am Jubiläum teilhaben lassen», erklärt Holzkorporationspräsident Mike Grendelmeier.

Während das aktuelle Neujahrsblatt die Geschichte des Dietiker Walds erzählt, soll die Ausstellung «Kunst im Wald» die Menschen dazu animieren, den Wald vor ihrer Haustür bewusst zu erleben. Auch die Jubiläumszahl wird als Teil des Ganzen vor der Lorenzhütte aufgestellt. Die Ausstellung in den Waldungen Honeret und Guggenbühl dauert vom 1. April bis zum 21. Oktober, aber bereits jetzt lohnt sich ein Abstecher in den Wald. In den nächsten Wochen arbeiten diverse Kunstschaffende direkt vor Ort an ihren Werken.

Das Holz stammt so weit wie möglich aus dem Dietiker Wald

Ein wichtiger Grundsatz sei gewesen, dass die Kunstschaffenden mit Materialien aus dem Wald arbeiten, sagt Urs Ungricht, Vizepräsident der Holzkorporation. Ein Grossteil vom eingesetzten Holz stamme direkt aus Dietikon. Die Holzkorporation habe den Ausstellenden das benötigte Holz so weit wie möglich zur Verfügung gestellt. Dabei sei einige logistische Vorarbeit geleistet worden, um für alle Kunstschaffenden passende Holzstämme oder -stücke zu finden. Ungricht organisierte die Ausstellung zusammen mit Rita Bachofen, welche die Holzkorporation mit ihrer Ausstellungserfahrung in künstlerischen Belangen unterstützte.

Insgesamt hatten sich über 50 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung beworben. «Wir waren überrascht über das grosse Echo», sagt Ungricht. In einem kleinen Team sichtete die Holzkorporation alle Werke und stellte eine vielfältige Auswahl zusammen. Weil sie dabei gar nicht auf die Herkunft geachtet hätten, freue es ihn umso mehr, dass mit Babs Ernst und Carla Hohmeister auch zwei Dietiker Künstlerinnen mit von der Partie sind.

Die Holzkorporation Dietikon Hinter der Holzkorporation Dietikon stehen 77 Teilrechte, die auf rund 120 Besitzerinnen und Besitzer aufgeteilt sind. Sie bilden zusammen die Korporationsversammlung. Die von ihr gewählte Vorsteherschaft verwaltet und bewirtschaftet das Korporationsgut. Dieses umfasst im Wesentlichen die Waldungen Guggenbühl, Honeret und Röhrenmoos. Sie machen zusammen rund 220 Hektaren aus, also rund einen Viertel der Fläche von Dietikon. Sie bilden zusammen mit den restlichen, wenige Hektaren grossen Waldflächen das Forstrevier Dietikon. Präsident der Holzkorporation ist Mike Grendelmeier, Revierförster Felix Holenstein. (zim)

Rahmenprogramm oder ­Führungen sind nicht geplant

Um für alle Involvierten passende Standorte zu finden, habe die Holzkorporation eine Begehung mit Förster ­Felix Holenstein organisiert, erzählt Ungricht. Diverse Kunstschaffende seien gleich von sich aus mit Ideen gekommen, welche die Holzkorporation möglichst berücksichtigt habe. «Wir sind überzeugt, dass wir für alle einen guten Standort gefunden haben.»

Die Freiluftausstellung richte sich bewusst nicht nur an Kunstinteressierte, sondern soll mit möglichst vielfältigen Eindrücken die breite Bevölkerung ansprechen, führt Grendelmeier aus. So könne sie auch ganz unterschiedlich erlebt werden, egal ob man bewusst wegen der Kunstwerke vorbeischaue oder sie zufällig auf einem Spaziergang entdecke. Deshalb sei auf eine vorgegebene Route verzichtet worden. Auch ein Rahmenprogramm mit Anlässen oder Führungen ist nicht geplant. Dazu Grendelmeier: «Der Wald soll im Mittelpunkt stehen.»

Ausstellung «Kunst im Wald»

Vernissage am 1. April um 17 Uhr, Finissage am 21. Oktober um 17 Uhr jeweils bei der Lorenzhütte im Honeretwald (Forsthaus).

Alle Informationen zur Ausstellung sowie eine Karte finden Sie auf:

www.holzkorporation.ch

