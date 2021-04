Dietikon Mit frischen Sorten durch die Pandemie: Ihr Dietiker Cider wurde im Coronajahr ausgezeichnet Laura Kappeler stellt mit ihrem Mann Carlo und Kollege Robin Rüegger seit 2018 Dietiker Cider her. Das Geschäft ist wegen Covid-19 eingebrochen. Doch ein Onlineshop und neue Produkte sollen Abhilfe schaffen. Sibylle Egloff 09.04.2021, 04.00 Uhr

Prämierte Flaschen, Etiketten, Marke und Design: Dietiker-Cider-Mitgründerin Laura Kappeler präsentiert die vier Auszeichnungen, die ihre Produkte am Swiss Cider Award 2020 Ende Januar erhalten haben. Severin Bigler

Alles begann 2017 mit zu viel Most und einer Geschenkidee. Vier Jahre später zeugen zahlreiche braune Fläschchen auf dem Wandschrank und vier Kuhglocken auf dem Tisch vom Erfolg des Cider-Experiments. «Dass wir mal unsere eigene Firma haben würden, erträumten wir uns zwar. Doch dass es so schnell Realität werden würde, damit haben wir nicht gerechnet», sagt Laura Kappeler. Die 30-Jährige stellt gemeinsam mit ihrem Mann Carlo und Kollege Robin Rüegger seit Mai 2018 Dietiker Cider her. Anfang Jahr räumten sie mit ihrem Getränk an den Swiss Cider Awards 2020 in Luzern ab und gewannen für das Design ihrer Produkte vier Goldmedaillen in Form von kleinen Kuhglocken. «Wir freuen uns sehr. Wir haben uns ohne grosse Erwartungen angemeldet. Mit vier Preisen nach Hause zu kommen, ist ein schönes Gefühl», sagt Kappeler.

Dass ihr Apfelwein Gefallen findet, merkte das Paar schnell. «Carlo studierte von 2013 bis 2016 Lebensmitteltechnologie. Er hatte von einem Versuch noch ganz viel Most übrig und so nahm er ihn mit nach Hause, um ein bisschen rum zu experimentieren», erzählt Kappeler. Da sie Wert darauf legen, Familie und Freunden Selbstgemachtes zu Weihnachten zu schenken, kam schnell die Idee auf, den Most als Präsent zu Cider zu verarbeiten. «Mein Mann kümmerte sich um das Getränk und ich besorgte schöne Flaschen und liess eine passende Etikette designen.» Klar hätte man nicht so einen Aufwand betreiben müssen, sagt Kappeler. «Doch ich bin halt eine Perfektionistin und wollte den Cider nicht einfach in PET-Flaschen abfüllen und von Hand anschreiben.»

Die Bestellungen überforderten die Heimproduktion im Keller

Die Mühe lohnte sich. «Alle waren begeistert von unserem Cider und fragten uns, ob wir das wieder machen würden», sagt Kappeler. Zahlreiche Bestellungen, auch von Leuten, die sie gar nicht kannten, gingen ein. «Am Anfang waren es 30 Liter, die wir zu Hause im Keller produzierten, dann 60 und am Schluss sogar 90.» Die Heimmosterei stiess jedoch schnell an ihre Grenzen. «Auch aus lebensmitteltechnischer Sicht mussten wir uns etwas Professionelles suchen», sagt Kappeler. Die Gründer hatten Glück. Der Dietiker Junglandwirt Matthias Bräm bot ihnen an, einen Teil der familieneigenen Mosterei zu mieten. «Die Zusammenarbeit ist ideal. Wir beziehen den Most für unseren Cider sowieso von den Bräms.»

30'000 Flaschen füllten die Produzenten 2019 ab, an verschiedenen Veranstaltungen und Märkten waren sie damit vertreten. Im gleichen Jahr erhielten die Gründer die Möglichkeit, mit anderen Jungunternehmern einen Pop-up-Laden am Zürcher Hauptbahnhof zu betreiben. Die drei erweiterten dazu das Sortiment und entwickelten einen Ingwer-Cider zusätzlich zum Original. «Das Geschäft lief so gut, dass ich mich zu 60 Prozent auf diese Arbeit konzentrieren konnte und meine Mutter und meine Schwester uns sogar beim Abfüllen und beim Vertrieb unterstützen mussten», erinnert sich die studierte Geografin.

Ihre Stelle bei einer Software-Firma gab sie auf. Um trotzdem noch ein fixes Einkommen zu haben, begann sie, teilzeit als Klassenassistentin im Kindergarten und der Sekundarschule in Urdorf zu arbeiten. «Mein Mann behielt seine Stelle. Wir wollten kein Risiko eingehen», sagt Kappeler. Angesichts der aktuellen Coronasituation ist sie froh, dass sie nicht alle Karten auf den Cider gesetzt haben. «Wäre 2020 so weitergegangen wie 2019, wären wir unserem Traum, einmal davon leben zu können, einen Schritt nähergekommen. Doch das Virus hat diese Pläne durchkreuzt.»

Der Umsatz des Unternehmens ist in der ersten Jahreshälfte 2020 um 50 Prozent eingebrochen. «Das Sommergeschäft hat uns Gott sei Dank gerettet. So hatten wir, aufs ganze Jahr gesehen, nur eine Einbusse von etwa 30 Prozent», sagt Kappeler. Dass sie mit einem blauen Auge davongekommen sind, hat unter anderem auch mit externen Aufträgen zu tun. «Es gibt einige Bauern, die uns ihren Most ablieferten, den wir dann zu Cider verarbeiteten.» Hinzu kamen überdies Bestellungen von Firmen, die ihre Kunden mit eigenem Cider beschenkten.

Im Coronajahr setzten sie auf Erdbeer- und Glüh-Cider

Wegen der Pandemie hatten die Getränkehersteller Zeit, sich neuen Kreationen zu widmen. Im Sommer 2020 brachten sie einen Erdbeer-Cider auf den Markt. Zudem starteten sie im Coronajahr damit, ihren Glüh-Cider, den sie bereits im Offenausschank am Weihnachtsmarkt 2019 anboten, in Flaschen abzufüllen. «Wir erhielten so viel positives Feedback und die Leute fragten, ob sie diesen auch in Flaschen kaufen können. Das wollten wir unserer Kundschaft 2020 ermöglichen», sagt Kappeler. Die neuen Produkte hätten ebenso geholfen, die Coronafolgen abzuschwächen.

Deshalb will Kappeler auch dieses Jahr auf eine neue Cider-Sorte setzen. Welche, will sie aber noch nicht verraten. Nur so viel: «Es wird eine Zutat sein, die nicht saisonal, sondern ganzjährig verfügbar ist.» Zudem sollen die Kundinnen und Kunden bald auch im neuen Onlineshop auf der Website bestellen können. Bisher musste der Cider vor Ort abgeholt werden. «Wenn es viele Harassen waren, lieferten wir auch nach Hause. Das haben wir nun während der Coronazeit intensiviert. Jede verkaufte Flasche bringt uns etwas», sagt Kappeler.

Sie will trotz der erschwerten Bedingungen in der Pandemie nicht jammern und ist gespannt auf die kommenden Monate. Neben dem Onlineshop und der Vermarktung des neuen Produkts wartet noch eine ganz andere Aufgabe auf sie. Denn Kappeler erwartet ihr erstes Kind. «Ich freue mich, dass ich mich bald nur noch um meine Babys kümmern werde, meinen Sohn und den Dietiker Cider.»