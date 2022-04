Lesung von Hanspeter Müller-Drossaart im Bruno-Weber-Park

Dietikon Mit einer ordentlichen Portion Humor und tierischen Geschichten: Hanspeter Müller-Drossaart stösst im Wassergartensaal auf Begeisterung Der Dietiker Schauspieler lockte mit seiner Lesung im Bruno-Weber-Park viel Publikum an. Mit tierischen Geschichten und Anekdoten brachte er das Publikum zum Lachen. Muriel Daasch 13.04.2022, 15.02 Uhr

Hanspeter Müller-Drossaart las bei seiner Lesung sowohl eigene als auch fremde Texte. Im Zentrum standen dabei Tiere. Muriel Daasch / Limmattaler Zeitung

Im Wassergartensaal des Bruno Weber-Parks herrscht am Dienstagabend eine freudige Stimmung. Kurz vor Beginn der Lesung des Dietiker Schauspielers Hanspeter Müller-Drossaart werden weitere Stühle in den mit Mosaiken bestückten Saal gestellt. Es sind mehr Zuschauer anwesend als erwartet. Unter dem Titel «Webersche Fabeltiere und Goethes Elefanten» erzählt Müller-Drossaart heitere und besinnliche Geschichten aus dem Reich der Tiere.

Das Matterhorn als Nationaltier mit Horn

Vom eingebildeten Löwen aus der Serengeti-Wüste über die Vogelspinne bis hin zur gewöhnlichen Stadttaube – Müller-Drossaart lässt in seinen Anekdoten und Geschichten fast kein Tier aus. Ein Wortspiel aus dem eigenen Land darf da natürlich auch nicht fehlen, weshalb Müller-Drossaart zu Beginn der Lesung das Matterhorn als Schweizer Nationaltier mit Horn bezeichnet.

Dann erzählt der Dietiker Schauspieler vom schlechten Ruf der Raben, den sie zu Unrecht tragen würden. Gemäss Müller-Drossaarts Erzählungen sind Raben nämlich ausserordentlich schlaue Tiere. So legen sie beispielsweise Nüsse auf die Strasse und warten, bis sie von darüberfahrenden Autos geknackt werden.

Immer wieder baut Müller-Drossaart spontane Witze ein. Beim Vorlesen eines Goethe-Werks witzelt er darüber, dass er leider nicht die ganze «Faust» hätte mitnehmen können, sie sei viel zu schwer gewesen. Und während er aus dem Fenster blickt und die Tierskulpturen im Wassergarten betrachtet, fragt er ins Publikum, was die Tiere hier wohl zu essen bekämen.

Eine der Geschichten handelt von einem schwarz-weissen Kater namens Toulouse, der die Oltner Altstadt beherrscht. Mit seiner aussergewöhnlichen Fähigkeit, Türen zu öffnen, besuche er nach Belieben Privatwohnungen oder Restaurants. Sogar vor Autos mache der freche Kater nicht halt. Er fauche sie so lange an, bis die Fahrer den Rückwärtsgang einlegten.

Gastgeberin zeigt sich nach der Lesung berührt

Zwischen den Darbietungen werden die Zuschauer mit zwei musikalischen Auftritten unterhalten: Beim ersten spielt ein Mädchen Geige und gegen Ende greift ein Knabe zum Cello. Zum Schluss liest Müller-Drossaart einen Text aus seinem Mundartbuch «steile flügel». In der Textstelle geht es um «Nied als Chrieg im Gring», was so viel heisst wie Neid als Krieg im Kopf.

Gastgeberin Maria Anna Weber-Godon zeigt sich nach Ende der Lesung berührt, dass so viele Leute erschienen sind. Es bereite ihr auch grosse Freude, dass Müller-Drossaart nicht nur Werke von anderen Künstlern, sondern auch eigene Texte vorgetragen habe. Auch Müller Drossaart selbst ist sehr zufrieden mit dem Anlass und insbesondere mit der Stimmung im Publikum.