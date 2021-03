Dietikon Mit einem Klick zum Hydranten: Die neue Hydranten-Finder-App macht die Feuerwehr Dietikon neugierig Die Feuerwehren im Kanton Zürich können Hydranten neuerdings mit einer App orten. In Dietikon wird Stabsoffizier Roger Wiederkehr die neue Anwendung aber zuerst in Übungen testen. Carmen Frei 25.03.2021, 04.00 Uhr

Die neue Hydranten-Finder-App findet auch bei der Feuerwehr Dietikon Anklang. Bild: zVg/Gebäudeversicherug Zürich

Alles geht inzwischen per App. Neu sollen die Feuerwehren im Kanton Zürich sogar den nächsten Hydranten per App finden. Diese zeigt im Umkreis von 500 Metern die nächste Wasserzapfstelle an, teilte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) mit. Diese ist zusammen mit den Gemeinden für die Koordination der Zürcher Feuerwehren zuständig.

Die neue Hydranten-Finder-App wurde von der GVZ mit der ti&m AG aus Zürich entwickelt. Die Anwendung für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets soll den Zürcher Feuerwehren im Einsatz helfen. Sie sollen die rund 65'000 Hydranten im Kanton einfacher finden, auch wenn sie durch Pflanzen oder Gegenstände verdeckt sind.

Die App könnte bald auch in Dietikon helfen, Zeit einzusparen

Bei der Feuerwehr Dietikon ist die Meldung ebenfalls eingegangen. Ausprobiert habe er die App aber erst privat, sagt Stabsoffizier Roger Wiederkehr. Er findet, sie funktioniere gut. «Wir haben das Schreiben der GVZ an die Feuerwehrleute weitergeleitet, aber wir machen keine Vorschriften», sagt er. Jeder, der wolle, könne die App herunterladen. Da sie sehr neu ist, kam sie bei der Feuerwehr Dietikon noch in keinem Ernstfall zum Einsatz.

Bis anhin konnte die Feuerwehr Dietikon die Hydranten laut Wiederkehr auch ohne App gut finden. «Die Feuerwehrleute kennen die Hydranten», sagt er. Sie seien jeweils auch nicht weit auseinander. Trotzdem meint Wiederkehr, dass die App in Zukunft dabei helfen könne, bei Einsätzen Zeit zu sparen. «Aber zuerst müssen die Feuerwehrautos entsprechend ausgerüstet sein», sagt er. Es müsse ein Tablet auf dem Fahrzeug vorhanden sein. Dennoch sagt er über die App:

«Ich denke schon, dass sie die Arbeit vereinfachen wird.»

Laut der Gebäudeversicherung Kanton Zürich zeigt die App auch gleich Zusatzinformationen an, die beim Einsatz hilfreich sein können. Die Entfernung des Hydranten, die benötigte Schlauchlänge, das Baujahr und die Grösse der Wasseranschlüsse sind in der App angegeben. Die Schlauchlänge sei bisher jeweils abgeschätzt worden, sagt Wiederkehr. «Dafür haben die Feuerwehrleute ein Auge, dafür üben wir.» Es sei aber sicher hilfreich, wenn die Information in der App ersichtlich sei. Auch das möchte er mit der Feuerwehr aber zuerst testen. «Wir müssen einmal einen Probelauf machen», meint er.

Roger Wiederkehr ist sich bewusst, dass nicht alle Feuerwehrleute denselben Zugang zur modernen Technik haben. «Schliesslich muss jeder selbst wissen, was für ihn schneller ist», findet er. Darum könnten die Feuerwehrleute selbst entscheiden, ob sie die App nutzen wollen oder nicht. Überhaupt, sagt er: «Zuerst müssen wir in Übungen prüfen, wie gut die Arbeit mit der neuen App funktioniert.»