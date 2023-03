Dietikon Mit einem Crash-Kurs und «Star Wars»-Musik feierte die reformierte Kirche den 50. Geburtstag ihrer Orgel Sie hat 1526 Pfeifen, eignet sich eher für barocke Musik und wurde in Dietikon gefertigt: Anlässlich des Jubiläumstages ihrer Kirchenorgel hat die reformierte Kirche Dietikon einige interessante Fakten präsentiert. Isabelle Piccand Jetzt kommentieren 05.03.2023, 17.25 Uhr

Der Workshop zum Fünfzig-Jahr-Jubiläum der Metzler-Orgel in Dietikon war gut besucht. Bild: Isabelle Piccand

Schon fünfzig Jahre alt ist die Metzler-Orgel der Firma Metzler und Söhne aus Dietikon in der reformierten Kirche Dietikon. Die rund neunzig Besucherinnen und Besucher feierten am Samstagnachmittag den Geburtstag der 1973 erbauten Orgel. Auf dem Programm standen ein Workshop zum Orgelaufbau und zur Geschichte sowie ein Orgelkonzert.

Die Besucherinnen und Besucher konnten in einem Crash-Kurs so einiges erfahren. So wussten sie nach dem Workshop etwa, dass Orgeln keine europäische Erfindung sind, sondern die erste Orgel ein Geschenk des byzantinischen Kaisers Konstantin des Fünften war für den französischen König Pippin der Kleine, wie der Kirchenmusiker und Organist der reformierten Kirche, André Lichtler, erklärte. Wobei in der Antike die Orgel eher eine einfache Pfeifenreihe gewesen sei und von der Grösse her in keinem Vergleich zur heutigen Orgel stehe.

André Lichtler und Helga Vàradi erklärten den Besucherinnen und Besuchern einiges zum Thema Orgelaufbau und Orgelspiel. Bild: Isabelle Piccand

Weiter erfuhr man, dass die Luzerner Hofkirche mit bis zu 300 Kilogramm pro Stück die schwersten Pfeifen der Welt besitzt und die Metzler-Orgel im weltweiten Vergleich eher mittelgross ist. Danach ging Lichtler auf die Funktionsweise und den Orgelaufbau ein. «Die Orgelmusik basiert auf einem einfachen Prinzip der Luftzufuhr, der sogenannten Pneumatik», erklärte er. Dabei hielt Lichtler einen Blasebalg in der Hand und demonstrierte damit, wie durch die Luftzufuhr ein Ton in der metallenen Orgelpfeife entsteht.

«Orgelmusik hat auch einen weltlichen Charakter»

Wie das Orgelspiel konkret funktioniert, erklärte die Organistin und Kirchenmusikerin der reformierten Kirche Dietikon, Helga Vàradi. Sie demonstrierte das Zusammenspiel zwischen den weissen Registerknöpfen zur linken und rechten Seite und den Pedalen am unteren Ende der Orgel. Mit diesen Spielhilfen konnte sie in unterschiedlichen Oktaven und Stilen von romantisch bis zeitgenössisch musizieren.

Die Metzler-Orgel erzeugt laut Vàradi mit ihrem Innenleben aus insgesamt 1526 Pfeifen aus verschiedensten Grössen eine eher barocke Musiktonalität. «Sicher passt das Barocke zu den sakralen Musikstücken in der Kirche. Aber die Orgelmusik hat auch einen weltlichen Charakter. So können problemlos auch moderne Stücke auf der Metzler Orgel gespielt werden.»

Mit den Registerknöpfen (links) lässt sich der Klang der Orgel beeinflussen. Das Innenleben der Metzler Orgel weist insgesamt 1526 unterschiedlich grosse Pfeifen auf. 95 Prozent sind aus Metall, der Rest aus Holz. (Bilder: Isabelle Piccand).

An dem anschliessenden Konzert mit dem Titel «Orgelreise durch die Zeit» wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Zeitreise vom Mittelalter über die Renaissance in die Barockzeit und Romantik bis in die Moderne mitgenommen. Ein Programm, das die Vielseitigkeit der Orgel als Königin der Instrumente, wie es Lichtler und Vàradi nannten, demonstrierte. Vàradi war es wichtig, im Konzertprogramm auch moderne Stücke einzubauen. So wurden zum Schluss des Konzerts der Orgel auch poppige Töne entlockt. Gerade die bekannten Lieder des bekannten US-Komponisten John Williams überzeugten mit den gewaltigen Tönen der Orgel. So mancher erkannte die Lieder aus den Filmen «Star Wars» und «Indiana Jones».

