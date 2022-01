Dietikon Mit der Limmattalbahn in fünf Minuten bei der Köttbullar-Königin – was das für die Dietiker Gastronomie bedeutet Mitte Februar beginnt der Grossumbau des Ikea-Restaurants Spreitenbach. Es soll attraktiver und mit der Limmattalbahn bald auch für Dietiker besser erreichbar werden. Celia Büchi Jetzt kommentieren 23.01.2022, 22.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Ende Jahr wird das Einrichtungshaus Ikea Spreitenbach noch vier Stationen mit der Limmattalbahn und fünf Minuten Fahrzeit von der Dietiker Station Oetwilerstrasse entfernt sein. Valentin Hehli

Frischer, moderner und gemütlicher: Ab der Woche vom 22. Februar wird das Ikea-Restaurant Spreitenbach zweieinhalb Monate für einen Umbau geschlossen. Warmes Licht und Akzente aus Holz, an verschiedene Bedürfnisse angepasste Sitzgelegenheiten und technische Neuerungen sollen es in Zukunft aufwerten, wie Ikea-Pressesprecherin Stefanie Brehm kürzlich auf Anfrage sagte. Das Ikea-Restaurant wird aber nicht nur erneuert, sondern ab Ende Jahr auch besser erreichbar sein. Dank der Limmattalbahn werden es dann nur noch vier Stationen und rund fünf Minuten Fahrzeit von der Dietiker Station Oetwilerstrasse trennen.

Wer also in Zukunft Lust auf die bekannten Fleischbällchen Köttbullar hat, wird seine Bedürfnisse künftig noch einfacher befriedigen können. Wird das schwedische Restaurant mit seinen tiefen Preisen der Dietiker Gastronomie die Gäste abwerben?

So sieht das Ikea-Restaurant Spreitenbach momentan noch aus. Ab der Woche vom 22. Februar wird es komplett umgebaut. Alex Spichale

Im Restaurant Molino an der Badenerstrasse ist man unbesorgt. Dass die Nachfrage wegen des Umbaus des Ikea-Restaurants und der Inbetriebnahme der Limmattalbahn zurückgehen könnte, werde nicht erwartet, sagt auf Anfrage eine Mediensprecherin der Ospena-Group, zu der die Restaurant-Kette Molino gehört. Sie seien nie mit dem Ikea-Restaurant in Konkurrenz gestanden. «Wir führen eine bediente italienische Gastronomie mit qualitativ hochstehenden Produkten. Zudem sprechen wir mit unserem Konzept ein anderes Kundensegment an.»

Erschöpfte Shoppingqueens essen mexikanisch

Auch im «El Pablo» an der Badenerstrasse sieht man das Ikea-Restaurant nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil: «Die Ikea hat uns mehr Gäste gebracht», sagt der Geschäftsführer des Restaurants, Pablo Marino. Viele ihrer Gäste suchten nach einem anstrengenden Ikea-Trip nach etwas Gutem zu essen. Dabei habe sein mexikanisches Restaurant mehr zu bieten als das Ikea-Restaurant. «Wir kochen alles frisch ohne Konservierungsstoffe», sagt Marino. «Dementsprechend sind die Preise etwas höher, aber die Kunden merken zum Beispiel, dass auch alle Saucen frisch sind.»

Der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger schliesst sich dieser Einschätzung an:

«Wir haben in Dietikon ein breites kulinarisches Angebot über alle Preislagen und kulturellen Räume hinweg. Dass jemand extra von Dietikon nach Spreitenbach fährt, um essen zu gehen, wage ich zu bezweifeln.»

Das Ikea-Restaurant werde also auch in neuem Kleid und mit Anschluss an die Limmattalbahn kaum Einfluss auf die Dietiker Gastronomie haben.

Das lokale Gewerbe muss kreativer werden

In anderen Bereichen hingegen werde die Limmattalbahn das Dietiker Gewerbe sicher vor Herausforderungen stellen, sagt Ebenberger: «Mit der Limmattalbahn werden die Wege kürzer werden, das wird zwischen den angrenzenden Gemeinden für mehr Durchmischung sorgen.» Dementsprechend würden die lokalen Geschäfte sich mehr anstrengen müssen, ihr Angebot und dessen Präsentation kreativer zu gestalten. Aber: «Wir werden das Gewerbe dabei nicht alleine lassen», sagt er. Das Team der Netzwerkstadt arbeite an Projekten, die das Zentrum attraktiver machen sollen. Zu diesem Thema laufe auch der Ideenwettbewerb «Mitenand für Dietike». Für dessen zweite Runde können noch bis Ende Januar Projektideen eingereicht werden. «Von der bisherigen Mitwirkung sind wir eher enttäuscht», sagt Ebenberger. Die schwache Beteiligung rühre wohl daher, dass sich immer mehr Laden-Ketten in Dietikon ansiedelten. «Die dort Angestellten haben natürlich eine andere Motivation, sich zu beteiligen, als die, die selber ein eigenes Geschäft betreiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen