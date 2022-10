Dietikon Mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga und DJ Frosty: So wird im Dezember der Betriebsstart der Limmattalbahn gefeiert Vor dem offiziellen Betriebsstart am 11. Dezember wird am 10. Dezember das Volk feiern. Und am 9. Dezember kommt die Bundesrätin. David Egger 20.10.2022, 08.25 Uhr

Die öffentliche Feier zum Betriebsstart der Limmattalbahn wird am Samstag, 10. Dezember, im Limmattalbahn-Depot im Dietker Müsli steigen. Bild: Severin Bigler (Dietikon, 28. Juli 2022)

Seit diesem Sommer verkehren bereits erste Limmattalbahn-Fahrzeuge auf Test- und Ausbildungsfahrten im Limmattal. Der eigentliche Betriebsstart rückt immer näher. Am Sonntag, 11. Dezember, ist es dann endgültig so weit.

Wer bei der allerersten offiziellen Fahrt gemäss Fahrplan dabei sein will, muss dann früh aus den Federn. Diese startet nämlich um 5.03 Uhr morgens ab der Haltestelle Spreitenbach Kreuzäcker in Richtung Bahnhof Zürich Alt­stetten. Hintergrund: Die Haltestelle Spreitenbach Kreuzäcker ist jene, die dem Limmattalbahn-Depot im Dietiker Gebiet Müsli am nächsten ist. Darum fängt dort der Fahrplanbetrieb an.

Erste Fahrt auf gesamter Strecke geht um 5.38 Uhr los

Das gleiche Fahrzeug, das um 5.03 Uhr beim Kreuzäcker losfährt, startet danach um 5.38 Uhr beim Bahnhof Zürich Alt7stetten zur ersten Fahrt auf der gesamten Strecke. Das Fahrzeug kommt um 6.16 Uhr beim Bahnhof Killwangen-Spreitenbach an.

In die Gegenrichtung startet die erste Fahrt auf der gesamten Strecke um 5.57 Uhr vom Bahnhof Killwangen-Spreitenbach her. Dieses Fahrzeug kommt dann um 6.35 Uhr beim Bahnhof Zürich Altstetten an.

Nach diesen offiziellen Jungfernfahrten wird die Limmattalbahn dann schnell einmal zur Gewohnheit. Wer den historischen Start mitfeiern will, muss aber nicht zwingend am Sonntagmorgen in aller Früh aufstehen.

Es gibt ein winterlich-weihnachtliches Fest

Denn bereits am Samstag, 10. Dezember, findet für das Volk ein grosses winterlich-weihnachtliches Eröffnungsfest statt, wie die Limmattalbahn kürzlich mitgeteilt hat. Das Eröffnungsfest findet am 10. Dezember von 12 bis 20 Uhr beim Limmattalbahn-Depot im Dietiker Gebiet Müsli statt.

Während dieser Zeit kann man zudem kostenlos mit der Limmattalbahn fahren, die dann im 15-Minuten-Takt verkehrt – aber nicht auf der ganzen Strecke, sondern nur zwischen dem Bahnhof Killwangen und der Haltestelle Geissweid in Schlieren. Den Grund dafür nennt Limmattalbahn-Gesamtprojektleiter Daniel Issler auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung»: «Am Tag des Eröffnungsfests hält die Limmattalbahn ausnahmsweise auch im Depot, um die Gäste zum Festort zu bringen. Um den 15-Minuten-Takt einzuhalten, fährt die Limmattalbahn deshalb am 10. Dezember ausschliesslich zwischen Schlieren und Killwangen.» Den genauen Fahrplan für die Gratis-Extrafahrten wird die Limmattalbahn zu einem späteren Zeitpunkt noch auf www.limmattalbahn.ch aufschalten, sagt Issler weiter.

Auch für lokales Bier ist an der Feier gesorgt

Für das Eröffnungsfest im Depot hat sich die Limmattalbahn einiges überlegt. «An den Marktständen von lokalen Anbietern gibt es verschiedene Spezialitäten und Getränke zu familienfreundlichen Preisen», heisst es auf der Limmattalbahn-Website. Wie Issler auf Anfrage sagt, werde es sowohl Anbieter aus dem Kanton Zürich als auch solche aus dem Kanton Aargau vor Ort haben. Auch Stadtzürcher Anbieter werden mit von der Partie sein. Unter anderem, so Issler, gebe es Bratwürste und Hamburger der Metzgerei Hildebrand aus Dietikon, Raclette von Heidis Raclettestübli aus Zürich, Momos vom House of Momos – dieses hat verschiedene Standorte in den Kantonen Zürich und Aargau – und Getränke von Koffy aus Dietikon und vom Brausyndikat aus Dietikon. Letzteres will heissen: Auch für lokales Bier ist gesorgt, mit dem man auf die Limmattalbahn an­stossen kann, sofern man das denn will.

Es gibt auch viele Preise zu gewinnen

Der Eintritt zum Fest ist kostenlos. An einem Glücksrad kann man zudem von 12 bis 20 Uhr verschiedene Preise gewinnen. Darauf angesprochen, sagt Issler: «Es gibt keinen Hauptpreis, sondern Wertgutscheine von Unternehmen aus dem ­Limmattal und den öffentlichen Verkehrsunternehmen. So haben alle Besucherinnen und Besucher eine Chance, einen attraktiven Preis zu gewinnen.»

Limmattalbahn-Gesamtprojektleiter Daniel Issler freut sich aufs grosse Eröffnungsfest. Alex Spichale

Ebenfalls von 12 bis 20 Uhr gibt es für Kinder eine Lebkuchen-Werkstatt und während des ganzen Fests gibt es einen Indoor-Schlittenparcours. Dafür werden aber nicht etwa Schneekanonen oder dergleichen aufgestellt, wie Issler versichert. Der Schlittenparcours komme ohne Schnee aus. Wie das funktioniert, sagt Issler noch nicht. «Verraten sei aber, dass die ­Besuchenden auf Davoser Holzschlitten durch einen Parcours fahren können.» Ausserdem gibt es eine Eis-Disco, an der der als Autor und Journalist bekannte Max Küng unter dem Namen DJ Frosty für die passende Musik sorgen wird. Bei der Eisfläche wird es sich um sogenanntes Kunststoffeis handeln, das weder Strom noch Wasser benötig.

Auch Regierungsrätin Carmen Walker Späh wird mitfeiern

Als weiteres Highlight wird beim Eröffnungsfest das Dietiker Duo Lapsus auftreten. Sie geben um 14 Uhr und um 18 Uhr ihre Show «Circus Helveticus» zum Besten.

Bereits einen Tag vor dem grossen Eröffnungsfest für das Volk wird am 9. Dezember der Festakt für geladene Gäste stattfinden, wie Issler auf Anfrage weiter erklärt. Dort werden dann unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP), die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) und der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) erwartet.

Danach kommt noch die Schlussabrechnung

Angesichts dessen, dass die Limmattalbahn also schon bald feierlich ihren Betrieb aufnimmt, stellt sich die Frage, wie lange Daniel Issler und sein Team noch arbeiten werden. Denn für den eigentlichen Bahnbetrieb ist bekanntlich nicht die Limmattalbahn AG zuständig, die für den Bau der Limmattalbahn gegründet wurde, sondern die Aargau Verkehr AG (AVA). Issler nimmt auch dazu Stellung: «Bis Mitte 2023 fallen noch Abschlussarbeiten an und zudem muss alles abgerechnet und die Schlussabrechnung erstellt werden. Die Anstellungsverhältnisse enden auf spätestens Mitte 2023. Die Limmattalbahn AG wird jedoch als Firma (ohne Mitarbeitende) bestehen bleiben. Den Unterhalt der Infrastruktur wird die Aargauer Verkehr AG im Auftrag der Limmattalbahn AG ausführen.» Nach dem Betriebsstart wird es also noch eine Weile dauern, bis Issler und sein Team Feierabend haben.