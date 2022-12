Dietikon Mike Mateescus neuster Krimi enthält Seitenhiebe gegen Dietikon – ist aber auch eine Liebeserklärung Der Dietiker Autor Mike Mateescu lässt die Leserinnen und Leser in seinem neuen Roman «Heldenstadt» durch die Zeit reisen. Dabei geht es um Freundschaft, Liebe und einen seit 17 Jahren ungeklärten Fall. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 21.12.2022, 12.15 Uhr

Mike Mateescu auf dem Dietiker Kirchplatz, einer der Schauplätze in seinem Kriminalroman «Heldenstadt». Andrea Zahler

Von einem «20'000-Seelen-Kaff zwischen aufrechten Eierschalen aus Beton, Verkehrsachsen und Distributionszentren, das Wachstum mit Fortschritt verwechselte» spricht der Dietiker Autor Mike Mateescu in seinem neusten Roman namens «Heldenstadt». Und meint damit seine Heimatstadt Dietikon, die auch Handlungsort des kürzlich erschienenen Zeitreisekrimis ist.

Mateescu, der in Dietikon aufgewachsen ist, aber seit zehn Jahren in Zürich wohnt, kann sich in seinem neuen Werk einige Seitenhiebe gegen den Bezirkshauptort nicht verkneifen. So wird vom «einzigen brauchbaren Pub der Stadt» gesprochen und dass ein Rotlicht gar nicht mehr grün werden will, wird als «Markenzeichen der städtischen Verkehrsführung» bezeichnet. «Ich schaue auf eine schöne Zeit zurück», sagt der 47-Jährige aber angesprochen auf sein heutiges Verhältnis zu Dietikon. Und:

«Ich bin sehr dankbar, dass ich hier aufwachsen durfte. Das Buch ist gewissermassen auch eine Liebeserklärung.»

«Heldenstadt» ist Mike Mateescus fünfter Krimi. Andrea Zahler

Mateescus fünfter Kriminalroman spielt zwar in Dietikon, in der Geschichte heisst der Ort aber Heldenstadt. Eine Anspielung auf den Grössenwahn, den er wegen Napoleons Sieg gegen die Russen und Österreicher 1799 in Dietikon bei verschiedenen Einwohnerinnen und Einwohnern spürt. «Bei den Stadtratswahlen 1989 gab es einen Kandidaten, der zum Ziel hatte, dass es dereinst nicht mehr Dietikon bei Zürich, sondern Zürich bei Dietikon heissen soll», sagt er. Gleichzeitig habe er den Handlungsort so etwas vom realen Dietikon entkoppeln können und könne sich dadurch mehr Freiheiten erlauben.

Der Krimi handelt von sechs Freundinnen und Freunden, von denen eine in einer ominösen Gewitternacht kurz vor dem Schulabschluss spurlos verschwindet. Es folgt eine Hetzjagd auf die Jugendlichen, sie werden für schuldig gehalten und die Medien stürzen sich auf die Geschichte. Auch 17 Jahre später ist die Freundin noch nicht wieder aufgetaucht. Dafür hat der Protagonist, dessen Jugendliebe die Verschwundene war, die Möglichkeit des Zeitreisens entdeckt. So hofft er, die Geschehnisse im Jahr 1996 verhindern zu können.

Konservatives Dietikon ist im Buch verkörpert

«Ich muss mich in alle meine Figuren hineinversetzen können», sagt Mateescu. Deshalb stecke auch in jeder ein bisschen Autobiografie. «Ich glaube, als Autor verhandelt man in den eigenen Büchern immer auch einen inneren Konflikt.»

Auch zum Antagonisten in «Heldenstadt», dem sadistischen Polizeichef Charles Fleischer, gibt es eine Parallele: «In meiner Primarschulzeit gab es einen Polizisten, der uns manchmal Bussen gab, wenn wir zum Beispiel ohne Vignette Velo fuhren», sagt Mateescu. In der Figur stecke zudem eine stark überzeichnete Version einer seiner Sekundarlehrer. «Fleischer soll auf eine krasse Weise die konservative Seite Dietikons verkörpern.»

«Back to the Future» hat seine Faszination für Zeitreisen geweckt

Auf die Idee, einen Roman in Dietikon spielen zu lassen, ist Mateescu durch einen Freund gekommen, der immer noch hier wohnt. «Wir haben über unsere Jugend geredet, als er mit dem Vorschlag gekommen ist», sagt er. «Ich habe ihn zuerst etwas schief angeschaut, dachte mir dann aber, dass Dietikon gut mit dem fantastischen Element in der Geschichte vereinbar sein könnte.» Für ein möglichst authentisches Erzählen habe er alle Spielorte zur gleichen Tageszeit wie in der Geschichte besucht – dazu gehörte auch ein mitternächtlicher Ausflug zum Franzosenweiher.

«Ich habe mich schon immer für das Thema Zeitreise interessiert», sagt Mateescu, der auch ein grosser Science-Fiction-Fan ist. Angefangen habe alles mit dem 1985 erschienenen Film «Back to the Future». «Die Frage, ‹was wäre, wenn› ist eine Urmenschliche», sagt er. Für ihn sei schon immer klar gewesen, dass er einmal einen Zeitreiseroman schreiben würde, bisher sei die Zeit dafür aber noch nicht reif gewesen.

Das nächste Buch kommt im Herbst 2023

Beim Schreiben von «Heldenstadt» sei ihm wichtig gewesen, das Thema Zeitreise in sich schlüssig darzustellen und sogenannte Plot-Holes, Lücken oder Widersprüche in der Handlung, zu vermeiden. Der Verkauf des Romans sei nicht schlecht angelaufen, sagt er. Weil er in einem kleinen Verlag erschienen sei, dauere die Verbreitung aber etwas länger als gewohnt. «Die Rückmeldungen, die ich bisher erhalten habe, waren alle sehr positiv.»

Rund vier Monate hat Mateescu am Krimi geschrieben. «Man wird mit der Zeit immer schneller», sagt er. Und das nächste Projekt sei schon in Planung, nämlich eine neue Zürcher Krimiserie, die in Richtung Thriller gehe. Bereits im Herbst 2023 soll der erste Band erscheinen.

