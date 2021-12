Koks-Irrfahrt: Junger Italiener landet in Dietikon vor Gericht

Dietikon «Mehrere Schutzengel»: Junger Italiener landet nach Koks-Irrfahrt vor Bezirksgericht Ein junger Autolenker leistet sich gleich mehrere Fehltritte, die nur mit viel Glück nicht fatal endeten. Deswegen musste sich der werdende Vater vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte fuhr mehrmals unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Auto. Severin Bigler (Themenbild)

Dass Menschen sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten müssen, ist eigentlich wenig erfreulich. Im Fall eines jungen Italieners kann man dem Ganzen aber etwas Positives abgewinnen. Denn dass er am Montag hier sitzt, die Hände brav zusammengefaltet, hat er vielen Schutzengeln zu verdanken: Hinter dem Beschuldigten liegen Irrfahrten unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol. Am schwersten wiegt dabei sein Unfall, den Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher als «filmreif» bezeichnet.

Aber von vorne: Ganz am Anfang, da standen die «schlechte Kollegen», wie der Angeklagte sagt. Für eine «ganz kurze Zeit», in der es ihm schlecht gegangen sei, konsumierte der 26-Jährige mit italienischem Pass Kokain und Alkohol. In diesem Zustand wurde er im Sommer 2020 erstmals in Dietikon aus dem Verkehr gezogen. Dies, da er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 70 Kilometern pro Stunde überschritten hatte. Dazu wurde ein «starker Atemalkoholgeruch» festgestellt – eine Messung offenbarte einen Atemalkoholwert von 0,62 Milligramm pro Liter. Das entspricht gut 1,2 Promille.

Wie sein Anwalt später erzählen sollte, gelobte der Mann Besserung. Hoch und heilig habe er versprochen, dass so etwas nicht mehr passieren werde. Trotzdem habe er «den Mut gehabt», sich nochmals zu melden – dies nach dem zweiten Vorfall, den es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. «Ich konnte es kaum glauben», so der Verteidiger.

Beim Fluchtversuch kam es zu einer Kollision

Nur wenige Tage nach der Einvernehmung durch die Staatsanwaltschaft leistete sich der Beschuldigte nämlich den nächsten Fehltritt. Da sein Wagen nicht über eine gültige Autobahnvignette verfügte, kam es laut Anklageschrift auf der A4 im vergangenen Februar erneut zu einer Begegnung mit der Polizei. Zwar händigte der Mann brav seinen Fahrzeugausweis aus – noch während sich der Polizist entfernte, um den Ausweis zu überprüfen, fuhr er aber weg. Dies, obwohl ihm der Führerausweis längst entzogen worden war. Dazu kommt, dass das Fahrzeug einem Arbeitskollegen gehörte – der Angeklagte entwendete den Schlüssel, als dieser schlief.

Bei diesem Fluchtversuch kam es gegen Mitternacht bei der Verzweigung Blegi in der Nähe des Zugersees zu einem Zusammenstoss. Der junge Italiener überholte in der Kurve ein Fahrzeug, wobei es zu einer Streifkollision kam. Dabei richtete er einen Sachschaden in Höhe von 4500 Franken an. Weitere Schäden hinterliess er an der Leitplankeneinrichtung.

Doch auch dieser Warnschuss konnte den Angeklagten nicht aufhalten: Ohne sich um die Insassen des anderen Fahrzeuges zu kümmern, setzte er seine Irrfahrt fort, bis er aufgrund seines Tempos auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses fuhr ins Wiesland und kollidierte dort ironischerweise mit dem Signal «Höchstgeschwindigkeit 60 km/h». Dabei überschlug sich das Auto, bevor es wieder auf den Rädern zu stehen kam.

«Dies verlässt die Bandbreite von dem, was noch vertretbar ist»

Dass der Beschuldigte heute hier sitzt, ist also nicht selbstverständlich. «Es sind mehrere Schutzengel über allen geflogen», sagt sein Anwalt. Drastischere Worte wählte Aeschbacher. Der Vorfall, bei dem es laut ihm «nur dank viel Glück nicht zu Toten oder Verletzten» kam, hätte «verheerende Konsequenzen haben können». Den Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft hatte der Mann bereits akzeptiert: Weil er vollständig geständig ist, kam ein abgekürztes Verfahren zum Zug. Heisst: Auf eine ausführliche Befragung und ein Plädoyer wurde verzichtet. Dem Gericht aber reichte der Vorschlag von einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen à 110 Franken, dies zu einer Probezeit von drei Jahren, nicht aus.

Es gebe einen gewissen Ermessensspielraum, sagt Aeschbacher bei der Verhandlung, «dies aber verlässt die Bandbreite von dem, was noch vertretbar ist». Entsprechend erhöhte das Gericht die bedingte Freiheitsstrafe von 16 auf 20 Monate, dazu kommt eine Busse von 1000 Franken. Dies wird vom Angeklagten und seinem Anwalt akzeptiert. Ihm sei die baldige Geburt seines ersten Kindes und die neue Wohnung mit seiner Freundin wichtiger. «Er will vorwärts schauen», so sein Anwalt.

Alkohol und Drogen konsumiere er nicht mehr, sagt der Beschuldigte zum Schluss. Zuvor rauchte er mehrere Monate lang wöchentlich Kokain. Seit dem Unfall schlafe er schlecht, es tue ihm leid. «Ich gebe mein Wort, dass es nicht mehr passieren wird», sagt er. Und diesmal soll es auch dabei bleiben, zumindest, wenn es nach seinem Anwalt geht. Der Angeklagte sei heute reifer geworden, werde Vater: «Es ist eine andere Situation als damals.»

