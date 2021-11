Dietikon Mehrere Schüsse beim Kronenplatz – Anwohnerin berichtet von wütendem Männergeschrei Am Mittwoch sind in Dietikon beim Kronenplatz vor dem Mode- und Schmuckgeschäft «Kunstfertig» mehrere Schüsse gefallen. Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen. Laura Drott 25.11.2021, 16.28 Uhr

Die Polizei markiert die Stellen, an denen die Schüsse vermutlich gefallen sind. zvg/Leserbild

Am Mittwochabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass am Kronenplatz auf Höhe der Kreuzung Untere Reppischstrasse/ Kirchstrasse mehrere Schüsse gefallen seien. Daraufhin rückte die Polizei aus, wie Mediensprecher Florian Frei am Donnerstagmittag auf Anfrage bestätigte.