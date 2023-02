Dietikon Mehr Veloabstellplätze, weniger Parkplätze: Die neue Parkplatzverordnung soll autofreies Wohnen ermöglichen Die neue Dietiker Parkplatzverordnung soll die Tür für autoarme Siedlungen öffnen und erlaubt bei privaten Bauvorhaben künftig weniger Parkplätze. Bei der genauen Maximalanzahl wehrt sich die Stadt aber gegen aus ihrer Sicht absolut unrealistische Forderungen des Kantons. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Parkplätze an der Sonnenhofstrasse: Wie viele Parkplätze bei privaten Bauvorhaben erstellt werden dürfen, wird neu in einer eigenen Verordnung geregelt. Florian Schmitz

Die Regeln fürs Parkieren auf privatem Grund und die Frage, wie viele Abstellplätze bei Bauvorhaben erstellt werden müssen, werden in Dietikon nur mit zwei Artikeln in der Bauordnung geregelt. Das soll sich bald ändern: Der Stadtrat hat seinen Entwurf für eine Parkplatzverordnung nun dem Gemeinderat vorgelegt. Mit der «Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze», die als Beilage zur Bauordnung ausgearbeitet wurde, will der Stadtrat dem komplexen Thema Parkieren umfassender gerecht werden und die veralteten Bestimmungen den heutigen Verkehrs- und Mobilitätsbedürfnissen anpassen.

Das bedeutet gesamthaft: Während die Anzahl Parkplätze künftig voraussichtlich zurückgehen wird, sollen mehr Abstellplätze für Velos geschaffen werden. Denn gemäss der übergeordneten und kommunalen Richtplanung seien Zentrumsgebiete wie Dietikon auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil des öffentlichen Verkehrs sowie des Langsamverkehrs auszurichten, schreibt der Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat.

Motion von Andreas Wolf forderte autoarme Siedlungen

Die vom Stadtplanungsamt und dem Bauamt zusammen ausgearbeitete Verordnung erfülle auch den Auftrag des Gemeinderats, autoarme oder autofreie Nutzungen in Dietikon zu ermöglichen, schreibt der Stadtrat. Der Gemeinderat hatte im Januar 2020 eine entsprechende Motion von Andreas Wolf (Grüne) überwiesen. Bei reduziertem oder fehlendem Bedarf könne die Parkplatzzahl künftig individuell festgelegt werden, wenn ein Nachweis wie ein Mobilitätskonzept vorgelegt wird, heisst es weiter. Dies ist bisher nur im Rahmen von Gestaltungsplanverfahren möglich.

In der Parkplatzverordnung wird die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Parkplätze in zwei Stufen berechnet. Der Grenzbedarf hält die maximal mögliche Anzahl Parkplätze fest – ohne Berücksichtigung der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Daraus wird der massgebliche Bedarf abgeleitet, der die Bandbreite der erlaubten Abstellplätze definiert. In städtischen Gebieten, die gut mit dem ÖV erschlossen sind, ist die Anzahl Parkplätze, die bei einem Bauvorhaben erstellt werden dürfen, entsprechend zu reduzieren. Laut den kantonalen Vorgaben trifft dies, abgesehen vom Weinberg und dem angrenzenden Quartier um die Staffelackerstrasse mit der ersten städtischen Hochhaussiedlung, fast auf das gesamte Dietiker Siedlungsgebiet zu.

Beim Festlegen der genauen Bandbreite für den massgeblichen Bedarf ist sich die Stadt allerdings nicht mit dem Kanton einig. Die Baudirektion forderte bei der Vorprüfung des Verordnungsentwurfs von der Stadt, die Werte an die kantonale Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs anzupassen. An dieser hat sich die Stadt bei der Ausarbeitung in vielen Punkten orientiert, aber beim massgeblichen Bedarf hat sie die Mindest- und Maximalanzahl Abstellplätze erhöht.

Veloabstellplätze, Velounterstände Florian Schmitz So nicht: schlechter Velounterstand bei Wohnsiedlung beim Schulhaus Steinmürli Florian Schmitz Künftig sollen Veloabstellplätze wenn möglich alle überdacht sein wie bei der Siedlung hinter dem Stadthaus (links). Dagegen wirkt das Beispiel an der Sonnenhofstrasse eher minimalistisch. Florian Schmitz

Alle bestehenden Parkplätze wären rechtswidrig

Halte die Stadt sich an die kantonalen Vorgaben, würde der zukünftig erlaubte Maximalwert unter der heute vorgeschriebenen Mindestanzahl Pflichtparkplätze liegen, erklärt Bauamtsleiter Beat Frischknecht. «Dann wären alle bestehenden und bewilligten Parkierungsanlagen plötzlich baurechtswidrig.» Diese wären zwar in ihrem Bestand geschützt, aber das hätte zur Folge, dass ganze Bauprojekte teils um bestehende Parkplätze herum geplant würden, damit diese erhalten werden können.

Bei der Stadt ist man optimistisch, dass der Kanton dies auch einsehen wird, wenn es um die Genehmigung gehen wird. Zumal auch die Bevölkerung klar dahinterstehe, sagt Frischknecht. Bei der öffentlichen Auflage im Frühling 2022 hätten sich die vielen Einwendungen alle um die Forderung gedreht, weiterhin genügend Parkplätze zu erlauben.

Die Baudirektion bezieht sich bei ihren Forderungen auf die Wegleitung von 2018. Diese sei als Hilfestellung gedacht und rechtlich nicht bindend, hält der Stadtrat in seinem Antrag fest und verweist darauf, dass der Regierungsrat dies im März 2022 selbst bestätigte. Die Wegleitung existiert bisher nur als Vernehmlassungsentwurf und ist nicht rechtskräftig. Zudem lege das Zürcher Planungs- und Baugesetz die Parkierung auf privatem Grund klar in die Regelungskompetenz der Städte und Gemeinden, sagt Frischknecht.

private Parkplätze und Tiefgarage bei der Siedlung Sonnenhof zwischen Reppischhallen und Schulhaus Steinmürli Florian Schmitz private Parkplätze und Tiefgarage bei der Siedlung Sonnenhof zwischen Reppischhallen und Schulhaus Steinmürli Florian Schmitz Die Wohnsiedlung Sonnenhof zwischen der Reppisch und dem Schulhaus Steinmürli bietet für die Mieterschaft und ihren Besuch Aussenparkplätze und eine Tiefgarage. Florian Schmitz

Die Mindestzahl für Veloabstellplätze soll mit der Parkplatzverordnung erhöht werden. Ein Rechenbeispiel: Neu muss bei Bauvorhaben ein Veloabstellplatz pro Wohnungszimmer erstellt werden. Bisher war die Anzahl auf drei pro Wohnung beschränkt, bei drei Zimmern waren allerdings nur zwei Plätze und bei zwei Zimmern nur ein Platz vorgegeben. Der Verordnungsentwurf hält zudem fest, dass die Abstellplätze neu mehrheitlich witterungsgeschützt sein müssen und die Raumbedürfnisse von Spezialvelos und Anhängern berücksichtigt werden müssen.

Neubauten sollen auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet werden

In der Verordnung regelt der Stadtrat weitere Themen ums Parkieren auf privatem Grund. So wird im Entwurf auch festgehalten, dass Geschäfte ab einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern verpflichtet sind, ihre Parkplätze zu bewirtschaften. Die durchschnittliche Gebühr soll bei einer Parkzeit von vier Stunden zwei Franken pro Stunde betragen, hält der Stadtrat fest. Gleiches gilt auch für Bauvorhaben, die mehr als 20 öffentliche Parkplätze realisieren wollen.

Bezüglich der Gestaltung von Parkplätzen sieht die Verordnung vor, dass Abstellplätze bei Neubauten, abgesehen von Einfamilienhäusern, künftig auch für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden. Ebenfalls neu ist, dass jeweils mindestens ein hindernisfreier Parkplatz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erstellt wird.

Stimmt der Gemeinderat der Parkplatzverordnung zu und wird sie anschliessend von der Baudirektion bewilligt, soll sie zusammen mit der vor rund zwei Wochen angekündigten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung für das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt umgesetzt werden. Denn damit die Verordnung rechtskräftig werden kann, müssen gleichzeitig die beiden jetzigen Artikel der Bauordnung, die sich mit dem Parkieren beschäftigen, aufgehoben werden. Die Arbeiten für die Teilrevision wurden laut Stadt bereits erledigt und die öffentliche Auflage soll bald starten.

Hinter der katholischen Kirche St.Agatha bestehen private Parkplätze für die Kunden verschiedener Geschäfte sowie einige für Mieter. Florian Schmitz

