Dietikon Mehr Platz, mehr Licht, neuere Technik: Künftig kann Numo noch mehr Spitzenathleten zu Höchstleistungen verhelfen Am Donnerstagabend eröffnete Numo, Spezialist für Schuh- und Sporteinlagen, unter dem Beisein von Topathleten seinen erneuerten und vergrösserten Hauptsitz im Dietiker Limmatfeld. Um noch mehr Menschen ein schmerzfreies Laufen zu ermöglichen, ist Chicorée-Gründer Jörg Weber neu am Unternehmen beteiligt. Florian Schmitz 01.10.2022, 05.00 Uhr

Laurent Hoffmann, CEO und Inhaber von Numo, führte die Gäste an der Eröffnungsfeier durch den erneuerten und vergrösserten Hauptsitz. Severin Bigler Die neue Indoor-Sprintbahn ermöglicht dank modernster Messsysteme und Highspeed-Kameras detaillierte Analysen. Severin Bigler Laurent Hoffmann erklärte den Gästen, wie die Sprintbahn funktioniert. Severin Bigler/CH Media Auf dem Computer direkt neben der Sprintbahn werden die Daten ausgewertet. Severin Bigler Sandra Stöckli, Handbikerin und Paracycling-Athletin, nahm ebenfalls an der Eröffnungsfeier teil. Severin Bigler Mittlerweile seien sie gute Freunde geworden, sagte Laurent Hoffmann (rechts) über Markenbotschafter Kariem Hussein. Severin Bigler Die Spezialfertigung mit Technologie von Numo, mit der Kariem Hussein 2014 den Europameistertitel über 400 Meter Hürden gewann, ist am Hauptsitz ausgestellt. Severin Bigler/CH Media Die neuen Räume wirken freundlich und hell. Severin Bigler Neu arbeitet Numo auf 800 Quadratmetern, mehr als doppelt so viel als vor dem Umbau. Severin Bigler Im Dietiker Hauptsitz ist auch ein Schuhladen integriert. Severin Bigler Viele Gäste erschienen zur Eröffnungsfeier des umgebauten Standorts. Severin Bigler Nach dem offiziellen Teil wurde mit Liveband weiter gefeiert. Severin Bigler

Es fällt kaum jemandem auf, doch immer wieder finden Topathleten wie Mujinga Kambundji, Sanya Richards-Ross, Alex Wilson oder Belinda Bencic den Weg ins Dietiker Limmatfeld. Der Grund dafür ist die Numo Orthopedic Systems AG an der Kanalstrasse 8: Der Spezialist für orthopädische Schuh- und Sporteinlagen hilft nicht nur vielen Menschen, Fehlhaltungen zu korrigieren, sondern zählt auch diverse Spitzensportlerinnen und -sportler zu seinen Kunden. Und künftig könnten es noch mehr werden. Am Donnerstagabend wurde der umfassend umgebaute Hauptsitz von Numo – der Name steht für New Motion Engineering – feierlich wiedereröffnet.

Neu tüfteln CEO Laurent Hoffmann und sein gut 15-köpfiges Team auf 800 Quadratmetern – mehr als doppelt so viel Fläche wie zuvor – in modernen, hellen Räumen an optimalen Einlagen. Die zusätzliche Kapazität sei notwendig, weil die Warteliste immer länger geworden seien, sagte Hoffmann an der Eröffnungsfeier.

«Vor einem Jahr wollte ich fast aufhören, weil wir nicht mehr vorwärtskamen.»

Die Athletenbetreuung habe gut funktioniert und hätte einfach so weiterlaufen können, aber er wolle im Leben immer weiterkommen und sich weiterentwickeln. Doch das sei in den alten Räumlichkeiten schwierig geworden.

Kariem Hussein will Numo mehr Aufmerksamkeit verleihen

Vor 30 Jahren, als er noch für Adidas arbeitete, legte Hoffmann den Grundstein für seine heutige Karriere, als er einen massgeschneiderten Schuh für den verletzten Ivan Lendl, damals die Nummer 1 der Tennisweltrangliste, kreierte. Entsprechend verwundert es kaum, dass auch bei der Wiedereröffnung erfolgreiche Sportler wie die Hürdenläufer Kariem Hussein und Yasmin Giger sowie die Para-Cycling-Athletin Sandra Stöckli zugegen waren.

Hürdenläufer Kariem Hussein arbeitet seit zehn Jahren mit Numo zusammen. Severin Bigler

«Ich bin dankbar, dass ich als Botschafter dazu beitragen kann, dass Numo mehr Aufmerksamkeit erhält», sagte Europameister Hussein. Öffentlich stünden vor allem die bekannten Schuhausrüster im Fokus, aber im Hintergrund leiste Laurent Hoffmann mit seinem Team unglaubliche Arbeit. Er sei vor zehn Jahren nach einem Ermüdungsbruch bei Numo gelandet. «Am Anfang kommt man meistens zu Laurent, wenn man ein Problem hat. Nachher geht es darum, dass man keine Probleme mehr bekommt», sagte er.

Hoffmann arbeite leidenschaftlich und mit unermüdlichem Einsatz daran, es dem Körper zu ermöglichen, sich so effizient und ökonomisch wie möglich bewegen zu können und so bei Spitzensportlern die letzten paar Prozent Leistung herauszuholen. Mit Stolz verkündete Hoffmann, dass Athleten mit Numo-Einlagen an der zurückliegenden Leichtathletik-EM in München fünf Medaillen gewannen.

Stadtpräsident Roger Bachmann bezeichnete die Firma von Laurent Hoffmann (Hintergrund) als Vorzeigegeschichte. Severin Bigler

Er wünsche sich mehr solche Vorzeigegeschichten in Dietikon, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in einer kurzen Ansprache.

«Ihr habt hier etwas Sensationelles hingekriegt, auf das wir auch als Stadt Dietikon extrem stolz sind.»

Auch seine Familie habe bereits profitiert: Er habe zu Hause eine Mittelstreckenläuferin, sagte Bachmann mit Bezug auf seine Tochter, die nach Beschwerden bei Numo gelandet sei und sich dank guter Unterstützung wieder super erholt habe.

Die neue Indoor-Sprintbahn ist das Prunkstück

Am Eröffnungsabend führte Laurent Hoffmann interessierte Gäste in Gruppen durch den neuen Hauptsitz. Zuvor habe es hier weniger hell, freundlich und offen gewirkt, sagte er. Grosse Fenster erlauben einen Blick in die Produktionswerktstatt, wo die Ingenieure im Alltag an Lösungen tüfteln. «Das ist unsere Küche», sagte Hoffmann und lachte.

Das Prunkstück des umgebauten Hauptstandorts ist die erneuerte Indoor-Sprintbahn. Dank modernster Messsysteme und Highspeedkameras seien hier unter realitätsnahen Bedingungen äusserst detaillierte Analysen möglich, erklärte Hoffmann. Er zeigte auf dem grossen Bildschirm neben der Rennbahn, wie genau der Computer alle Bewegungen erfassen kann. U20-Europameisterin Giger demonstrierte derweil den Gästen ein paar Sprints auf der neuen Bahn.

U20-Europameisterin Yasmin Giger eröffnete die neue Indoor-Sprintbahn. Severin Bigler

Nach langer Nachbarschaft erfolgt nun die Zusammenarbeit

Kein Vergleich zu früher: Jörg Weber erinnerte sich in seiner Ansprache daran, wie Mujinga Kambundji mal mit Schirm vor der alten Sprintbahn stand und meinte, sie könnte doch jetzt nicht hier im Nassen rennen. Wegen undichten Stellen sei die Bahn bei Regen teilweise auch nass geworden. Weber, Verwaltungsratspräsident und Gründer der im gleichen Gebäude beheimateten Chicorée Mode AG, war auch Teil der Festivitäten, weil er sich neu an Numo beteiligt. Um das Wachstum des Unternehmens langfristig voranzutreiben, wird Weber neu auch als Präsident des Verwaltungsrats amten.

Jörg Weber, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Chicorée Mode AG, sprach über seine Beteiligung an Numo. Severin Bigler

Die beiden Unternehmen verbindet eine lange Nachbarschaftsgeschichte: Weber gründete Chicorée vor 40 Jahren an der Kanalstrasse, Laurent Hoffmann startete mit Numo vor über 20 Jahren im gleichen Gebäude. «Wir haben früher gar nicht so wahrgenommen, was sie für einen tollen Job machen», sagte Weber. Aber nun hätten sie sich gefunden und er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit. Weber lobte auch den anspruchsvollen Umbau, der trotz viel Technik und Elektronik vorbildlich abgelaufen sei.