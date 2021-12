Einsatz fürs Wasser: Dietikon ist jetzt eine «Blue Community»

Dietikon Mehr Einsatz fürs Wasser: Die Stadt ist jetzt eine «Blue Community» Ob Wasserspender oder Wasserspaziergänge: Die Stadt hat bereits viele Ideen, wie sie die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren will. Am Donnerstagabend wurde Dietikon vor der Gemeinderatssitzung die offizielle Urkunde als «Blue Community» überreicht. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.12.2021, 18.58 Uhr

Lisa Krebs (rechts), Kopf der Schweizer «Blue Communities», überreichte die Urkunde an Vertreter der Stadt (von links): Gemeinderat Martin Steiner (SP), Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne), Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP) und Werner von Holzen, Leiter der Gas- und Wasserversorgung. Florian Schmitz

«Seit fünf Minuten ist die Stadt Dietikon ein ‹Blue Community›-Mitglied», verkündete der Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) am Donnerstagabend vor dem Start der Gemeinderatssitzung. «Danke, dass sie mithelfen, die Lebensqualität von gutem Trinkwasser in die nahe und weite Welt hinauszutragen», sagte er zu den anwesenden Parlamentarierinnen und Parlamentariern. In einem kleinen Festakt präsentierte Lisa Krebs, Kopf von «Blue Community» in der Schweiz, das Projekt und überreichte der Stadt eine symbolische Urkunde als «Blue Community».

Damit gehört Dietikon zu einem internationalen Netzwerk, das sich für Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut einsetzt. In der Schweiz bestehen bisher 40 «Blue Communities», sagte Krebs. Sie alle bekennen sich zu folgenden Grundsätzen: Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser, Anerkennung von Wasser als öffentliches Gut und wo möglich Verwendung von Leitungswasser und den Verzicht auf Flaschenwasser. Die Schweizer «Blue Communities» haben sich als vierten Grundsatz zudem darauf geeinigt, öffentliche Partnerschaften mit internationalen Partnern zu pflegen.

Neben Städten wie Genf, Bern und St. Gallen sind diverse Gemeinden, Kirchgemeinden, Universitäten, Museen und Nichtregierungsorganisationen bei dem Projekt dabei. Die 2009 in Kanada lancierte Initiative sei aus dem Bestreben entstanden, lokalen Behörden Instrumente an die Hand zu geben, um sich den Herausforderungen beim Thema Wasser zu stellen, erklärte Krebs. Weil es sich bei der «Blue Community» um eine Selbstdeklaration handle, sei die Teilnahme nicht mit finanziellen Pflichten verbunden. Sie ergänzte:

«Es geht um viele kleine Puzzlesteine, die dazu beitragen, die Menschen für Wasserthemen zu sensibilisieren.»

Der Anstoss für die Teilnahme kam von Martin Steiner

Die Urkunde wurde stellvertretend von Infrastrukturvorstand Neff, Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP), dem Leiter Gas- und Wasserversorgung Werner von Holzen sowie Gemeinderat Martin Steiner (SP) in Empfang genommen. Steiner hatte zusammen mit 14 Mitunterzeichnenden im Herbst 2020 in einem Postulat angeregt, dass Dietikon sich als «Blue Community» deklariert. «Die Mitarbeitenden der Wasserversorgung stehen voll hinter der Initiative», sagte Neff. Das Dietiker Trinkwasser habe bereits eine hohe Qualität. Nun gehe es darum, diese zu halten und das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu schärfen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Stadt bereits diverse Projektideen ins Auge gefasst, wie Neff ausführte. Dazu gehören niederschwellige Massnahmen wie Konferenzsäle mit Wasserkaraffen und Gläsern auszustatten, ­damit bei Sitzungen Leitungswasser getrunken wird. Oder das Aufstellen von Wasserspendern in Verwaltungsgebäuden und Schulen. Zudem hätten inzwischen alle interessierten Parlamentarier eine Trinkflasche ­erhalten, sagte Neff. Verwaltungsmitarbeitende wurden bereits zuvor mit Trinkflaschen ausgerüstet und neu eintretende sollen ebenfalls jeweils eine eigene Flasche erhalten.

Vor der Gemeinderatssitzung wurde Dietikon die Urkunde als «Blue Community» überreicht.

Weiter will die Stadt mit einer Informationsveranstaltung den Ausschank von Dietiker Hahnenwasser in Restaurants fördern und wasserbezogene Aktivitäten in den Sozialen Medien intensivieren. In Zusammenhang mit dem Tag des Wassers am 22. März soll zudem ein Tag der offenen Wasserfassung veranstaltet werden.

Auch geführte Wasserspaziergänge zum Quellenweg im Röhrenmoos, der zum höchsten Punkt in Dietikon führt, stellte Neff als Kooperation mit dem Ortsmuseum in Aussicht. Und längerfristig plane die Stadt, die Wasserfassung in einem Pumpwerk zu einer Schauwasserfassung auszubauen. Dann könnten etwa Schulklassen vor Ort erleben, woher das Dietiker Trinkwasser kommt. Nicht zuletzt sei auch eine Zusammenarbeit mit der Dietiker Partnerstadt Kolin in Tschechien oder der Dietiker Patendorf Braggio in den Bündner Bergen möglich.

