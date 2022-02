Dietikon Mehr bezahlbarer Wohnraum: Die Initianten bezeichnen den städtischen Gegenvorschlag als «Farce» Der Dietiker Stadtrat hat seinen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» veröffentlicht. Das Warten darauf sei Zeitverschwendung gewesen, finden die Initianten. Ihre Initiative ziehen sie nun nicht zurück. Das letzte Wort wird das Volk haben. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 23.02.2022, 18.20 Uhr

Beispiel für gemeinnützigen Wohnraum: Der Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals BEP gehören in der von 2017 bis 2019 gebauten Siedlung am Limmatkanal 152 Wohnungen. Mara Aliotta

Mit ihrer Volksinitiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» setzen sich sechs Jungpolitikerinnen und -politiker für mehr gemeinnützige Wohnungen in der Stadt ein. 535 Unterschriften hatte das Komitee für die im Herbst 2020 zu Stande gekommene Initiative gesammelt. Als der Stadtrat im April 2021 die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags ankündigte, sagte Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) zur «Limmattaler Zeitung»: «Das Ziel des Stadtrats ist, dass die Initiative zurückgezogen wird, weil die wichtigsten Eckpunkte abgedeckt sind.» Nun hat der Stadtrat seinen Gegenvorschlag veröffentlicht.

Von einem Rückzug der Initiative ist jetzt aber keine Rede mehr. Im Gegenteil: «Das Warten war pure Zeitverschwendung, der Gegenvorschlag ist eine Farce», schreiben die Initianten in einer Mitteilung. Deshalb wollen sie ihr Anliegen nun vors Volk bringen.

Was fordert die Volksinitiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon»?

Nach dem Willen des Initiativkomitees, das aus den SP-Mitgliedern Katharina Kiwic, Johannes Küng, Silvan Fischbacher, Philipp Sanchez, Matteo Casanova und Aurora Melo Moura besteht, soll in der Gemeindeordnung ein ehrgeiziges Ziel festgehalten werden: Bis 2050 soll ein Viertel aller Mietwohnungen in Dietikon im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern stehen, die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip der kostendeckenden Mieten verpflichtet sind. Wohnungen und Einfamilienhäuser im selbst genutzten Eigentum sollen dabei nicht in die Berechnung einfliessen. Das rasante Wachstum mit vielen Neubauprojekten und baulicher Erneuerung treibe die Mieten in die Höhe. Das strapaziere die Budgets vieler Haushalte und führe dazu, dass Menschen aus ihren Quartieren verdrängt würden, argumentieren die Initianten.

Das Initiativkomitee besteht aus den sechs Jungpolitikern Matteo Patrizio Casanova, Philipp Sanchez (SP), Aurora Melo Moura (SP), Katharina Kiwic (SP), Johannes Küng (SP) und Silvan Fischbacher (SP). zvg

Wieso ist der Stadtrat dagegen?

«Der Initiativtext thematisiert wichtige Aspekte, stellt dabei aber deutlich zu hohe Forderungen», schreibt der Stadtrat in seinem Gegenvorschlag. Die Anliegen der Initiative zu erfüllen, würde laut Stadt jährlich zu Kosten von rund 45,5 Millionen Franken führen. Zum Vergleich: In den letzten Jahren investierte die Hochbauabteilung jährlich rund 10 Millionen Franken, für die nächsten Jahre rechnet sie wegen vieler anstehender Projekte mit jährlich rund 20 bis 25 Millionen Franken. Die Initiative hätte laut Stadt «eine massive Verschuldung beziehungsweise eine grundsätzliche Gefährdung des Finanzhaushaltes zur Folge».

Die Rechnung der Stadt: Heute werden 9,3 Prozent der Wohnungen von Baugenossenschaften oder der Stadt gemeinnützig angeboten. Um den Anteil bis 2050 auf 25 Prozent zu erhöhen, müssten in den nächsten knapp 30 Jahren gut zwei Drittel aller neuen Wohnungen gemeinnützig sein. Ausgehend vom erwarteten Wachstum müssten laut Stadt jährlich 91 neue gemeinnützige Wohnungen entstehen, was bei einem geschätzten Durchschnittspreis von 500'000 Franken zu den erwarteten Mehrkosten von 45,5 Millionen Franken führt.

Was beinhaltet der städtische Gegenvorschlag?

Mit seiner 2017 verabschiedeten Immobilienstrategie 2040 habe der Stadtrat bereits ein behördenverbindliches Dokument mit Zielen, die in die gleiche Richtung weisen wie der Initiativtext, heisst es im Gegenvorschlag. Und weiter: «Der Stadtrat ist gewillt, eine Formulierung zur Förderung des preisgünstigen Wohnhauses im Artikel 3 der Gemeindeordnung aufzunehmen, um diesem wichtigen Anliegen mehr Gewicht zu verleihen.» Konkret wird folgende Ergänzung vorgeschlagen: «Die Gemeinde fördert qualitativ hochwertigen, preisgünstigen Wohnraum. Der Stadtrat erstattet alle vier Jahre Bericht.»

Dabei verzichtet der Stadtrat bewusst auf konkrete Zahlen und Zielformulierungen. Auch das Wort gemeinnützig, das als eindeutiger Rechtsbegriff bedingt, dass Mieten nicht gewinnorientiert sind, fehlt im Gegenvorschlag. Im Gegensatz dazu hat der Begriff preisgünstig keine Verbindlichkeit, wie der Stadtrat selbst schreibt: «Üblicherweise wird eine Wohnung als ‹preisgünstig› eingestuft, wenn die Mietbelastung nicht grösser als 25 Prozent des Bruttohaushaltseinkommens ist.»

Weil der Stadtrat anstrebe, auf alle Bauprojekte bezüglich Preis und Qualität Einfluss zu nehmen und nicht nur auf die gemeinnützigen Projekte, habe er sich für «preisgünstig» entschieden, erklärt Hochbauvorstand Kiwic.

Der Dietiker Stadtrat und Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). zvg

Wieso sind die Initianten vom Stadtrat enttäuscht?

«Den zahnlosen Gegenvorschlag des Stadtrats können wir nicht ernst nehmen», heisst es in der Mitteilung des Initiativkomitees. Das Thema sei viel zu wichtig und dringend, um mit einem bedeutungslosen Zusatz in der Gemeindeordnung abgetischt zu werden. Im Gjuchquartier seien in den letzten Jahren mehrere Blöcke saniert und dabei die Mieten fast verdoppelt worden, schreiben die Initianten als Beispiel in ihrer Mitteilung.

«Die Bewohner, welche in diesen Wohnungen lebten, hatten das Nachsehen und mussten sich, teils sehr kurzfristig, neu orientieren.»

«Wir wussten, dass wir mit unserer Initiative hohe Forderungen stellen», sagt Melo Moura vom Initiativkomitee auf Anfrage. Sie hätten bewusst hoch angesetzt, aber seien gewillt gewesen, auf einen vernünftigen Gegenvorschlag einzugehen. Aber der Stadtrat nehme zum eigentlichen Problem der stark steigenden Mieten gar keine Stellung, sagt sie ernüchtert. «Wir hätten uns erhofft, dass die Stadt weiter auf unsere Anliegen zukommt.»

Mitglied im Initiativkomitee: Aurora Melo Moura (SP). zvg

Er verstehe, dass der Gegenvorschlag den Initianten zu wenig sei, um ihre Initiative zurückzuziehen, sagt Stadtrat Kiwic. Der Stadtrat habe entschieden, dass die ausführlichen Vorabklärungen und die aufgezeigten finanziellen Folgen genügen, um aufzuzeigen, dass die Initiative nicht umsetzbar sei. Weil der Stadtrat überzeugt sei, die besseren Argumente auf seiner Seite zu haben, scheue er eine mögliche Abstimmung nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Der vom Stadtrat veröffentlichte Gegenvorschlag ist ein Antrag an das Parlament. Dieses wird sich als Nächstes mit dem Gegenvorschlag auseinandersetzen und kann ihn vor einer eventuellen Abstimmung auch verändern oder ganz ablehnen. Weil aus dem Initiativkomitee gleich vier von sechs Personen im Gemeinderat politisieren, wird das Thema sicher für Diskussionen sorgen. «Wir fordern nun von allen Parteien, den Worten Taten folgen zu lassen und sich mit uns für mehr bezahlbaren Wohnraum in Dietikon einzusetzen», schreiben die Initianten in ihrer Mitteilung und erinnern daran, dass die meisten Parteien von links bis rechts sich im Wahlkampf für bezahlbaren Wohnraum starkmachten.

Das Dietiker Volk wird das letzte Wort haben. Florian Schmitz

Das Parlament hat nun bis spätestens Ende Februar 2023 Zeit, um den Gegenvorschlag zu behandeln. Erfahrungsgemäss wird diese Frist aber kaum ausgereizt. Liegt ein Gemeinderatsbeschluss vor, wird die Abstimmung am nächstmöglichen Termin durchgeführt. So oder so wird das Stimmvolk dann über die Volksinitiative befinden. Je nachdem, was der Gemeinderat entscheidet, wird nur über die Initiative abgestimmt oder dem Stimmvolk zusätzlich die nun vorliegende oder eine abgeänderte Version des Gegenvorschlags unterbreitet.

