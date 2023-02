Dietikon: Kommunaler Denkmalschutz bald öffentlich

Ende August 2022 erfüllte der Stadtrat die Forderung von SVP und FDP und zählte die zwölf städtischen Objekte auf, die im kommunalen Denkmalinventar verzeichnet sind. Dieses enthält nur Liegenschaften, die nicht bereits auf übergeordneter Ebene denkmalgeschützt wurden. Deshalb fehlen etwa die im kantonalen Inventar enthaltene Kirche St. Agatha oder die Taverne zur Krone. Am Kronenplatz sind die ehemalige Metzgerei, das Waschhaus und die Zehntenscheune kommunal inventarisiert. Im Verzeichnis befinden sich ausserdem unter anderem der «Bären» am Bahnhofplatz, die Stadtbibliothek, das Färberhüsli sowie die Villa Strohmeier, in dem sich das Ortsmuseum befindet, und die Villa Grendelmeyer, in der die Musikschule zu Hause ist. Und nicht zuletzt das Alte Bauamt, dass die ganze Denkmalschutzdebatte ausgelöst hat. (flo)