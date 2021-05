Dietikon Mediterrane Leckerbissen: Er bringt einen Hauch Griechenland ins Limmattal Petros Papastogiannidis hat seinen Job als Medikamentenforscher an den Nagel gehängt, um mediterrane Lebensmittel zu verkaufen. Der Dietiker sucht nun ein Ladenlokal für die griechischen Produkte. Lydia Lippuner 20.05.2021, 15.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Lebensmittel reiften an der Sonne: Petros Papastogiannidis versorgt Kunden in der ganzen Schweiz mit griechischen Spezialitäten. Sandra Ardizzone

Es riecht nach Honig und frischen Oliven, in der Ecke steht eine Palme. Nur der kalte Windzug und der Lärm der Limmattalbahn-Baustelle erinnern daran, dass sich der Garten in Dietikon und nicht in Griechenland befindet. Petros Papastogiannidis hat auf der blau-weiss gemusterten Decke seines Gartentischs Hummus, Oliven, Bergtee, Chutney, griechische Osterkekse und Granatapfelsaft aufgetischt. «All diese Produkte sind Teil der mediterranen Ernährung, die dem Körper sehr guttut», sagt der gebürtige Grieche, der von den meisten einfach Petros genannt wird.

Petros lebt bereits seit fünf Jahren in Dietikon. Obwohl er sich hier wohlfühlt, fehlt ihm einiges. Beispielsweise Olivenöl: Er habe bei einem lokalen Grossisten Olivenöl eingekauft. «Aber das schmeckt nach nichts», sagt er. Bei einem richtigen Olivenöl müsse man als Erstes die Frucht im Mund, danach die Bitterkeit im Gaumen und schliesslich die Schärfe im Hals spüren. Das sei beim Olivenöl in der goldenen Flasche vor ihm der Fall. Den Produzenten dieses Öls kenne er, genauso wie die Hersteller der anderen 390 Produkte seines Sortiments.

Der Geschmack der Sonne

Petros importiert bereits seit vielen Jahren griechische Lebensmittel in die Schweiz. Anfangs wollte er durch die biologisch hergestellten Produkte ohne Geschmacksverstärker vor allem seine Gesundheit fördern. Mit der Zeit interessierten sich auch seine Freunde für die mediterranen Produkte. So eröffnete er vor zwei Jahren einen Webshop mit dem Namen Elliniko, zu Deutsch «griechisch». «Meine Produkte sind ausschliesslich aus Griechenland, zu 95 Prozent aus Bioproduktion und von Kleinproduzenten hergestellt», sagt Petros. Dass sich die Öko-Bilanz durch den Transport von Griechenland in die Schweiz verschlechtert, nimmt Petros in Kauf. Der Geschmack der griechischen Sonne hebe diesen Nachteil auf. Überdies sei die Öko-Bilanz seiner Produkte immer noch besser, als wenn Lebensmittel von Übersee in die Schweiz geflogen werden.

Der perfekte Apéro: Petros Papastogiannidis versorgt Kunden aus der ganzen Schweiz mit griechischen Spezialitäten. Sandra Ardizzone Webshop für griechische Delikatessen: Petros Papastogiannidis führt den Onlineladen «Elliniko Deli Shop» mit griechischen Lebensmitteln. Sandra Ardizzone Das Auge isst mit: Als Sohn eines Wirtepaars ist es Petros wichtig, dass die Lebensmittel auch schön hergerichtet sind. Sandra Ardizzone Dip and go: Links ein Chutney aus Orangen und Granatapfel, rechts eine Olivenpaste aus Calamata-Oliven. Sandra Ardizzone Startklar: Nun fehlt Petros nur noch ein Ladenlokal, um sein wachsendes Sortiment an die Kundschaft zu bringen. Sandra Ardizzone

Dass er eines Tages ins Lebensmittelgeschäft einsteigt, hätte der Sohn einer Wirtin nicht gedacht. Nach seinem Studium als Biologe arbeitete er jahrelang bei einem grossen Pharmaunternehmen. Letztes Jahr hängte er seinen Job in der Krebsmedikamentenforschung an den Nagel, um sich Vollzeit um die Vermarktung der griechischen Produkte zu kümmern. Nun könne er sein Anliegen – die Gesundheit der Menschen zu verbessern und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten – sogar noch besser umsetzen. Er sagt:

«Bei dieser Arbeit habe ich durch die Beratung viel unmittelbarer mit der Gesundheit der Leute zu tun.»

Mittlerweile gehören Privatpersonen, Sterneköche, ein Bioladen und viele in der Schweiz wohnhafte Griechen zu seinen Stammkunden. «Ich verschicke meine Produkte in die ganze Schweiz», sagt Petros. Anhand der Einkaufslisten kann er oft schon im Voraus sehen, woher die Kunden stammen. Griechen bestellen beispielsweise öfters griechisches Wasser oder Spezialitäten wie Trahanas. «Schweizer dagegen lieben Olivenöl, Chutneys und Ouzo», sagt er.

In Dietikon gibt es insgesamt 172 Griechen. Andere Mittelmeerländer wie Italien, Spanien und die Türkei sind deutlich mehr vertreten. Insgesamt lebten am 1. April 12979 Ausländer in Dietikon. Grafik: mop/Quelle: Stadt Dietikon

Sortiment soll in einem Ladenregal besser zur Geltung kommen

Petros' Kernanliegen ist, dass seine Produkte geschmackvoll und gesund sind. Um seine Definition von gesund zu finden, probierte er viele verschiedene Diäten aus. Das Wichtige sei, dass er die Balance in der Ernährungs- und Lebensweise halte. Nach einem Jahr Veganismus, einer Blutgruppendiät und einer Säure-Basen-Diät setzte er auf mediterrane Produkte. «Ich merkte, dass mir biologisch angebaute Produkte aus Griechenland sehr gut bekommen», sagt er. Den Effekt der mediterranen Küche erlebte er am eigenen Leib. Seit er morgens, statt zwei Gipfeli zu essen, Wasser mit Zitronensaft trinke und die Hauptmahlzeiten mit mediterranen Bioprodukten anreichere, sei er leistungsfähiger und weniger krankheitsanfällig.

Da Petros' Webshop in den letzten Monaten kontinuierlich gewachsen ist, sucht er nun nach einem Ladenlokal in Dietikon. «Es ist für die Leute angenehmer, wenn sie sehen, was sie bekommen», sagt er. Besonders weil es bei seinem wachsenden Sortiment mittlerweile länger gehen kann, bis man sich durch alle Produkte gescrollt hat. Vor kurzem hat Petros auch sein Wein- und Ouzosortiment ausgebaut. Einzig Schokolade wird er nicht in sein Sortiment aufnehmen. Der Grund sei dabei nicht, dass sie nicht gesund sei, sondern dass sie in der Schweiz einfach besser schmecke.