Stadtrat soll den schlechten Ruf der Dietiker Schule aufpolieren

Dietikon Massnahmen für die Imagepflege: Der Stadtrat soll den schlechten Ruf der Schule aufpolieren Ausser der SVP sprachen sich alle Parteien im Dietiker Gemeinderat dafür aus, einen Vorstoss von Lea Sonderegger (FDP) zum Imageproblem der Dietiker Schule zu überweisen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.02.2023, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Gemeinderatssitzung war man sich einig, dass die Dietiker Schule (im Bild die Schulanlage Wolfsmatt) besser als ihr Ruf ist. Florian Schmitz

Der Vorstoss von Lea Sonderegger (FDP), die um das Image der Dietiker Schule besorgt ist, hätte an der Dietiker Gemeinderatssitzung rasch behandelt werden können. Denn der Stadtrat erklärte sich bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Dagegen wehrte sich die SVP. Sie löste damit eine ausgedehnte Diskussion über die Dietiker Schule aus, in der diverse Gemeinderatsmitglieder auch von ihren persönlichen, meist positiven Erfahrungen berichteten. Der Rückweisungsantrag der SVP hatte in der Abstimmung keine Chance und wurde mit 23 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Sonderegger monierte in ihrem Postulat, dass negative Schlagzeilen den Ruf der Dietiker Schule immer wieder belasten würden. Deshalb forderte sie zielgerichtete Massnahmen zur Imageverbesserung. Die erwähnten Probleme würden bei weitem nicht nur Dietikon betreffen, sagte Martin Keller (SVP). «Der Grund für das schlechte Image ist auch, dass wir das Thema immer wieder selbst aufgreifen und die Schule in ein schlechtes Licht rücken.»

Die SP warf der SVP eine Kehrtwende vor

Es sei ironisch, dass ausgerechnet die SVP sich so äussere, sagte Silvan Fischbacher (SP). Denn bevor die Partei mit Mirjam Peter das Schulpräsidium übernommen habe, habe sie in den letzten vier Jahren mit auffällig vielen kritischen Vorstössen zur Schule selbst zum negativen Image beigetragen.

Abseits der SVP befürworteten alle Sprecherinnen und Sprecher eine Überweisung des Vorstosses. Viele waren sich in ihren Voten einig, dass sich das Postulat nicht so einfach beantworten lasse und das Thema Image sehr vielschichtig sei. Weiter wurde mehrmals betont, die Imagefrage nicht zu stark nur an der Schule aufzuhängen, denn es handle sich um ein gesamtstädtisches Problem.

Lehrpersonen sollen angehört werden

In der letzten Legislatur sei viel Gutes geschaffen worden, sagte der ehemalige Sek-Lehrer Beat Hess (Grüne). Aber in der Vergangenheit habe man teils die Augen vor Problemen verschlossen und das schlechte Image sei heute Tatsache. Um herauszufinden, wo die Probleme liegen, müsse man auch die Lehrpersonen miteinbeziehen, die täglich in den Klassenzimmern stehen.

Am Ende der Diskussion schaltete sich Postulantin Sonderegger nochmals ein. In ihrem Umfeld kriege sie immer negative Sprüche zu hören, wenn sie die Dietiker Schule anspreche. Es sei nun mal Realität, dass junge Menschen von medialen Schlagzeilen erreicht würden. Deshalb sei es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, so die 18-Jährige: «Mein persönliches Umfeld sind genau die Menschen, die in den nächsten zehn Jahren vor der Entscheidung stehen, ob sie in Dietikon eine Familie gründen wollen oder wegziehen.»

Ratstelegramm Zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend waren 32 von 36 Gemeinderatsmitgliedern und alle sieben Stadträte anwesend. Kerstin Camenisch (SP) und Markus Erni (SVP) wurden in stiller Wahl in die Kernzonenkommission berufen. Ernst Joss (AL) sprach sich in einer SP/AL-Fraktionserklärung dafür aus, dass der Stadtrat Personen mit Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämien dabei unterstützt, diese einzufordern. Max Bodenmann (Gamfa) kritisierte in einer Fraktionserklärung das Abstimmungsmaterial zum Gestaltungsplan Lägernstrasse, über den die Dietiker Bevölkerung am 27. November 2022 abgestimmt hat. Die kommunale Volksinitiative «Mehr Artenvielfalt für Dietikon» wurde mit 31 zu 0 Stimmen angenommen. Der Änderungsantrag der Geschäftsprüfungskommission, den Zeitrahmen für den Rahmenkredit von 900'000 Franken für Biodiversitätsprojekte von drei auf fünf Jahre zu verlängern, wurde mit 19 zu 12 Stimmen abgelehnt. Zum Postulat von Kerstin Camenisch (SP) betreffend Verkehrsberuhigung auf der Bremgartnerstrasse wurde Bericht erstattet. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) zur Datenbasis des Projekts Smart City wurde beantwortet. Das Postulat von Ernst Joss (AL) betreffend Unterlagen für die Stimmbürger wurde überwiesen. Das Postulat von Lea Sonderegger (FDP) zur Imageverbesserung der Dietiker Schule wurde überwiesen. Der Rückweisungsantrag der SVP wurde mit 23 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Die Interpellation von Raphael Müller (FDP) betreffend Vereinte Kräfte 2.0 wurde verschoben, weil Müller krankheitshalber abwesend war. Die nächste Sitzung findet am 2. März statt. (flo)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen