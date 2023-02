Dietikon «Man füttert für sich, also für sein Ego, und weniger, um etwas Gutes zu tun» – und darum ist es gefährlich, Vögel zu füttern Seit dem 1. Januar ist das neue Zürcher Jagdgesetz in Kraft. Dieses verbietet es, Wildtiere zu füttern, nicht aber Sing- und Wasservögel. Ein Naturschutzexperte sagt, was das für Auswirkungen unter anderem für den Dietiker Marmoriweiher hat. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 06.02.2023, 15.00 Uhr

Auch die Möwen und Enten an der Nötzliwiese sollten nicht gefüttert werden. Soraya Sägesser

Die Tauben und Spatzen picken wählerisch hinter dem Dietiker Bahnhof ihre Körner. Ein paar Meter weiter in der Limmat taucht eine Ente nach der anderen ins Wasser, während der Schwan herumschwimmt und den Überblick auf das Geschehen hat. Seit Beginn des Jahres sollte auch die Stadtpolizei Dietikon Überblick haben. Denn sie muss schliesslich das Gesetz durchsetzen – also auch das neue Jagdgesetz, das das Füttern von Wildtieren verbietet.

In Kraft getreten ist das neue Zürcher Jagdgesetz per 1. Januar 2023. Deshalb ist es nun nicht mehr erlaubt, Wildtiere wie zum Beispiel Füchse zu füttern. Es gibt aber Ausnahmen: Nicht unter das neue Gesetz fallen Sing- und Wasservögel und auch Eichhörnchen. Diese dürfen weiterhin in kleinen Mengen gefüttert werden. Stehen damit Enten und Schwäne, die sich rund um die Dietiker Nötzliwiese in der Limmat treiben lassen, vor der Gefahr, überfüttert zu werden? Und kontrolliert die Polizei das neue Verbot überhaupt?

Bisher noch keine Kontrollen der Polizei

Bis anhin habe man noch keine Verstösse gegen das neue Gesetz festgestellt, sagt Marco Bisa, Leiter der Stadtpolizei Dietikon, auf Anfrage. Er erklärt, was im Fall eines Verstosses passieren würde: «Werden fehlbare Personen angetroffen, werden sie in einer ersten Phase auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht und verwarnt.» Werde das Gesetz ein weiteres Mal nicht eingehalten, drohe eine Busse von 200 Franken.

Bisa rechnet vor allem mit Vorfällen in der wärmeren Jahreszeit. «Wir werden entlang der Limmat, in Parks oder in Waldnähe ein besonderes Augenmerk darauf legen», sagt er.

Füttern fürs eigene Ego

Enten, Tauben und dergleichen zu füttern, sei für manche Kinder ein Highlight, sagt Naturschutzexperte Tobias Liechti. «Es fördert die Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie Mensch und Natur.» Aber das sei das einzige Positive daran. «Man füttert für sich, also für sein Ego, und weniger, um etwas Gutes zu tun.»

Das sieht Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz, ähnlich: «Nicht alles, was man gut meint, kommt eben bei den Vögeln gut an.» Wildtiere würden in der Regel genug Futter finden und müssten nicht zusätzlich gefüttert werden. «Die unsachgemässe Fütterung kann zudem zu gesundheitlichen Schäden bei den Tieren führen.»

Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn man zusammen mit Kindern eine Schnitte Brot oder frische, klein gehackte Gemüseabfälle verfüttern würde, sagt Glauser. «Leider sieht man aber immer wieder Personen, die ganze Brotlaibe verfüttern, manchmal sogar angeschimmelte Ware.» Dies sei für die Vögel ungesund und locke zudem Ratten an.

Dietikon hat einen eigenen Taubenwart

Das Brot, das die Vögel meistens verfüttert bekommen, tue ihnen nicht gut, da es nicht in ihren natürlichen Speiseplan gehöre, sagt Liechti. Problematisch sei Füttern übrigens nicht nur bei Gewässern wie Limmat und Marmoriweiher, sondern auch im Dietiker Stadtzentrum: «Die Spatzen am Bahnhof werden sogar zu ‹Food-Junkies›.»

Ebenfalls im Stadtzentrum sind auch viele Tauben unterwegs. Für diese hat die Stadt Dietikon einen eigenen Taubenwart. «Er ist ermächtigt, den Taubenbestand auf dem Stadtgebiet zu vermindern», sagte der damalige Dietiker Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP) im Mai 2022 im Gemeinderat. Das Füttern der Wildtauben sei eines der grössten Probleme, vor allem auch am Dietiker Kirchplatz.

Tauben fühlen sich im Dietiker Stadtzentrum wohl. Themenbild: Nicole Nars

Das Brot schade nicht nur den Vögeln, sondern auch der Natur, sagt Liechti. Die Nährstoffe daraus gelangten über den Kot in die Gewässer, beispielsweise in den Marmoriweiher. Die Konsequenz: «Am Schluss ist das Wasser überdüngt, schlammig und es gibt keinen Sauerstoff mehr.» Dieses Problem bestehe vor allem bei stehenden Gewässern und nicht bei der Limmat, sagt Liechti. «Bei der Reppisch ist dies aber bereits kritischer.»

Nicht nur die Art der Nahrung sei ein Problem, sondern auch das Mass: So steige durch übermässiges Füttern die Vogelpopulation, und das führe dazu, dass wieder mehr Schilftriebe gefressen würden.

Füttern erhöht die Seuchengefahr

Ein weiteres Problem: Normalerweise würden von Natur aus kranke und schwache Vögel im Winter sterben und gesunden Vögeln Platz machen, sagt Liechti. «Wenn die Vögel aber immer gefüttert werden, kommen auch die Kranken durch.» Dies könne zu Seuchen führen und dadurch werde dann die gesamte Vogelpopulation schwach.

Für Liechti gibt es nur einen Grund, Vögel zu füttern: «Es ist sinnvoll, den Vögeln zu helfen, wenn alle Seen und Flüsse gefroren sind, sonst aber nicht», sagt Liechti. Glauser präzisiert: «Besser als Füttern ist es, den Vögeln und anderen Tieren ein natürliches Angebot an Insekten und Beeren zur Verfügung zu stellen.»

