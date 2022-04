Dietikon Macht die Stadt genug gegen das Abfallproblem? Der Stadtrat nimmt Stellung Die Massnahmen gegen illegal entsorgten Abfall hätten sich «grundsätzlich bewährt», hält der Dietiker Stadtrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss der Mitte-Gemeinderätin Ottilie Dal Canton fest. Dennoch ist die Polizeipräsenz auf dem Stadtgebiet erhöht worden. Sven Hoti 06.04.2022, 18.43 Uhr

Littering und illegal entsorgter Hauskehricht beschäftigen den Stadtrat schon seit langem. Symbolbild: Chris Iseli

Es ist ein Dauerthema in der Stadt Dietikon: illegal entsorgter Abfall. Immer wieder kommt es zu Reklamationen vonseiten der Bevölkerung. Dabei geht es etwa um weggeworfene Zigarettenstummel, Verpackungsmaterialien oder aber die illegale Entsorgung von Haushaltkehricht. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Kampagnen und Aktionen zur Sensibilisierung durchgeführt. Doch reicht das?

Das Thema bewegt auch den Dietiker Gemeinderat immer wieder. Ein Beispiel ist die Interpellation der Mitte-Gemeinderätin Ottilie Dal Canton von letzten Herbst. «Seit längerem können wir beobachten, wie Abfälle in kleinen Mengen im öffentlichen Raum achtlos weggeworfen oder einfach liegen gelassen und illegale Ablagerungen gemacht werden. Die Entwicklung ist erschreckend, die Bevölkerung will das nicht mehr länger hinnehmen!», schrieb sie im Vorstoss, den vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Mitte und einer der FDP mitunterzeichneten. Für die Kosten der Entsorgung komme schliesslich der Steuerzahler auf, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden könne, so Dal Canton.

Mitte-Gemeinderätin Ottilie Dal Canton. zvg

Vom Dietiker Stadtrat wollte sie nun wissen, welche Massnahmen gegen den unerwünschten Abfall ergriffen werden und welche sich bereits bewährt haben. Zudem wollte sie in Erfahrung bringen, wie die Entwicklung bei den Litteringbussen aussieht und ob es denkbar wäre, mehr Bussen und Verzeigungen zu verhängen. Und zu guter Letzt fragte sie den Stadtrat, ob es angedacht sei, die Polizeipräsenz im Stadtgebiet zu erhöhen und ob es dazu mehr Personal benötige.

Bisherige Massnahmen hätten sich «grundsätzlich bewährt»

In seiner nun veröffentlichten Antwort geht der Stadtrat auf Dal Cantons Fragen ein. Das Abfallwesen unternehme zusammen mit der Stadtpolizei verschiedene Massnahmen, um gegen das Problem anzukämpfen, schreibt er. Einerseits präventiv mittels Kampagnen wie etwa diejenige mit dem Duo Lapsus («Flugverbot für Zigistummel»), die Frühlings-Putzete im letzten Jahr oder den alljährlichen Clean-up-Day. Andererseits markiere der Abfallkontrolleur (früher: Güselranger) ­Präsenz und überprüfe die Problemstellen. Bei Problemliegenschaften werde der Kontakt zu den Verwaltungen und Hauswartungen aufgenommen. Darüber hinaus ahnde die Stadtpolizei während der Patrouillentätigkeit auch Verstösse mit Ordnungsbussen und nehme bei grösseren illegalen Entsorgungen Ermittlungen auf.

Diese Massnahmen gegen illegale Abfallentsorgung hätten sich «grundsätzlich bewährt», schreibt die Stadt. «Durch den laufenden Kontakt mit Hauswarten ist ein funktionierendes Netzwerk entstanden. Illegale Ablagerungen können dadurch schnell überprüft und Hinweise zeitnah sichergestellt werden.» Gut bewährt habe sich auch das persönliche Gespräch mit der Bewohnerschaft für sachdienliche Hinweise sowie der Kontakt zu den Liegenschaftsverantwortlichen. Der Stadtrat führt aus:

«Bei Littering hilft primär die regelmässige Reinigung und das Sauberhalten von Anlagen und Einrichtungen.»

Anzeigen seien «mit erheblichem Personalaufwand verbunden»

Seit der Einführung des Abfallkontrolleurs sei die Anzahl der Verzeigungen im Zusammenhang mit Litteringverstössen kontinuierlich gestiegen. Die Anzahl vollstreckter Bussen sei während der Pandemie jedoch gesunken (2019: 88 Bussen, 2020: 120 Bussen, 2021: 45 Bussen). Dies offenbar als Folge der Homeoffice- und Maskentragepflicht. Die Tendenz für das laufende Jahr entspreche allerdings wieder jener der Zeit vor der Pandemie.

Mit verschiedenen Kampagnen wie etwa dem alljährlichen Clean-up-Day versucht die Stadt, gegen das Litteringproblem anzukämpfen. Archivbild: Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Die Anzeigen seien mit erheblichem Personalaufwand verbunden, schreibt der Stadtrat zur Frage, ob nicht einfach mehr Bussen und Verzeigungen verhängt werden könnten. Der Stadtrat erklärt: «Trifft eine Anzeige des Abfallkontrolleurs bei der Stadtpolizei ein, wird diese dem Polizisten, der für das betroffene Gebiet zuständig ist, zugewiesen. Der Polizist muss dann zuerst die tatverdächtige Person kontaktieren, was oft erst nach mehreren Versuchen gelingt. Danach wird die Person schriftlich befragt und der Rapport zuhanden des Statthalteramtes geschrieben.»

Neuer Polizeiassistenzdienst soll gegen Littering vorgehen

Stattdessen soll die Polizeipräsenz erhöht werden, heisst es in der Antwort des Stadtrates weiter. Zu diesem Zweck wurde per 1. April ein eigener Polizeiassistenzdienst aufgebaut. Dieser sei zwar hauptsächlich für die Parkplatzkontrolle zuständig und soll Präsenz markieren. Eine wichtige Aufgabe sei aber auch die Ahndung von Littering. Bisher wurde die Parkplatzkontrolle durch eine externe Sicherheitsfirma durchgeführt, die jedoch keine Littering-Bussen aussprechen durfte. Mit dem neu geschaffenen ­Assistenzdienst könnten somit Kosten reduziert und die Kontrollen «bedürfnisgerecht und rasch» angepasst werden. Die Stadtpolizei erhält dafür gemäss Stadtrat zusätzliche 200 Stellenprozente.

Der Stadtrat merkt an, dass die illegale Abfallentsorgung ein «gesellschaftliches Problem» sei, das «fast allerorts» stattfinde. Es habe «mit der Anerkennung gesellschaftlicher Normen und den kulturellen und sozialen Gepflogenheiten» zu tun. Das Büssen von Güselsündern und Einsammeln von Abfall bezeichnet er als «Symptombekämpfung». Für einen ganzheitlichen Ansatz plant der Stadtrat deshalb, die Bekämpfung von Littering als abteilungsübergreifendes Legislaturziel 2022-2026 anzugehen.

Ist Gemeinderätin Dal Canton ­damit zufrieden? Sie wollte sich auf ­Anfrage noch nicht zur Antwort des Stadtrat äussern. Sie wolle an der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ausführlich Stellung beziehen. Diese beginnt um 20 Uhr.