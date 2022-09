Dietikon Ausgefallen wie Marilyn Manson: Newcomerband Longsleeve and the WeirdBoys kann 50'000 Franken gewinnen Die Dietiker Gruppe steht im Halbfinal des Musikwettbewerbs Cokestudio Soundcheck 2022 von Coca-Cola Schweiz. Noch bis am Donnerstag kann man online für sie abstimmen und ihnen so zum Einzug in den Final verhelfen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.05 Uhr

Joshua Christen, Fabiano Frey und Oliver Heder alias Longsleeve and the WeirdBoys werden beim Musikwettbewerb von Stress (links) gecoacht. zvg

«Wir machen Musik für die Aussenseiter der Schweiz», lautet das Motto der Band Longsleeve and the WeirdBoys, die aus Leadsänger Longsleeve, Gitarrist Luma und DJ Raveboy besteht. Die Gruppe ist eine von zwölf, die im Halbfinal des diesjährigen Newcomerwettbewerbs Cokestudio Soundcheck von Coca-Cola Schweiz stehen. Noch bis am Donnerstag kann man online für sie abstimmen und sie so in den Final befördern.

Die Band hat ihre Wurzeln im Limmattal. So heisst der 21-jährige Longsleeve Fabiano Frey und kommt aus Dietikon und der 20-jährige Luma, bürgerlich Oliver Heder, ist Urdorfer und wohnt heute in Bonstetten. Der gleichaltrige Bremgarter Joshua Christen alias Raveboy ist das wohl auffälligste Bandmitglied. Sein Markenzeichen: eine rosarote, gestrickte Maske, die das Gesicht verdeckt. «Seine Aufgabe ist auch, dem Publikum einzuheizen», sagt Frey, von dem alle Lieder der Gruppe stammen.

Die drei fallen durch ihre bunten Haare, bemalten Gesichter und dunklen Kleider ins Auge. In einem Keller von Freys Vater proben sie alle zwei bis drei Wochen zusammen.

Vier Künstler kommen in den Final

In dieser Konstellation gibt es die Band seit rund zwei Jahren. «Angefangen habe ich mit einem Freund vor etwa vier Jahren unter dem Namen Weird Boys», erzählt Frey. Weil dieser wegen des Gymnasiums keine Zeit mehr hatte, habe er begonnen, alleine als Longsleeve aufzutreten. «Ich habe aber gemerkt, dass das nicht so Eindruck macht», sagt der Dietiker. So fragte er Heder an, den er noch von gemeinsamen Schulbandzeiten kannte. «Er war sofort voll dabei.» Durch ihn wiederum kam schliesslich Christen dazu.

Nun haben die drei die Chance, beim Cokestudio Soundcheck 2022 50'000 Franken zu gewinnen. Die vier Künstler oder Musikgruppen, die bis am Donnerstag die meisten Stimmen erhalten, dürfen am 8. Oktober im Zürcher Kraftwerk beim Final um den Sieg kämpfen. 20'000 Franken erhalten die Gewinner in bar, den Rest in Form einer einjährigen Unterstützung der Agentur Capitano Music.

Sie fühlten sich wie Stars

Zuvor hat eine dreiköpfige Jury, bestehend aus Sony-Music-Chefin Julie Born, Musikmanager Reto Lazzarotto und Musikjournalist Schimun Krausz, die zwölf Halbfinalisten aus 160 Bewerbern ausgewählt. Per Zufallsprinzip wurden diese schliesslich den Coaches Stress, Stefanie Heinzmann, Loco Escrito oder Ilira zugeteilt. «Es war megacool, mit Stress zusammenzuarbeiten», sagt Frey. Unterstützung von einem richtigen Promi zu erhalten, habe die Band motiviert. Es folgten Trainings sowie ein Musikvideodreh.

«Beim Cokestudio Soundcheck mitzumachen, war der Wahnsinn», sagt Frey.

«Der Videodreh war total professionell. Es gab eine ganze Filmcrew, wir wurden geschminkt, man hat uns Luft zugefächelt und wir haben uns wie Stars gefühlt.»

Den Einzug in den Halbfinal hätte er nicht erwartet. «Meine Freundin hat uns vorgeschlagen, am Wettbewerb mitzumachen», sagt Frey. «Als wir erfahren haben, dass wir dabei sind, hatte ich unsere Teilnahme schon fast vergessen.» Besonders habe ihn gefreut, dass sich die Jury für eine Aussenseiterband entschieden habe. Die Musik von Longsleeve and the WeirdBoys ist nämlich alles andere als konventionell.

Festzulegen, welchem Stil die Musik der Gruppe angehört, ist gar nicht so einfach. «Wir nennen unseren Sound gerne Experimental Noise Punk», sagt Frey. Darin vermischt sind Elemente aus Trap, Rave, Hip-Hop, Heavy Metal und Gothic Rock. «Der Vorteil davon ist, dass wir bei einem breiten Publikum ankommen», sagt er. Schwierig sei aber, dass sie keiner Szene so richtig angehören.

Für den Einzug in den Final verteilen sie jeden Abend Flyer

Zu Freys musikalischen Vorbildern gehört Rockikone Marilyn Manson. Bisher stemmen alle Bandmitglieder den Aufwand für die gemeinsame Musik neben einem 100-prozentigen Arbeitspensum. «Unser Ziel ist schon, eines Tages davon leben zu können», sagt Frey.

«Am Tag zu Hause Musik machen und Zeit für Kreativität haben, am Abend wie Gestörte auf der Bühne abgehen – das ist unser Traum.»

Auch einen Auftritt in den USA streben die jungen Musiker an. Mit dem Siegergeld des Cokestudio Soundchecks würden sich Longsleeve and the WeirdBoys einen Van kaufen. «Jetzt müssen wir immer meinen Vater fragen, ob wir unser Equipment in seinem Auto transportieren können», sagt Frey.

Um in den Final zu kommen, verteilen die Bandmitglieder zurzeit jeden Abend am Zürcher Hauptbahnhof oder vor Nachtclubs Flyer. Auch in den sozialen Medien machen sie Werbung. «Es wird wahrscheinlich ein knapper Kampf, weil wir weniger Follower auf Instagram haben als einige unserer Konkurrenten», sagt Frey. «Wir geben aber nicht auf und lassen uns überraschen.»

Für die Band Longsleeve and the WeirdBoys kann man hier abstimmen: https://cokestudiosoundcheck.ch/bands/voting

