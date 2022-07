Ehemalige ETH-Doktorandin fährt Pendlerzüge durchs Limmattal

Dietikon «Lokführer ist weder ein Männer- noch ein Frauenberuf»: Diese ehemalige ETH-Forscherin fährt nun als Lokführerin durch die Schweiz Isabelle Martiel kennt die Bahnstrecke durchs Limmattal aus der Sicht vom Führerstand. Unterwegs mit der frisch gebackenen Lokführerin, die der Gesellschaft auf diesem Weg etwas zurückgeben will. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lokführerin Isabelle Martiel hat ihre Ausbildung als Klassenbeste abgeschlossen. Severin Bigler

Leise murmelt die Lokführerin: «Türe schliessen», «Abfahrt, nächster Halt Hardbrücke». Isabelle Martiel bewegt das Rad vor sich nach rechts und gibt so Gas. Die S-Bahn verlässt den Hauptbahnhof in Zürich. Am Vortag war Martiel einige Male von Baden nach Zürich durchs Limmattal unterwegs. «Dabei schaue ich immer auf das alte Bahnhofsgebäude der Spanisch-Brötli-Bahn in Dietikon», sagt Martiel. Heute biegt sie aber in Richtung Niederweningen ab. Martiel lässt die Räder noch nicht mit voller Kraft über die Schienen rollen, da die Bahn sonst stark quietschen würde.

Kaum kommt Martiel aus dem Tunnel, muss sie bereits an einem Signal, das an der Seite der Gleise steht, eine Geschwindigkeitsverminderung quittieren. «Wenn sie das Signal nicht bestätigt, wird der Zug eine Schnellbremsung wie bei einer Notbremse durchführen», sagt Michel Meier. Der Präsident der Oberstufenschulpflege Weiningen arbeitet seit 20 Jahren bei den SBB und begleitet Martiel auf der Fahrt. Er kennt sie bereits von der Grundausbildung. «Isabelle Martiel hat als Klassenbeste abgeschlossen», sagt er. Nun nutzt der Chef Lokpersonal die Gelegenheit, eine Begleitfahrt zu machen, und kommentiert Martiels Handgriffe, während sie konzentriert auf die Schienen und die Signale links und rechts davon blickt.

Der Weininger Oberstufenschulpflegepräsident Michel Meier arbeitet seit 20 Jahren für die SBB. Severin Bigler

Lokführerausbildung statt Auswanderung

Martiel trägt die SBB-Uniform noch nicht lange. Die 35-Jährige schloss ihre Ausbildung im März dieses Jahres ab. Vor der 15-monatigen Lehre war sie als Forscherin tätig. Als Doktorandin forschte sie an der ETH, später entwickelte sie Roboter am Paul-Scherrer-Institut. Irgendwann sei der Moment gekommen, an dem sie ins Ausland hätte ziehen müssen, um sich weiterzuentwickeln, sagt die Badenerin. Doch das kam für die zweifache Mutter nicht in Frage.

Nach einer Fahrt mit dem Bernina-Express, bei der sie sowohl in die Bündner Berge als auch in den Führerstand blicken konnte, entschied sie sich, auch zum Erstaunen ihres Ehemanns, Lokführerin zu werden. Sie habe etwas Neues gesucht und wollte ihre Fähigkeiten weiter gebrauchen. «Zudem wollte ich den Bezug zur Technik behalten», sagt sie.

Severin Bigler Lydia Lippuner Lydia Lippuner Isabelle Martiel wollte den Bezug zur Technik auch nach ihrem Rückzug aus der Forschung nicht verlieren. Severin Bigler Lydia Lippuner

Der Lokführerberuf ist, wie andere technische Berufe, noch immer stark von Männern dominiert. So sind derzeit laut den SBB nur sechs Prozent der Lokführer Frauen. In der Ausbildung sind es zehn Prozent. Martiel war die einzige Frau in ihrem zwölfköpfigen Kurs. «Ich denke aber, dass Lokführer weder ein Männer- noch ein Frauenberuf ist. Er passt für beide», sagt Martiel. Doch er erfordere hohe Konzentration und auch eine gewisse Aufopferung. Damit man um 4 Uhr morgens voll funktionsfähig sei oder bis in die Abendstunden konzentriert unterwegs sein könne, müsse man das Sozialleben den Arbeitszeiten anpassen.

Am Ende des Arbeitstages gibt es 100 Prozent Feierabend

Martiel arbeitete sowohl in der 15-monatigen Ausbildung als auch jetzt Vollzeit. Das gehe nur, wenn das Umfeld stimme, sagt sie. Ihr Mann unterstütze ihren Entscheid. Ihre zweijährige Tochter und ihr vierjähriger Sohn werden während der Woche in der Kita betreut. Sie habe aber trotz Schichtarbeit und Wochenenddiensten mehr Zeit für ihre Familie als früher. Denn anders als während ihrer Zeit als Forscherin habe sie nach Arbeitsschluss den Kopf frei. Sie sei während der Fahrt zu 100 Prozent aufmerksam, dafür könne sie nach dem Feierabend auch wieder voll abschalten. «Ich muss keine E-Mails mehr beantworten und bin ganz für meine Kinder da», sagt sie.

Diesen neu gewonnenen Luxus wolle sie momentan nicht mehr hergeben. Dafür nimmt sie auch in Kauf, dass sie nun weniger verdient, als dies an ihrem früheren Arbeitsort der Fall war. Auch wenn sich ihr Arbeitsalltag stark verändert hat, sieht sie doch einige Parallelen zu früher. So gehe es auch bei ihrer jetzigen Arbeitsstelle darum, Menschen zu unterstützen. «Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben», sagt Martiel.

Nach der Fahrt durch die Zürcher Vororte muss Martiel zwei Minuten Zeit aufholen. Sie gibt auf den geraden Strecken mehr Gas und beschleunigt den Zug auf 125 km/h. Bald kommen einige kurvenreiche Abschnitte. Martiel darf hier nur noch 60 km/h fahren. Sie wird die verpassten Minuten nicht mehr aufholen können. «Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird vom System kontrolliert», sagt Meier.

Severin Bigler Lydia Lippuner Städte, Dörfer, Weiler: Auf ihrem Weg durch die Schweiz kommt Isabelle Martiel an vielen unterschiedlichen Bahnhöfen vorbei. Severin Bigler Lydia Lippuner

Je nach Signalisation nutzt Martiel den Tempomaten und verhindert so, dass der Zug zu schnell fährt. «Das Schlimmste für einen Lokführer wäre, durch eigenes Fehlverhalten an einem haltanzeigenden Signal vorbeizufahren», sagt Meier. Denn die Lokführer fahren ausschliesslich nach Signalen. So könne man selbst im dicksten Nebel und bei Dunkelheit nach Fahrplan fahren.

Später wird Martiel sagen:

«An erster Stelle meines Auftrags als Lokführerin steht die Sicherheit, danach kommt die Pünktlichkeit und als Drittes die Wirtschaftlichkeit.»

Beispielsweise müsse sie darauf achten, dass die Türen nur dann aufgehen, wenn wirklich ein Perron da sei, und dass sie während mindestens 15 Sekunden durch die Reisenden geöffnet werden können.

Sie trägt die Verantwortung für über 1000 Fahrgäste

Die Verantwortung im Führerstand ist gross. Martiel hat in ihrem 300 Meter langen Pendlerzug Platz für über 1000 Fahrgäste. Damit die Lokführerinnen und Lokführer ihrer Aufgabe gerecht werden und die Gedanken auch auf eintönigen Strecken alleine im Führerstand nicht abschweifen, sollen sie alle Handgriffe laut wiederholen. Das sei ein Sicherheitsmechanismus, erklärt Meier. Die Strecke nach Niederweningen war eine von Martiels Prüfungsstrecken. Sie beinhaltet ein Manöver. Am Zielort muss der Lokführer in der 20-minütigen Fahrpause einen Teil des Zuges entkoppeln und auf ein anderes Gleis stellen.

Bis die Pendler in den Feierabend gehen, wird der Zug in einer verkürzten Formation von 100 Metern Länge weiterfahren. Kurz vor der Einfahrt ihres Kollegen in den Bahnhof greift Martiel zu einem süssen Snack in ihrem Rucksack. Im minutiös geplanten Tagesplan müsse man sich auch die WC- und Verpflegungspausen gut einplanen, sagt sie. «Das habe ich anfangs unterschätzt.» Doch wenn man dies nicht beachte, merke man es schnell. So könne man auf der Fahrt nach Genf während dreier Stunden nicht auf die Toilette gehen.

Begeisterung für die Bahn liegt in der Familie

Auf der Rückfahrt von Niederweningen nach Zürich führt sie wie gewohnt die Antrittskontrolle durch. Dabei merkt sie, dass die Anzeigetafel an der Front des Zuges nicht funktioniert. Auch die Durchsage ist defekt. Deshalb greift sie zum Hörer und sagt die Haltestellen selbst an.

Martiel ist jetzt nicht mehr in Eile, sondern im Einklang mit dem Fahrplan, den sie am Tablet abliest. Deshalb kann sie den Zug mit weniger Energie fahren lassen. «Wir probieren seit einigen Jahren, möglichst viel Energie zu sparen», sagt Meier, während Martiel mit einem lockeren Griff das Rad hält und auf drei Viertel der Leistung dreht.

Nach 34 Minuten fährt sie wieder im Hauptbahnhof ein. Zurück im SBB-Zentrum im Hauptbahnhof, sagt Martiel:

«Hobby und Beruf kommen bei der Arbeit als Lokführerin nahe zusammen.»

Das Bahnfahren sei auch eine Leidenschaft. Sie muss es wissen. So seien bereits ihr Vater und ihr Grossvater bei der französischen Bahn tätig gewesen. Ob diese Faszination auch ihre Kinder erfassen wird, kann Martiel noch nicht sagen. «Doch es ist interessant, dass vor allem meine Tochter begeistert von Zügen ist», sagt Martiel. Der Sohn habe bislang andere Interessen. Sie selbst hat bereits den nächsten Schritt im Kopf. Dieser geht in Richtung Frankreich. Martiel möchte lernen, TGV zu fahren. Dafür wird sie wieder in die Schule zu Michel Meier gehen, der die rund 45 TGV-Fahrer in Zürich beaufsichtigt.

Isabelle Martiel will in Zukunft TGV fahren. Severin Bigler

Bahnverkehr soll grüner werden Auch die SBB sind im Energiesparmodus. So ist der Bahnstrombedarf der Bundesbahnen seit 2010 um fünf Prozent gesunken, obwohl die Anzahl Zugkilometer auf dem Netz der SBB im selben Zeitraum um zehn Prozent gestiegen sind. Dies teilen die SBB auf Anfrage mit. Diese Entwicklung habe mit verschiedenen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu tun. Und der öffentliche Verkehr soll künftig noch grüner werden. «Die SBB fahren schon heute zu 90 Prozent mit Strom aus Wasserkraft und somit beinahe CO 2 -frei», schreibt Mediensprecherin Jeannine Egi. Bis 2030 wollen die SBB ihren Energieverbrauch gegenüber dem Jahr 2012 um 30 Prozent senken. «Lokführerinnen und Lokführer tragen mit einer energiesparenden Fahrweise entscheidend dazu bei, dieses Ziel zu erreichen», so Egi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen