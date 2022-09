Gemeinderat Dietikon: Waffenverbot für private Security abgelehnt

Dietikon Linke wollen verbieten, dass private Sicherheitsleute Waffen tragen – sie scheitern aber mit ihrem Antrag im Gemeinderat Der Gemeinderat hat die Totalrevision der Polizeiverordnung genehmigt. Obwohl die Ratslinke mit einem Minderheitsantrag scheiterte, wird die Diskussion über ein mögliches Waffenverbot nun erst so richtig lanciert. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.09.2022, 13.58 Uhr

Im Gemeinderat wurde diskutiert, ob private Sicherheitsleute weiterhin bewaffnet patrouillieren dürfen oder nicht. Symbolbild: Georgios Kefalas

Die Totalrevision der Dietiker Polizeiverordnung kann in Kraft treten. 32 Gemeinderäte befürworteten am Donnerstag den stadträtlichen Antrag, nur Max Bodenmann (Gamfa) stimmte dagegen. Das Thema wird die Dietiker Politik aber noch eine Weile beschäftigen, wenn auch nicht wegen der Verordnung an sich, die von allen Seiten gute Noten erhielt. So wurde gelobt, dass mit der Schaffung von öffentlichen Rauchverbotszonen, die ein Rauchverbot auf Spielplätzen ermöglichen, und dem Artikel zum Schutz von Kulturland auch Anliegen aus dem Parlament aufgenommen wurden. Auch dass die Verordnung von 40 auf 29 Artikel entschlackt und sprachlich vereinfacht wurde, wurde positiv erwähnt.

Im Rat entfachte sich allerdings eine Debatte darüber, ob private Sicherheitsleute im Patrouillendienst bewaffnet sein dürfen. Mit einem Minderheitsantrag forderte die SP/AL-Fraktion, die Polizeiverordnung um einen Artikel zu ergänzen, der privaten Sicherheitsfirmen den Einsatz von Schusswaffen verbietet.

Das Gewaltmonopol sei ein wichtiger Grundstein unserer Demokratie und dürfe nicht einfach privatisiert werden, sagte Katharina Kiwic (SP). «Wenn Waffen notwendig sind, dann soll die Polizei geschickt werden.» Dem stimmten die Grünen zu. Das Tragen von Schusswaffen durch private Sicherheitsangestellte diene nur der Provokation und allenfalls der Eskalation, sagte Catalina Wolf-Miranda. «Wir wollen jede Chance ergreifen, die den Abbau von Schusswaffen verfolgt.»

Bürgerliche: Waffenverbot schränke Flexibilität in Notfällen ein

Die bürgerliche Ratsseite stellte sich gegen den Antrag. Der Verzicht auf ein Waffenverbot ermögliche eine flexible Reaktion auf sich verändernde Umstände, sagte Peter Metzinger (FDP). Ein allgemeines Verbot würde dies verkomplizieren. Bei einer Bedrohungslage müsste die Verordnung zunächst wieder revidiert werden, monierte Markus Erni (SVP), bevor ein Handeln möglich sei. Je nachdem was passiere, sei es gut, flexibel auf private Sicherheitsfirmen zurückgreifen zu können. «Wir vertrauen darauf, dass die Stadt umsichtige Lösungen finden wird.», sagte er. «Uns wurde versichert, dass die Stadt im Austausch mit der Sicherheitsfirma Alternativen zu der von der Firma gewünschten Bewaffnung finden will.»

Sicherheitsvorständin Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) bestätigte, dass die Stadt diesbezüglich schon Gespräche mit der Sicherheitsfirma geführt habe. «Ich bin bereit, die Fragen anzuschauen, was wir und die Bevölkerung von privaten Sicherheitsfirmen erwarten und wie sie der Bevölkerung dienen können.» Bereits jetzt patrouillieren private Sicherheitsleute mit Waffen in Dietikon. Sie seien nur in den Sommermonaten unterwegs und würden jeweils nachts am Wochenende kontrollieren. «Die Patrouillen sind rechtens und reglementiert», sagte sie.

Insgesamt regle die Polizeiverordnung nicht, wie ein Dienst zu leisten sei. Das werde in den Verträgen mit der Sicherheitsfirma festgehalten, ein Waffenverbot würde deshalb laut Stocker-Mittaz isoliert in der Polizeiverordnung stehen. Nicht zuletzt verwies sie darauf, dass ein Waffenverbot im Notfall kurzfristig notwendige Anpassungen verunmögliche.

«Rechtens heisst nicht richtig», entgegnete Kiwic. Es gebe keinen Notfall, bei dem ein Waffenverbot in der Polizeiverordnung im Weg stehe. «Im Notfall haben wir die Polizei, wenn sie Hilfe braucht, gibts die Kantonspolizei und wenns wirklich brenzlig wird, haben wir das Militär.»

Ein Postulat soll das Waffenverbot doch noch ermöglichen

Der Minderheitsantrag wurde mit 21 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt, aber die Diskussion um ein Waffenverbot für private Security wurde damit erst richtig lanciert. Wenn er es richtig verstehe, werde der Charakter des Antrags durchaus positiv beurteilt, aber das Anliegen solle nicht in dieser Form geregelt werden, sagte Martin Steiner (SP). Deshalb habe er ein Postulat mitgebracht, indem er den Stadtrat auffordert, private Sicherheitsdienste nur noch ohne Schusswaffen patrouillieren zu lassen und mit den Sicherheitsdiensten Alternativen für eine defensive Bewaffnung zu finden. Dass noch am Donnerstagabend 14 Gemeinderatsmitglieder ihre Unterschrift darunter setzten, zeigt, dass ein mögliches Waffenverbot nicht nur für die linke Ratsseite ein Thema ist.

